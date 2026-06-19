Argent liquide : quels risques prenez-vous en stockant des espèces chez vous ?

Et vous, avez-vous tendance à cacher imprudemment des liasses de billets chez vous ? (Visuel Adobe Stock)

Conserver des espèces chez soi reste une pratique bien ancrée chez une partie des Français, entre recherche de discrétion, besoin de contrôle et défiance vis-à-vis du numérique. Mais au-delà d'un certain seuil, ce choix n'est pas sans conséquences : risques de vol, couverture d'assurance limitée, soupçons en cas de contrôle fiscal… Tour d'horizon des motivations, mais aussi des contraintes et des dangers associés à cette épargne hors du circuit bancaire.

En choisissant de conserver des espèces à domicile, certains Français recherchent d'abord une forme de liberté et de discrétion. L'argent liquide, par nature, ne laisse pas de trace automatique comme un paiement par carte ou un virement, ce qui peut séduire ceux qui veulent limiter la traçabilité de leurs transactions.

Cette préférence peut aussi être liée à une volonté d'échapper à certaines taxes, même si cette pratique peut rapidement poser problème lorsque les montants deviennent significatifs et difficiles à expliquer.

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Au-delà de ces motivations, il existe un attachement plus culturel à la monnaie fiduciaire «sonnante et trébuchante». Pour une partie de la population, manipuler des espèces reste synonyme de contrôle, de simplicité et de sécurité, notamment en cas de défiance envers les outils numériques.

Enfin, le fait de voir et de toucher sa réserve d'argent liquide procure à certains un sentiment concret de maîtrise budgétaire : visualiser physiquement sa richesse personnelle peut rassurer, là où un solde bancaire paraît plus abstrait et éloigné de son propriétaire.

À des fins de prévention, la BCE recommande la détention d'une somme en liquide comprise entre 70 et 100 euros par personne, pour parer à toute prochaine crise soudaine (sanitaire, géopolitique ou panne informatique) et couvrir les besoins de première nécessité d'un foyer (1).

Que dit la réglementation en matière d'utilisation d'espèces ?

En France, l'usage des espèces est encadré afin de limiter les fraudes et de renforcer la lutte contre le blanchiment. Ainsi, pour les paiements à un professionnel, le règlement en argent liquide est plafonné à 1.000 euros maximum. Cette règle vise à réduire les transactions importantes qui échapperaient aux circuits bancaires et donc aux contrôles.

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La réglementation se montre également stricte lorsqu'il s'agit de voyager avec des espèces. À partir de 10.000 euros transportés, une déclaration préalable auprès des douanes devient obligatoire (2). En revanche, point souvent méconnu, la détention d'argent liquide chez soi n'est pas soumise à un plafond légal : vous pouvez théoriquement conserver la somme que vous souhaitez, mais cette liberté s'accompagne de responsabilités et de risques associés.

Combien les Français gardent-ils d'argent liquide chez eux ? Ils sont 26% à en conserver à domicile et parmi eux 23% détiennent plus de 500 euros en espèces (3).

L'administration fiscale est en droit de demander des comptes !

Même si garder des espèces chez soi n'est pas interdit, des montants significatifs peuvent attirer l'attention lors d'un contrôle fiscal inopiné. L'administration peut considérer qu'une accumulation d'argent liquide est potentiellement suspecte, notamment si elle ne correspond pas aux revenus déclarés ou au train de vie observé.

Dans ce contexte, il devient essentiel de pouvoir justifier l'origine des fonds (épargne retirée du compte, héritage, vente d'un bien, etc.). Cette exigence s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de l'argent sale et peut exposer le détenteur à des procédures longues et stressantes si les justificatifs sont insuffisants.

Les assurances ne couvrent pas forcément les grosses sommes d'argent

Le risque le plus immédiat reste toutefois matériel : en cas de vol ou de cambriolage, les contrats d'assurance habitation couvrent rarement, voire pas du tout, les espèces conservées à domicile (4). Même lorsque des garanties existent, elles sont souvent limitées à de faibles plafonds et assorties de conditions strictes. Autrement dit, stocker beaucoup d'argent liquide chez soi revient fréquemment à s'exposer à une perte sèche, sans possibilité d'indemnisation à la hauteur du préjudice.

Une perte de mémoire pourrait aussi vous coûter cher…

Un autre danger, plus insidieux, tient à la gestion même de la «cachette». Avec le temps, l'oubli de l'endroit exact - surtout s'il est insolite ou peu accessible - peut transformer cette épargne en argent perdu. Pire, en cas de décès, des sommes conservées en espèces peuvent ne jamais être retrouvées, pénalisant directement les ayants droit et créant des situations familiales complexes.

1. https://www.franceinfo.fr/economie/votre-argent/la-banque-centrale-europeenne-recommande-de-conserver-une-centaine-d-euros-en-especes-chez-soi_7513195.html

2. https://www.douane.gouv.fr/fiche/voyager-avec-de-largent-liquide-bases-legales-ou-reglementaires

3. https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/les-francais-continuent-dapprecier-les-especes-meme-si-leur-usage-se-reduit-au-profit-des-paiements

4. https://www.economie.gouv.fr/particuliers/emprunter-et-sassurer/ce-quil-faut-savoir-sur-lassurance-habitation