25/11/2025 à 08:30

Comment bénéficier de la réduction sociale téléphonique ? / iStock.com - Filip_Krstic

Une aide destinée à soutenir les ménages aux revenus modestes

La réduction sociale téléphonique prend la forme d’une remise forfaitaire appliquée directement sur l’abonnement téléphonique fixe. Cette aide financée par l’État vise à garantir l’accès à tous à un service de téléphonie de base, considéré comme essentiel pour rester connecté à ses proches, aux services publics et aux démarches administratives. Elle n’est accessible qu’aux abonnés d’Orange - opérateur historique qui a succédé à France Télécom - qui est en charge du « service universel ». Si vous êtes client d’un autre opérateur, vous ne pourrez malheureusement pas bénéficier de la réduction sociale téléphonique... À moins de revenir dans le giron d’Orange. Par ailleurs, le dispositif ne concerne que la ligne fixe traditionnelle - en aucun cas les forfaits mobiles ou les offres internet. Enfin, pour bénéficier de la RST, il vous faut être bénéficiaire de l’une des aides sociales suivantes : La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), ou de l’Aide médicale d’État (AME), Le Revenu de Solidarité Active (RSA), L’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), Le minimum vieillesse.

Comment bénéficier de la RST ?

Si vous êtes titulaire de l’une de ces aides, vous êtes certainement éligible à la RST. Pour en avoir confirmation, il vous suffit de contacter Orange par téléphone au 08 00 00 77 26 (Appel gratuit depuis un poste fixe). Ce service téléphonique dédié, accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h, vous confirmera votre éligibilité et vous expliquera la démarche à suivre pour obtenir l’aide. Vous devrez notamment demander une attestation de droits délivrée par les organismes sociaux (CAF, CPAM, MSA, etc.), puis la transmettre à Orange. Votre opérateur appliquera ensuite la réduction directement sur votre facture mensuelle. Cette remise, qui est forfaitaire et fixée par l’État, s’élève à environ 9 euros par mois. La RST reste valable un an, vous devez ensuite renouveler votre demande chaque année, en fournissant une attestation de droits à jour.

Un dispositif en déclin

La réduction sociale téléphonique est devenue marginale car, avec la généralisation des forfaits mobiles et des box internet, l’usage du téléphone fixe a fortement diminué. Résultat : le nombre de bénéficiaires a chuté au fil des années et la mesure ne concerne plus qu’une minorité de foyers. Elle reste pourtant une aide utile pour les personnes qui dépendent encore du téléphone fixe.