Zoom sur les vélos made in France

Le marché du vélo est en pleine effervescence crédit photo : Shutterstock

Le marché du vélo est en pleine effervescence avec une demande en forte hausse sous l'effet de la pandémie de la Covid-19. Les constructeurs français peinent à honorer leurs commandes car le secteur est confronté à une pénurie de matières premières. Face à l'engouement pour la petite reine, certains envisagent ou ont d'ores et déjà annoncé une relocalisation de leur production dans l'Hexagone.

Un secteur en pleine croissance

Le marché du vélo est en forte expansion et la crise sanitaire n'a fait que renforcer la tendance: le chiffre d'affaires du secteur, qui a atteint 2,33 milliards d'euros en 2019, progresse en moyenne de 13% depuis 2017. Selon l'Union Sport & Cycle (USC), le prix moyen d'un vélo neuf était de 566 euros en 2019, soit 245 euros de plus qu'en 2015. Cette hausse s'explique principalement par la demande de plus en plus forte pour les Vélos à Assistance Electrique (VAE), qui représentent désormais près de la moitié des ventes en valeur. Selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) la part de la valeur totale créée en France, vélos et pièces confondus, représente moins du quart du chiffre d'affaires total (étude parue en 2020).

Le vélo made in France a le vent en poupe

Les usines tournent à plein régime: A Machecoul, (Loire-Atlantique), la Manufacture Française du Cycle (MFC) représente à elle seule près de la moitié de la production française avec 400.000 vélos assemblés par an, dont un quart à assistance électrique. Si les constructeurs français profitent de la hausse de la demande, ils sont toutefois confrontés à une pénurie de matières premières. En effet, un vélo compte plusieurs centaines de composants dont la plupart, à commencer par le cadre, sont fabriqués en Asie. Cette pénurie, associée à un allongement des délais et une hausse des coûts, pousse certains constructeurs à relocaliser une partie de leur production. Les experts du secteur estiment par ailleurs que le boom des vélos électriques va lui aussi doper la relocalisation.

Emploi local et geste pour la planète

Les cycles Mercier ont annoncé le retour d'une production de vélos mécaniques et électriques dans les Ardennes. Ils affirment vouloir nouer des partenariats locaux pour fabriquer des composants. La start-up Angell produit les cadres de son premier vélo électrique en France, notamment grâce à de l'aluminium provenant du Sud-Ouest. Ces fleurons du secteur continuent de fabriquer dans l'Hexagone comme Mavic, Mach 1 ou Corima. Ils pourraient voir leur activité boostée. Outre la garantie de la qualité et la protection de l'emploi local, l'achat d'un vélo made in France apparaît comme un geste vertueux pour la planète, à l'inverse de marchandises importées du bout du monde.

Certains fabricants haut de gamme misent sur des matériaux innovants: c'est le cas de la marque Coleen qui a débuté la production de cadres en fibre de carbone à Biarritz. Selles, batteries, écrans... 90% du produit fini est fabriqué en France . Pour répondre à la demande, Eovolt, start-up lyonnaise qui fabrique des VAE pliants, a annoncé la création d'un nouveau site de production où elle pourra produire 2.400 vélos par mois, contre 400 actuellement. Moustache, qui a assemblé 50.000 vélos dans son usine des Vosges en 2020, a quant à elle agrandi son unité de production de 50%.

