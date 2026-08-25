Rentrée : prolongez les bienfaits de l'été avec ces 5 conseils faciles à suivre

Que diriez-vous, après vos vacances, d'une transition douce vers la rentrée ? (Visuel Adobe Stock)

Un long dépaysement dû aux vacances peut entraîner un déphasage à la rentrée, marquée par le retour des obligations et du quotidien.

Afin de profiter avant la rentrée d'une période de transition propice à une reconnexion progressive, pourquoi ne pas capitaliser sur les bienfaits de l'été ? Voici nos 5 conseils malins pour y parvenir en toute sérénité.

1) Alimentation : régalez-vous encore avec des recettes de saison

Les vacances sont souvent l'occasion de profiter de produits frais et locaux. Pour prolonger cette parenthèse agréable, misez sur les fruits et légumes de saison et les repas faciles à préparer : salades, grillades, soupes froides, petits canapés... Une alimentation colorée et gourmande aide à conserver une part de l'esprit estival, même une fois rentré.

Le saviez-vous ? Cette année, la burrata ultra crémeuse revisitée a été la star des apéritifs des Français pour répondre à leurs envies de fraîcheur, d'esthétique et d'originalité (1).

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2) Rythme de pré-rentrée : prenez le temps de faire les choses

Pendant les congés, les journées sont généralement moins rythmées par les impératifs. Même après la reprise, essayez de ralentir lorsque cela est possible : dégustez votre café sans précipitation, marchez plutôt que de courir d'un rendez-vous à l'autre ou accordez-vous de véritables pauses.

L'importance de ralentir n'a rien d'anecdotique : les enquêtes récentes montrent que les Français accordent une importance croissante à la recherche de bien-être et à la gestion du stress (2), encore plus flagrante après une période de vacances.

La clé de la sérénité : une to-do list allégée ! Faites attention à ne pas surcharger votre agenda avec un nombre irréalisable de tâches, qui créerait de la frustration.

3) Soignez et changez la décoration de votre intérieur

Le retour à la maison peut être l'occasion de rafraîchir votre décoration. Déplacer quelques objets ou meubles, ajouter des coussins colorés à choisir par exemple chez Maisons du Monde (partenaire The Corner), exposer des photos ou souvenirs de vacances : voici autant d'idées faciles à appliquer pour renouveler l'atmosphère.

Un cadre de vie agréable contribue au bonheur au quotidien : la technique vertueuse du désencombrement, consistant à trier et à mettre de l'ordre, est idéale pour retrouver un espace de vie harmonieux et épuré pour la rentrée, en phase avec la recherche croissante de bien-être des Français (2).

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4) Poursuivez vos lectures ou loisirs créatifs

Vous avez commencé un roman sur la plage ou un ouvrage pendant l'été ? Ne laissez pas ces bonnes habitudes de côté. Lecture, dessin, tricot, jeux, photographie ou peinture au numéro offrent de véritables moments de détente.

Les loisirs constituent des parenthèses de déconnexion particulièrement précieuses à l'heure où les écrans occupent une place croissante dans la société ; c'est l'objet même de la campagne gouvernementale lancée en 2025, «Cet été, je lis» (3).

Autorisez-vous donc à les poursuivre en vous réapprovisionnant si besoin à la Fnac (partenaire The Corner) pendant cette période transitoire encore calme.

5) Planifiez sans attendre vos prochaines vacances

Préparer - sans culpabiliser - un futur week-end, un séjour ou un mini-break permet de conserver une perspective positive. Le fait d'avoir en tête un projet d'évasion aide à mieux vivre la reprise et apporte une dose de motivation jusqu'à la prochaine pause.

Pour les clients BoursoBank, le programme gratuit d'avantages The Corner permet aux adhérents de choisir une offre de vacances, une solution de transport ou des formules de séjours tout compris auprès de plus de 25 partenaires : c'est moins cher et avec un choix d'enseignes sans cesse enrichi !

En résumé :

Dès le retour à la maison (et à la réalité), il est encore possible d'entretenir quelques plaisirs culinaires savoureux.

Le fait de prendre le temps pour accomplir les choses est favorable à une forme de bien-être.

Les expériences de vacances et de voyages peuvent constituer une source d'inspiration pour la décoration personnalisée de son intérieur.

Selon ses centres d'intérêt, la poursuite des loisirs évite une baisse du moral après les vacances.

Dans la mesure du possible, la programmation d'une nouvelle escapade peut faciliter la reprise.

(1) https://www.cuisineactuelle.fr/culture-food/idees-de-menus/tendances-culinaires/burrata-ultra-cremeuse-pickles-glaces-et-chili-oil-la-tendance-irresistible-de-l-ete-sur-instagram-art38242099.html

(2) https://www.cepremap.fr/depot/2026/03/Le-bien-etre-en-France-2025-Web.pdf

(3) https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2025-06/dossier-de-presse---op-ration-cet-t-je-lis-2025-440439.pdf

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