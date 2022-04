Vintage, bucolique... 6 tendances déco pour relooker sa maison

6 tendances déco pour relooker sa maison

Confinés en 2020, nous avons eu le temps d'observer notre décoration et d'aspirer à autre chose. Il n'est donc pas étonnant que les grandes tendances déco à venir appellent à l'authenticité, à la douceur et au refus de l'uniformisation.

Vintage à tous les étages

La décoration vintage n'a pas fini de s'imposer dans toutes les pièces de la maison. Si les objets des années 1950 à 1990 sont une source d'inspiration inépuisable, attention à ne pas se tromper ! Les meubles dits rustiques sont à bannir et le formica à la cote. Les vieilles radios et les électrophones trônent dans les salons et la vaisselle année 70 revient dans les placards. L'osier, le rotin, la bakélite et la laine sont les matières reines d'un intérieur vintage réussi. Brocantes, Emmaüs et autres vide-greniers sont des cavernes d'Ali-Baba pour tout chineur qui sait avoir l'œil.

L'Afrique c'est chic

Apporter un peu d'Afrique à sa décoration , c'est mettre le soleil dans son intérieur. Il faut tout de même prendre garde aux faux masques et statuettes fabriquées en série et vendues comme des antiquités. Les tissus africains, dits Wax, sont une valeur sûre. En Nappe, jetée de canapé ou même en tenture murale, ils apportent exotisme et graphisme. Cependant, la décoration africaine est aussi faite de matières nobles comme le cuivre, le bronze et le bois. De nombreux artisans font preuve d'une inventivité extraordinaire. Ils récupèrent des canettes, pneus ou vieux plastiques et les transforment en objets originaux qui feront le buzz dans votre intérieur.

Détails bucoliques pour plus de douceur

Le style industriel a du souci à se faire. Le métal, le gris, le noir sont en passe d'être relégués à la cave. On voit fleurir pâquerettes, iris ou jonquilles sur les tissus d'ameublement ou sur les papiers peints. Les papillons et les oiseaux font leur entrée comme motifs et comme objets à part entière. On boit son café dans une tasse fleurie et on s'endort dans des draps printaniers. C'en est fini des décors froids, on aspire à la chaleur et à un supplément d'âme. La porcelaine désuète de nos grands-mères devient un must have et les tableaux figuratifs l'emportent sur les motifs abstraits.

La céramique c'est authentique

Les objets fabriqués en série, les assiettes que l'on retrouve partout commencent à lasser tous ceux qui ont envie d'authenticité. Fabriquée depuis des millénaires et dans tous les pays du monde, la céramique est intemporelle. Sur la table, qu'elle soit provençale, alsacienne, marocaine ou mexicaine, elle fait toujours autant d'effet. Les carreaux, eux, sont choisis avec soin pour décorer les salles de bains et les cuisines. En terre cuite, en grès ou en porcelaine, de couleurs vives ou avec des motifs stylisés, ce sont des éléments clefs d'un intérieur de caractère. Sous forme de mosaïque, ils font leur entrée sur les meubles et bien sûr en version fresques.

L'artisanat et l'artistique ont le vent en poupe

C'est la grande tendance de ces dernières années aussi bien dans la mode , l' alimentation ou la décoration. Mieux vaut choisir la qualité et l'originalité que la quantité bon marché. C'en est fini des posters encadrés, on achète un tableau chiné ou trouvé en galerie. Côté tapis, on choisit une belle pièce en laine que l'on va garder longtemps parce qu'elle nous ressemble. Les étagères que l'on monte et démonte et qui n'ont pas de personnalité ne sont plus recherchées. Aujourd'hui, la tendance est au recyclage d'un vieux meuble que l'on va peindre dans sa couleur préférée. On chouchoute les artisans et les artistes pour ce qu'ils apportent d'originalité et d'esthétisme.

Le retour du velours

S'il y a une matière phare à retenir dans les tendances décoration, c'est bien le velours ! C'est l'alliance parfaite du cocooning et du chic dont les intérieurs confinés ont besoin. En coussin sur une tête de lit ou en total look sur un canapé ou un fauteuil, le velours appelle à la douceur. Côté couleur, on a le choix entre le bleu canard, l'ocre, le bordeaux ou les tons pastel. Le velours est là pour nous rassurer et nous inciter à prendre soin de nous.

