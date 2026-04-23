Budget vacances : quelles sont ces dépenses que l'on tend à oublier ?

Méfiez-vous de ces frais en vacances qui sont souvent minimisés dans le budget... (Crédits photo : Adobe Stock)

Partir sans faire un budget vacances peut être risqué quand les dépenses s'accumulent, faute d'anticipation. Pourtant, même en dressant une liste détaillée des dépenses a priori connues, il en reste certaines que l'on néglige trop souvent et qui peuvent s'avérer coûteuses. Découvrez lesquelles.

À quelles dépenses classiques doit-on s'attendre en vacances ?

Dans tout budget vacances, certaines dépenses clés sont facilement identifiables. Pour commencer, l' hébergement arrive généralement en tête, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'une location ou d'un camping, avec parfois une taxe de séjour à intégrer. Viennent ensuite les déplacements aller-retour : billets de train ou d'avion, carburant, péages, mais aussi éventuels frais de bagages.

Sur place, les repas pèsent souvent plus lourd qu'on ne l'imagine, surtout si l'on alterne restaurants, snacks et boissons. Les visites et activités (musées, excursions, parcs, spectacles) complètent la liste, auxquelles s'ajoutent les extras et souvenirs, petites dépenses répétées qui finissent par représenter un montant significatif dans le budget vacances.

Le saviez-vous ? Interrogés dans le cadre d'une enquête en 2025, les Français qui envisageaient de partir étaient prêts à consacrer en moyenne 1.820 euros pour leurs vacances d'été (1).

Le budget vacances n'étant pas extensible dans un contexte économique incertain et contraint, il est primordial d'identifier les sources de dépenses cachées pour les maîtriser autant que possible.

Avec l'outil Wicount budget, BoursoBank permet un suivi par catégorie et par période : les clients peuvent analyser leurs postes de dépenses passées et mieux anticiper leur prochain budget.

Pour aider les particuliers, le portail «Mes questions d'argent» de la Banque de France met à disposition deux tableurs Excel pour simuler et affiner son budget vacances.

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Quelles dépenses supplémentaires alourdissent le budget vacances ?

Même avec une base solide, des dépenses additionnelles peuvent rapidement déséquilibrer le budget vacances. La laverie , par exemple, paraît anodine mais peut coûter cher sur une ou deux semaines, surtout pour une grande famille.

À la plage ou à la piscine, la location de transats, de parasols ou de casiers s'ajoute parfois au programme, comme une dépense «confort» non prévue.

Autre poste fréquemment sous-estimé : la garde de l'animal de compagnie, entre pension, pet-sitter ou supplément accepté uniquement chez certains hôtes (2).

Enfin, une fois sur place, les frais de transport et de parking s'accumulent (stationnement payant, parkings privés, navettes), tout comme la location du linge de toilette et de lit, pourtant mentionnée au moment de la réservation et souvent oubliée au moment de chiffrer le total des dépenses.

Pensez-y : faites une liste complète de tout ce que vous devrez emporter avec vous et qui coûterait souvent plus cher d'acheter sur votre lieu de vacances (crème solaire, trousse de pharmacie, maillot de bain, chargeur de téléphone, batterie externe, parapluie…).

À l'étranger, voici les dépenses que l'on découvre souvent trop tard

À l'international, certaines dépenses inhabituelles viennent s'ajouter. Tout d'abord, le change à l'aéroport, souvent effectué dans l'urgence, entraîne des frais et un taux défavorable qui alourdit le budget vacances.

Chez BoursoBank, la carte ULTIM, conçue pour les voyageurs, permet notamment à l'étranger des paiements en devises gratuits et illimités et intègre trois retraits par mois également gratuits, pour faciliter les transactions chez les commerçants locaux. Avec la carte de l'Offre METAL, retirez de manière illimitée toutes les devises à l'étranger et rentabilisez une partie de vos achats en misant sur le cashback qui vous assure jusqu'à 2% reversés sur vos opérations en devises locales.

Ensuite, des pourboires peuvent être attendus et représenter un montant élevé si l'on multiplie restaurants, taxis et différents services. S'agissant de véritables compléments de revenus pour les employés, ils peuvent atteindre 10% à 20% de la note selon les pays.

À noter : les prix affichés dans les magasins sont parfois hors taxes. Il est conseillé de s'informer et de calculer systématiquement le prix final réellement dû avant d'acheter.

Enfin, le forfait data et l'itinérance peuvent provoquer de mauvaises surprises : quelques jours de navigation et de GPS connecté suffisent parfois à faire exploser les dépenses si l'on n'a pas vérifié son offre au préalable (2).

A savoir Comment bien préparer son budget vacances ? Pour élaborer un budget vacances réaliste, renseignez-vous précisément avant de rejoindre votre destination de vacances en relisant votre contrat de location, assurez-vous du nombre définitif de voyageurs pour une quote-part fiable des coûts à partager et prévoyez une somme pour les à-côtés que vous n'aviez pas anticipés et qui servira de réserve. En l'absence d'imprévus ou de dépenses indésirables, elle restera intacte et constituera la bonne nouvelle à votre retour.

Calculer son budget vacances fait partie des préparatifs recommandés pour savourer pleinement son séjour et éviter toute situation financière délicate au retour.

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(1) https://www.alliance-france-tourisme.fr/posts/enquete-sur-les-vacances-2025-des-francais-en-partenariat-avec-ipsos

(2) https://www.lesclesdelabanque.com/particulier/budget-vacances/