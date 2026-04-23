information fournie par Boursorama avec LabSense • 23/04/2026 à 08:30

Changer de signature : un droit, mais pas sans conséquences / iStock.com - Lucky Kristianata

La liberté de changer, la nécessité de rester identifiable

On l’oublie souvent, mais une signature est un véritable marqueur d’identité, un geste qui vous ressemble autant qu’il vous engage. Le Code civil, dans son article 1367, est très clair : la signature sert à identifier l’auteur d’un acte et à manifester son consentement. Autrement dit, la loi ne vous impose ni une forme particulière, ni de conserver la même signature toute votre vie. Vous êtes libre d’opter pour une arabesque élégante, des initiales minimalistes ou même un gribouillis stylisé, tant que l’on peut encore vous reconnaître derrière ce nouveau tracé. Changer de signature est donc parfaitement légal, mais pas totalement anodin. Si votre nouveau paraphe n’a plus rien à voir avec l’ancien, vous risquez de semer le doute chez ceux qui vérifient votre identité au quotidien. Et dans l’univers administratif, bancaire ou notarial, le doute n’est jamais un allié.

Le revers de la médaille : vérifications, retards et contestations

Banques, assurances, bailleurs, employeurs : tous s’appuient sur votre signature comme sur un repère stable, un élément d’identification presque aussi important que votre pièce d’identité. Dès lors, une signature trop différente de celle qu’ils connaissent peut déclencher une vérification supplémentaire, retarder un paiement, bloquer un contrat ou même entraîner le rejet d’un chèque. Dans certains cas, ce simple changement peut aller jusqu’à générer une suspicion d’usurpation d’identité. Et si un litige survient, la situation peut devenir encore plus délicate. Une signature jugée incohérente ou trop éloignée de l’ancienne peut nécessiter une expertise graphologique, destinée à prouver que vous êtes bien l’auteur du document... Une procédure longue, technique, et rarement agréable.

Quelles précautions prendre pour éviter les tracas ?

Renouveler votre carte d’identité ou votre passeport permet d’apposer votre nouvelle signature sur un document officiel, ce qui reste la manière la plus nette et la plus incontestable d’acter ce changement en toute sérénité. Il est également recommandé de prévenir les organismes qui utilisent régulièrement votre signature (banque, employeur, bailleur, notaire, assurances...), afin qu’ils puissent mettre à jour leurs dossiers. Pour renforcer encore la preuve et éviter toute contestation future, vous pouvez faire légaliser votre nouvelle signature en mairie ou chez un notaire. Enfin, une règle d’or : la cohérence. Une fois votre nouvelle signature adoptée, utilisez-la partout, systématiquement et sans exception. C’est cette constance, au fil des documents, qui lui donnera toute sa légitimité.