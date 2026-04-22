Revenus des ménages : la solidarité nationale, un puissant réducteur d'inégalités

information fournie par Mingzi • 22/04/2026 à 08:30

Quelle part joue la redistribution par l'impôt sur les salaires en France ? ( Crédits photo: Shutterstock)

Combien gagnent vraiment les Français ? Et que devient cet argent une fois passé au tamis des impôts, des cotisations et des aides publiques ?

C'est à ces questions concrètes que répond la dernière étude de l'Insee sur les comptes des ménages. Le constat tient en une phrase : la redistribution fait un travail considérable pour réduire les inégalités.

Un revenu moyen de 3.560 euros par mois

En 2023, les ménages français ont perçu au total 2.011 milliards d'euros de revenu primaire brut, c'est à dire, ce qui provient du travail (salaires, revenus des indépendants) et du patrimoine (loyers, placements financiers), avant toute intervention de l'État.

Rapporté à chaque « unité de consommation » — une manière astucieuse de comparer des ménages de tailles différentes — cela représente en moyenne 42.700 euros par an, soit environ 3.560 euros par mois.

Mais cette moyenne cache de très grands écarts. Les 10 % les plus modestes disposent de 6.700 euros par an, contre 131.500 euros pour les 10 % les plus aisés. Soit un rapport de 1 à près de 20. Une différence qui s'explique par la nature même des revenus : en bas de l'échelle, presque tout vient du salaire ; en haut, s'ajoutent d'importants revenus du patrimoine et de l'activité indépendante.

La redistribution, une mécanique puissante

C'est là que l'État entre en scène. D'un côté, il prélève : impôts sur le revenu, cotisations sociales, CSG … soit 17.300 euros par personne en moyenne, mais 60.800 euros pour les 10 % les plus aisés, contre seulement 2.300 euros pour les 10 % les plus modestes.

De l'autre, il redistribue : pensions de retraite, allocations chômage, prestations familiales, minima sociaux … soit 12.600 euros par personne en moyenne. Résultat ? Le revenu disponible brut des 10 % les plus modestes est quasiment doublé grâce à ces aides, tandis que celui des plus aisés diminue d'un tiers. L'écart entre les deux extrêmes est ainsi divisé par trois, passant d'un rapport de 1 à 20 à un rapport de 1 à 7.

Et ce n'est pas fini ! Il faut aussi compter les services publics dont chacun bénéficie gratuitement ou à prix réduit : soins remboursés, école, aides au logement, crèches … L'Insee les valorise à 10.800 euros par personne en moyenne. Une fois ajoutés, l'écart entre les plus riches et les plus modestes se réduit encore : on passe à un rapport de 1 à moins de 4. La solidarité nationale joue donc son rôle avec une efficacité réelle.

Mais en 2023, les inégalités ont progressé

C'est la nouvelle la moins réjouissante. Dans un contexte d'inflation élevée (+6,1 %), le pouvoir d'achat moyen n'a quasiment pas bougé (+0,4 %). Mais cette moyenne masque deux évolutions opposées : les 40 % les plus modestes ont vu leur pouvoir d'achat reculer (-2,8 % pour les 20 % les plus modestes), tandis que les 40 % les plus aisés l'ont vu progresser (+2,7 % pour les 20 % les plus aisés).

Pourquoi ce décrochage ? Les aides exceptionnelles versées en 2022 contre l'inflation n'ont pas été reconduites, pesant sur les plus modestes. À l'inverse, la revalorisation des pensions de retraite et la bonne tenue des revenus du patrimoine — dopés par la hausse des taux d'intérêt — ont profité aux ménages plus aisés.

Bilan : l'écart de revenu disponible entre les 20 % les plus riches et les 20 % les plus modestes est passé de 4,1 en 2022 à 4,4 en 2023. Une hausse discrète en apparence, mais significative pour un indicateur qui évolue habituellement lentement — un signal à surveiller dans les années à venir.