Aides sociales : découvrez le barème probable pour le RSA à partir du 1er avril

information fournie par Moneyvox • 26/03/2026 à 14:03

changement de montant du RSA en vue d'ici avril. (Crédits photo: © Romain P19 - stock.adobe.com)

Chaque année, le montant du Revenu de solidarité active (RSA) est revalorisé par la CAF et par la MSA. Quel sera le nouveau barème en fonction de la composition de votre foyer à partir du 1er avril 2026 ?

Versé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) et par la Mutualité sociale agricole (MSA), le RSA permet aux personnes aux ressources faibles de percevoir un revenu minimum. Son montant varie en fonction de la composition du foyer concerné, et notamment du nombre d'enfants à charge. Une somme d'argent versée mensuellement dont le montant va bientôt évoluer. Quelle devrait être la revalorisation du barème du RSA à compter du 1er avril 2026 ?

Une hausse automatique du Revenu de solidarité active (RSA) chaque 1er avril

Chaque année, le montant du Revenu de solidarité active versé par la CAF et par la MSA est revu à la hausse. Une revalorisation qui permet de tenir compte de l'évolution des prix à la consommation. En effet, la hausse du RSA est directement liée à l'inflation, et plus précisément à l'évolution de cet indicateur mesuré par l'Insee entre le mois de février n-1 et le mois de janvier de l'année en cours, soit entre février 2025 et janvier 2026 pour la prochaine revalorisation.

Le 1er avril 2026, les 1,8 million de bénéficiaires du RSA vont donc voir le montant du virement qu'ils reçoivent chaque mois augmenter. La question de savoir de combien sera cette hausse reste néanmoins encore d'actualité, la CAF et la MSA n'ayant pas encore publié les nouveaux barèmes applicables. La Commission des comptes de la Sécurité sociale estime néanmoins que "la BMAF (base mensuelle de calcul des allocations familiales) serait revalorisée au 1er avril prochain de 0,9

Néanmoins, depuis le dernier rapport de cette commission, l'inflation a ralenti. Résultat : la hausse du RSA pourrait être légèrement inférieure. Selon les calculs effectués par le site d'information financière MoneyVox , le montant du Revenu de solidarité active devrait plutôt progresser de 0,8 % au 1er avril 2026. Une hypothèse qui pourrait être très prochainement confirmée par le décret de revalorisation, attendu à la fin du mois de mars.

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Quels seraient les nouveaux montants du RSA avec une hausse de 0,8 % ?

Sur la base d'une augmentation du barème du RSA de 0,8 % en France métropolitaine et dans le DOM (hors Mayotte), le montant de cette aide sociale devrait passer de 646,52 euros pour une personne seule sans enfant à 651,69 euros par mois (+5,17 euros par mois). Pour un couple sans enfant ou pour une personne seule ayant un enfant à charge, le montant du RSA devrait passer de 969,78 euros à 977,54 euros par mois (+7,76 euros par mois).

Une famille monoparentale avec deux enfants devrait voir le montant de son versement mensuel passer de 1 163,74 euros à 1 173,05 euros (+9,31 euros par mois). Un couple avec deux enfants pourrait toucher 1 368,56 euros par mois au lieu de 1 357,70 euros (+10,86 euros par mois). La part pour chaque enfant supplémentaire devrait par ailleurs atteindre les 260,68 euros, toujours sur la base d'une hausse de 0,8 % du montant du RSA, au lieu de 258,61 euros entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.

La revalorisation prochaine du Revenu de solidarité est donc une bonne nouvelle pour les bénéficiaires de cette aide sociale. Il leur faudra néanmoins patienter encore jusqu'au versement effectué au début du mois de mai pour en profiter. En effet, la revalorisation du barème du RSA sera applicable dès le 1er avril, pour un versement effectif sur le compte courant des allocataires de la CAF et de la MSA à compter du 5 mai.