Cette arnaque qui simule un problème sur votre ordinateur peut vous faire perdre des milliers d’euros

information fournie par Boursorama avec Newsgene • 20/11/2025 à 12:50

L’arnaque repose également sur un accès à distance qui ouvre la porte au vol de données sensibles. Illustration. (FirmBee / Pixabay)

Une escroquerie qui persiste. De faux messages d’assistance technique piègent les internautes en simulant une panne grave de leur ordinateur. Appelée arnaque à la fausse assistance technique, celle-ci sévit depuis plusieurs années et a récemment fait deux nouvelles victimes. Ces dernières ont témoigné auprès de la radio ICI , jeudi 20 novembre 2025.

Payer pour un faux service de protection

Tout débute par une fenêtre qui s’affiche brusquement sur l’écran, invitant à appeler un prétendu support Windows. « Je n’ai plus la possibilité de faire quoi que ce soit » , raconte une auditrice. Une fois au téléphone, le faux réparateur lui explique que son ordinateur serait gravement infecté. Mise en confiance, la victime accepte alors l’installation d’un outil de prise en main à distance et paie près de 190 euros pour un prétendu service de protection. L’autre témoin indique s’être vu proposer plusieurs formules, facturées entre 378 et 599 euros pour un « pack à vie » .

L’objectif est à chaque fois le même : faire croire à une défaillance grave du système pour pousser l’utilisateur à appeler le numéro affiché. Les pertes financières peuvent parfois atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros, et l’accès à distance ouvre la porte au vol de données sensibles. Le site cybermarveillance.gouv.fr évoque une « page Internet frauduleuse agressive » . D’après lui, les victimes peuvent être ciblées après avoir cliqué « sur un lien […] ou sur une publicité malveillante, ou encore lors de la navigation sur des sites frauduleux » .

Comment s’en protéger ?

Si vous êtes visé par l’arnaque, n’appelez pas le numéro fourni et tentez de fermer la fenêtre à l’écran. Si vous n’y parvenez pas, vous pouvez forcer l’interruption de votre appareil en appuyant longuement sur le bouton de démarrage. « Désinstallez le programme de gestion à distance et changez vos mots de passe » , préconisent les autorités.

La plateforme gouvernementale rappelle également plusieurs bonnes pratiques permettant de réduire le risque d’exposition. La première consiste à effectuer régulièrement les mises à jour du système et des logiciels, en particulier du navigateur. Pensez également à utiliser un antivirus actif et à jour. Évitez les sites à risques et n’installez jamais d’applications d’origine inconnue. Ne cliquez jamais sur les pièces ou les liens intégrés dans des messages inattendus, faîtes particulièrement attention aux liens sponsorisés mis en avant dans les moteurs de recherche et sauvegardez fréquemment vos données. Enfin, il faut garder à l’esprit qu’aucun service officiel ne contacte spontanément un utilisateur pour un dépannage.