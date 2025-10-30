 Aller au contenu principal
Changez d’opérateurs (gaz, téléphonie,...) peut diviser vos factures par deux: voici comment faire
information fournie par Le Particulier pour Conso 30/10/2025 à 08:00

Forfaits mobiles à 5 euros pendant six mois, abonnements internet bradés la première année, tarifs de gaz ou d’électricité bloqués pour les nouveaux clients... En changeant régulièrement d’offres et d’opérateurs, il est possible de diviser sa facture par deux, voire davantage, tout en conservant son numéro de téléphone ou son contrat sans coupure. Nos conseils pour profiter des meilleures offres… sans mauvaises surprises.

