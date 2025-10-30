3 idées de plats effrayants pour un Halloween réussi à moins de 30 euros

Voici quelques idées de repas pour un Halloween réussi pour petits et grands. ( crédit photo : Shutterstock )

Halloween approche à grands pas et tout est presque prêt: déguisements, décorations, citrouilles, vous avez tout prévu. Tout, sauf peut-être un menu monstrueusement original pour immortaliser cette fête entre amis ou en famille. Nous vous livrons nos idées de plats pour faire frissonner de plaisir les papilles de vos hôtes.

Le dîner de la sorcière à moins de 30 euros

Si vous voulez épater vos convives avec un délicieux dîner de sorcière, rien n'est plus simple. Pour l'apéritif, proposez quelques yeux globuleux. Pour cela, il vous faut éplucher quelques radis ronds ( 0,99 euro les 250g chez Auchan, partenaire The Corner *), en veillant à laisser quelques lamelles de peau pour les vaisseaux sanguins. Ôtez ensuite les fanes et creusez un centimètre à ce niveau pour pouvoir y enfoncer une demi-olive noire dénoyautée ( 1,30 euro la boîte chez Auchan ). Vous pouvez ajouter un bol de sauce au yaourt et aux herbes, type tzatziki (à partir de 1,40 euro le pot de 200g chez Auchan ), pour les y tremper, mais il faudra auparavant verser sur le dessus de la préparation un petit peu de colorant alimentaire rouge liquide ( 1,25 euro les 3 flacons de 6ml chez Carrefour , partenaire The Corner *) pour un effet «cervelle écrasée». Puis, en entrée, optez pour quelques escargots de Bourgogne ( 3,15 euros les 12 escargots préparés chez Carrefour ). Pour le plat principal, ne passez pas à côté des pâtes à l'encre de seiche . Le sachet de 500g est à 3,59 euros chez Monoprix (partenaire The Corner *). Elles rendront vos dents et lèvres bien noires temporairement, de quoi effrayer les enfants et amuser les parents. Pour les amateurs, quelques cuisses de grenouille ( 10,95 euros le sachet de 500g chez Auchan , soit une quinzaine de pièces) peuvent venir compléter votre assiette. Quant au dessert, si vous avez l'âme pâtissière, vous pouvez vous lancer dans la confection d'une tarte à la citrouille ou d'un cake au potiron et chocolat noir, avec un budget d'environ 6 euros pour les ingrédients.

Le dîner des monstres végétariens à moins de 15 euros

Un repas monstrueux peut tout à fait être «veggie» et simple à réaliser. À ce moment-là, une délicieuse poêlée de champignons vénéneux à souhait ( 4,99 euros le sachet de 450g chez Auchan ) fera une entrée des plus terrifiantes. Pour le plat, il conviendra de proposer à vos invités une assiette de potimarron ( 0,99 euro la pièce chez Auchan ) rôti au four. Il suffit de faire cuire 30 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés un potimarron moyen découpé en quartiers. Une fois huilés, déposez-les sur une plaque de cuisson. Vous pouvez les arroser de sirop d'érable ( 4,38 euros le flacon chez Auchan ), et d'une pincée de cumin, salez et poivrez. Vous pouvez les servir avec quelques graines de courge torréfiées et une cuillère à soupe de crème fraîche ou de mascarpone. Celle-ci pourra être transformée en petite tête de fantôme en utilisant deux graines de courge ou de poivre pour les yeux. En dessert, des petites meringues en forme de fantôme feront très bien l'affaire ( 1 euro la boîte de 6 œufs chez Auchan ). Vous pouvez dessiner les yeux et la bouche à l'aide d'un cure-dents trempé dans du coulis de chocolat noir ( 1,90 euro la tablette de chocolat pâtissier chez Auchan ).

Le repas de l'horreur pour enfants à moins de 15 euros

Pour les enfants, vous pouvez opter pour d'adorables et monstrueux burgers ou des hot-dogs de doigts coupés. Pour les premiers, il faudra les présenter avant cuisson avec la tranche de fromage ( 1,68 euro les 12 tranches chez Auchan ) découpée en dents de scie pour les dents du monstre. Vous placerez une grosse rondelle de tomate ( 2,09 euros le kilo chez Auchan) ou de salade sur le pain inférieur ( 1,18 euro les 6 pièces chez Auchan ) avec, par-dessus une lamelle de gros cornichon ( 2,68 euros le bocal chez Auchan ) pour faire la langue tirée par le monstre. Sur le pain supérieur, piquez au bout de deux cure-dents deux olives vertes dénoyautées ( 1,06 euro le sachet chez Auchan ) éventuellement garnies de piment doux ou de poivron, et le tour sera joué.

Pour les hot-dogs, il suffit de customiser les saucisses cuites type Knacki ( 1,88 euro les 10 chez Auchan ) au couteau, ou en ajoutant des amandes effilées pour les ongles et de les placer dans de petits pains au lait ( 1,45 euro les 10 chez Auchan ) coupés en deux sur la longueur et badigeonnés de moutarde et ou de ketchup. Au dessert, vous pourrez leur proposer de la mousse au chocolat diabolique (pour un budget d'environ 3 euros ). Préparez le nombre de ramequins souhaités puis posez sur le dessus de chacun un fruit fantôme: une clémentine épluchée ( 3,33 euros le kilo chez Auchan ) ou une demi-banane ( 0,99 euro le kilo chez Auchan ) sur lesquelles vous placerez des billes de chocolat ( 2,79 euros le sachet de M&M's au chocolat chez Auchan pour une version plus colorée) ou grains de café au chocolat pour faire la bouche et les yeux.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées: Auchan , Carrefour , Monoprix .

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner .

À lire aussi:

Maquillage, costumes, citrouilles… préparez un Halloween inoubliable à moins de 50 euros

Produits à date courte: où et comment profiter des meilleures offres?

Bien-être animal: vers un étiquetage informant les consommateurs?