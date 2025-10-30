Amazon et Chronodrive s'allient pour vous livrer vos courses alimentaires le jour-même

Plus besoin de caddies avec le service de livraison express mis en place par Amazon et Chronodrive. (illustration) (analogicus / Pixabay)

Amazon s'allie à Chronodrive (enseigne de drive du groupe Auchan) pour la livraison express de courses alimentaires. Les deux entreprises l'ont annoncé dans un communiqué publié ce mercredi 29 octobre et relayé par RMC Conso . À l'image du partenariat déjà existant avec Monoprix, cette collaboration permet aux clients d'accéder à un catalogue d'environ 10 000 produits (alimentation, produits frais et surgelés, articles de droguerie et d'hygiène), incluant 2 300 produits de la marque Auchan, directement via un espace dédié sur le site Amazon.

Six points de vente et trois villes concernés pour le moment

La livraison à domicile s'effectue le jour même et ce 7 jours sur 7. Amazon et Chronodrive promettent dans leur communiqué que « les livraisons les plus rapides peuvent être effectuées dès deux heures après la commande pour un montant minimum de 50 € » . La livraison est gratuite à partir de 150 euros d'achat pour les membres Prime. Ceux-ci peuvent aussi bénéficier de réductions sur leurs premières commandes. Mais selon l'expert Olivier Dauvers , les prix sur la boutique Amazon « seront supérieurs à ceux de Chronodrive » .

Le service démarre dans six points de vente Chronodrive qui en compte 56 sur le territoire français : Bordeaux (Le Haillan, Pessac et Bouliac), Grenoble (Seyssinet-Pariset) et Lille (Croix et Marcq-en-Barœul). Ce lancement est présenté comme une première étape. Les deux partenaires prévoient d'étendre progressivement ce service à l'ensemble du réseau Chronodrive « dans les mois à venir » .