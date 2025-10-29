Le défi du recyclage des plastiques des équipements sportifs

D'ici à 2027, la moitié (en masse) des articles de sport et de loisirs devront être recyclés. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)

Skis, raquettes, ballons, planches de surf… Tous nos équipements sportifs sont de vrais casse-tête à recycler. Pour minimiser leur impact et faciliter leur fin de vie, il devient donc nécessaire de repenser leur conception.

C'est un constat qui s'impose dès qu'on met un pied dans un magasin d'équipements sportifs. Le plastique y est devenu omniprésent et a fini par remplacer les matériaux comme le bois dans presque tous les sports: skis et vélos en fibres de carbone, kayaks en polyéthylène pour les loisirs et en fibres de verre pour les compétitions… Malgré leurs qualités indéniables en termes de performance, ces matériaux deviennent problématiques, en fin de vie de ces produits, pour la gestion des déchets et la pollution qu'ils génèrent.

Cette réalité interpelle alors même que, dans la foulée des Jeux olympiques Paris de 2024, les JO d'hiver de 2030 se dérouleront dans les Alpes françaises. Leur organisation est déjà lancée avec l'objectif de jeux responsables et soutenables pour nos montagnes. En parallèle, le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 a, lui, publié en décembre dernier son rapport de soutenabilité présentant les initiatives engagées pendant ces jeux (emballages, installations, logements, transports…). Il montre qu'il est possible de prendre en compte la question environnementale lors d'un grand événement.

Mais qu'en est-il exactement pour les équipements sportifs utilisés au quotidien?

Une nouvelle filière REP dédiée aux articles de sport et de loisirs

Si vous avez chez vous un ballon, une raquette de ping-pong ou bien un tapis de yoga, sachez que cette question vous concerne désormais directement depuis l'instauration d'un principe de responsabilité élargie du producteur (REP) pour les articles de sport et de loisirs (ASL), entré en vigueur en 2022.

Une REP est un dispositif qui rend responsable les entreprises du cycle de vie de leurs produits, de la conception jusqu'à la fin de vie. La première REP a été instaurée en 1993 pour les emballages ménagers. La REP ASL est, quant à elle, le premier dispositif à l'échelle mondiale qui se penche sur les équipements sportifs.

Elle concerne tous les équipements utilisés dans le cadre d'une pratique sportive ou d'un loisir de plein air ; incluant les accessoires et les consommables (chambre à air, leurre de pêche, cordage de raquette de tennis…). Globalement, tout produit qui ne peut être utilisé que pour la pratique d'un sport entre dans le périmètre de cette REP. Ainsi, des baskets qui peuvent être portées quotidiennement entrent dans le périmètre de la REP textiles chaussures et linges de maison (REP TLC), instaurée en 2007, tandis que des chaussons d'escalade entrent dans la REP ASL.

Cette réglementation est du ressort des fabricants et distributeurs, mais elle vous concerne également, car les vendeurs et producteurs doivent désormais payer une écocontribution qui se répercute sur le prix final (de quelques centimes à quelques euros) que le consommateur paye.

Cette écocontribution permet de financer la collecte, le tri et les opérations de broyage et de nettoyage de la matière, en vue du recyclage et de l'élimination, ainsi que la réutilisation en seconde main des produits en fin de vie. Mais dans la réalité, il ne suffit pas de payer ce traitement de fin de vie pour qu'il soit réalisé. Car la tâche est complexe et qu'elle implique de nombreux acteurs.

Les spécificités du plastique dans les articles de sport et de loisirs

D'ici à 2027, la moitié (en masse) des articles de sport et de loisirs devront être recyclés. Pour les vélos, cet objectif est encore plus grand puisqu'il est de 62%. Les plastiques sont à traiter en priorité, car ils représentent un tiers des matériaux constituant les ASL. En effet, la recherche de performance dans le milieu du sport et des loisirs implique une grande diversité et complexité de matières pour ce gisement. Les produits eux-mêmes sont composés de différents plastiques:

mélangés (dans les formulations), comme pour les kayaks

multicouches (superposés et/ou collés), comme pour les skis

assemblés (clipsés, vissés, etc.), comme pour les casques de vélo

composites (fibre de verre ou de carbone), comme pour les planches de surf

mousses, comme le rembourrage des crash pads d'escalade

élastomères, comme les balles de tennis

plastiques souples, comme les ballons de foot…

Cette diversité de matériaux au sein même de la fraction plastique engendre des difficultés pour le tri et, donc, pour le recyclage. Les technologies et les circuits logistiques diffèrent selon les produits, les matériaux et les composants.

La mise en circularité du plastique depuis la fin d'utilisation jusqu'à sa réutilisation dans un nouveau produit est singulière et propre à chaque matière. La complexité des produits a aussi des conséquences sur la rentabilité du recyclage, ce qui peut freiner les investissements.

Les pistes et champs d'action en matière de recyclage

Mettre en place une nouvelle filière dédiée à ce type de produits implique également de connaître le flux de déchets, sa disponibilité pour le recyclage, la caractérisation des matières au sein des produits et nécessite une demande suffisante pour justifier des investissements.

Pour être le plus efficace possible, il faudra donc que ces investissements s'appuient sur d'autres éléments en amont. Tout d'abord, l'écoconception pour prolonger la durée de vie des produits et pour faciliter le désassemblage. Ce dernier point constitue un axe clé de la circularité des équipements sportifs. En effet, la majeure partie des équipements sportifs sont complexes à désassembler manuellement, et cela peut même être dangereux pour les agents qui en sont chargés et qui peuvent se blesser ou se couper.

Plus le produit est performant, plus il est complexe à démonter. Les rollers sont, par exemple, composés de plastiques durs et d'inserts métalliques qui n'ont pas été conçus pour être démonter. Pour résoudre cela, le désassemblage robotisé peut être une voie à expérimenter.

L'écoconception facilite également le tri et les opérations de recyclage, par exemple en réduisant le nombre de matières utilisées (casques de ski uniquement en polypropylène), en privilégiant des matières pour lesquelles les technologies de recyclage sont matures (kayaks en polyéthylène). Les matières biosourcées constituent une voie alternative, mais leur recyclage reste limité ou en phase de développement. Ces matières peuvent donc être un frein au traitement de fin de vie actuelles et ont parfois des impacts plus élevés sur l'environnement au moment de leur production.

Agir chacun à son échelle (utilisateur, club, fédération, producteur…)

Chacun peut enfin contribuer à l'efficacité de la nouvelle filière en déposant ses articles en fin de vie dans les lieux réservés à la collecte : déchetteries, clubs sportifs, distributeurs, recycleries (certaines sont spécialisées dans la récupération d'équipements sportifs) et lieux de l'économie sociale et solidaire. Déposer son article usagé est la première étape pour réussir la mise en circularité des ASL.

Les clubs sportifs, par le biais des fédérations nationales, peuvent également organiser des collectes permanentes ou ponctuelles d'équipements usagés sur les lieux de pratique et faciliter à plus grande échelle la récupération des matériaux, nécessaire à la performance de la filière. Les distributeurs spécialisés peuvent eux aussi développer l'offre des bacs de collecte.

C'est par ces gestes que commence la mise en circularité des ASL. Enfin, les sportifs et les utilisateurs (clubs, kinésithérapeutes…) d'équipements peuvent privilégier le réemploi et la réparation.

Les producteurs doivent, quant à eux, travailler sur l'écoconception, en discussion avec les acteurs de gestion des déchets ainsi qu'avec les recycleurs pour que le recyclage soit le plus efficace possible. Les équipementiers de sports d'hiver ont déjà fait des efforts dans ce sens pour certains modèles de skis et de casques de ski, mais cela reste encore insuffisant.

Par Madeline Laire-Levrier (Doctorante Circularité des Plastiques des équipements sportifs, Arts et Métiers ParisTech), Carola Guyot Phung (Ingénieur recherche I2M - Université de Bordeaux et Bordeaux Sciences Agro, École polytechnique), Carole Charbuillet (Enseignante Chercheure- Circularité des matériaux dans les produits complexes, Arts et Métiers ParisTech) et Nicolas Perry (Professeur des Universités, enseignant chercher dans le domaine de l'écoconception, l'évaluation environnementale et l'économie circulaire; impliqué dans des sujets en liens avec les activités industrielles, les produits complexes manufacturés., Arts et Métiers ParisTech)

