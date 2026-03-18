12,82 sur 20: pourquoi les Français ont un niveau modeste en éducation financière?

information fournie par Le Particulier • 18/03/2026 à 15:04

Les Français progressent en culture financière (12,82/20) mais restent derrière leurs voisins européens. Des initiatives visent à renforcer ces connaissances. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Éducation financière: Une progression réelle et un fort potentiel d’amélioration

Genre et milieu social: des inégalités persistantes

Une semaine pour inciter à parler de finance

Éducation financière: Une progression réelle et un fort potentiel d’amélioration

« Peut mieux faire ». C’est, en substance, l’appréciation que l’on pourrait inscrire sur le bulletin scolaire des Français en matière de finances. Alors que la Semaine de l’éducation financière - événement inscrit dans la campagne internationale «Global Money Week» de l’OCDE - bat son plein depuis lundi dernier, l’enquête CSA réalisée pour la Banque de France en janvier 2026 montre que les Français atteignent tout juste la moyenne.

S’il s’agit certes d’une progression par rapport aux 12,45/20 enregistrés deux ans plus tôt, est-ce pour autant suffisant? Cette note place la France en milieu de peloton par rapport à la quarantaine de pays participant à l’étude. Au regard des enjeux actuels - tels que l’inflation, la préparation de la retraite, la diversification de l’épargne ou la compréhension des produits financiers complexes - rien n’est moins sûr.

L’apprentissage à l’école: un maillon encore faible

Le principal facteur de ce score modeste réside dans l’absence historique d’enseignement dédié au sein du parcours scolaire. Longtemps, la gestion d’un budget ou le fonctionnement des taux d’intérêt n’ont pas eu droit de cité dans les programmes classiques.

Heureusement, les lignes bougent, et la stratégie nationale EDUCFI (pilotée par la Banque de France) intensifie ses actions. Depuis 2023, le «Passeport EDUCFI» a été étendu à l’ensemble des classes de 4e, ainsi qu’aux élèves de SEGPA et de 3e prépa-métiers. Ce dispositif propose deux heures d’initiation concrète: gestion de budget, notions de monnaie, dispositifs d’épargne, etc.

Lors de l’année scolaire 2024-2025, plus de 10 000 classes ont passé cette certification. Avec un enjeu de taille: briser le tabou autour de l’argent. Un tabou si profondément ancré que la «Global Money Week» a été traduite en France par «L’argent, osons en parler».

Genre et milieu social: des inégalités persistantes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars dernier, l’Autorité des marchés financiers publiait un baromètre de l’épargne et de l’investissement consacré aux placements financiers des femmes. L’étude révélait que l’éducation financière reste marquée par un fort biais de genre.

Ainsi, 24% des femmes déclarent investir en bourse (via un compte-titres, un PEA, des crypto-actifs ou le financement participatif), contre 45% des hommes. « Plus de la moitié des femmes interrogées refusent toute prise de risque en matière d’investissement (51%, contre 31% des hommes)», souligne également l’étude.

Des signes positifs apparaissent néanmoins: la part des femmes investisseuses progresse de 3 points depuis 2021. Parallèlement, le recours aux conseils d’un professionnel a chuté de 32% à 23% en deux ans, signe d’une volonté croissante d’autonomie dans la prise de décision.

Une semaine pour inciter à parler de finance

Pour aider les Français à reprendre le pouvoir sur leur portefeuille, la Semaine de l’éducation financière multiplie les initiatives à Paris et en province: conférences, ateliers pédagogiques et rencontres avec des experts. L’objectif est d’améliorer les connaissances et de redonner confiance aux Français dans leur capacité à gérer leur argent, tout en sensibilisant les plus jeunes.

L’idée est d’aller plus loin que les premiers repères symboliques - comme la petite souris qui échange une dent contre une pièce - pour aborder des notions concrètes: l’intérêt de l’épargne sur le long terme, le fonctionnement d’un livret ou d’une assurance-vie, et l’accompagnement des enfants dans l’apprentissage de la gestion financière, etc.

Boursorama se mobilise jusqu’au 22 mars avec une série d’événements, contenus dédiés et newsletters. Chaque soir à 18h30, un webinaire gratuit sera diffusé en direct sur Boursorama.com. Toutes les actualités peuvent également être consultées dans notre dossier dédié à l’évènement.