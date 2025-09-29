 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Aides sociales en Outre-Mer : revalorisation du revenu de solidarité
information fournie par Boursorama avec LabSense 29/09/2025 à 08:30

Le revenu de solidarité (RSO) a été revalorisé en Outre-Mer suite à la publication d’un décret en août dernier.

Aides sociales en Outre-Mer : revalorisation du revenu de solidarité / iStock.com - thierry64

Qu’est-ce que le revenu de solidarité (RSO) ?

Le revenu de solidarité (RSO), à ne pas confondre avec le revenu de solidarité active (RSA), est une prestation sociale mensuelle mise en place en 2001 dans les départements et collectivités d’Outre-Mer (hors Mayotte). Cette aide est donc destinée aux personnes résidant : en Guadeloupe ; en Guyane ; en Martinique ; à La Réunion ; dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour en bénéficier, il faut respecter divers critères comme être senior (au moins 55 ans et moins de 65 ans) et sans emploi. Même s’ils n’ont pas encore atteint l’âge légal de départ en retraite, les seniors qui souhaitent bénéficier du RSO s’engagent à quitter définitivement le marché du travail. D’autres conditions sont à respecter : percevoir depuis au moins deux ans, de façon continue et sans avoir travaillé, le revenu minimum d’insertion ou le revenu de solidarité active ; ne pas percevoir l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) et/ou ; ne pas percevoir l’allocation aux vieux travailleurs salariés ou non-salariés et/ou ; ne pas percevoir l’allocation spéciale et/ou ; ne pas percevoir l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse ou invalidité. Pour bénéficier du RSO, les seniors ne doivent pas non plus bénéficier des prestations suivantes : allocation aux mères de famille, pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie et pension de retraite à taux plein. D’après la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), fin 2022, seules 7 100 personnes percevaient le RSO.

Quel nouveau montant pour le RSO ?

Le RSO est réévalué annuellement. Un décret datant d’août 2025 indique son nouveau montant maximum : 608,91 € contre 598,73 € auparavant. Cette revalorisation a été appliquée sur les allocations dues dès avril 2025. Il est à noter que le montant du RSO varie selon les revenus du foyer, revenus calculés sur l’année précédente et divisés par 12 (pour obtenir un montant mensuel moyen). Il varie aussi selon votre situation, à savoir si vous vivez en couple ou non. Au sein d’un foyer, une seule personne peut percevoir le RSO. Vos revenus dépassent le plafond fixé ? Le montant du RSO correspondra à la différence entre le plafond en question et vos ressources mensuelles.

Faut-il effectuer des démarches pour percevoir le RSO ?

Pour percevoir le RSO, vous devez prendre contact avec la MSA (mutualité sociale agricole) ou bien avec votre Caf (Caisse d’allocations familiales). Vous pouvez le faire en ligne en utilisant votre espace personnel. Plusieurs pièces justificatives vous seront demandées comme une pièce d’identité en cours de validité, un justificatif de domicile, vos bulletins de salaire ou encore une déclaration sur l’honneur de cessation d’activité. Après acceptation de votre demande de RSO - si vous remplissez les critères - l’aide vous sera versée dès le mois suivant. Le versement du RSO met fin à vos droits au RSA et se termine dès que vous pouvez bénéficier d’une retraite à taux plein.

Le présent article est rédigé par Labsense pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement ou un placement. Boursorama ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

