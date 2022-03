Victoria Beckham, Nabilla, les Kardashian: elles raffolent toutes du Birkin d’Hermès

Le Birkin d’Hermès est le It-bag par excellence. crédit photo : Capture d’écran Instagram

Près de 40 ans après sa création, le Birkin n’a pas pris une ride et demeure LE It-bag par excellence. Les célébrités l’adorent et sont prêtes à dépenser des sommes folles pour arborer ce sac mythique à leur bras – et sur les réseaux sociaux.

Birkin d’Hermès: l’histoire derrière le tout premier It-bag

Créé en 1984, le Birkin n’aurait jamais vu le jour sans une rencontre fortuite dans un avion. Dans l’appareil qui relie Paris à Londres, l’actrice et chanteuse Jane Birkin se plaint à son voisin de son sac ni assez pratique ni assez spacieux pour y ranger toutes ses affaires, sans savoir que ce dernier n’est autre que Jean-Louis Dumas, directeur général d’ Hermès . Il lui répond, amusé, qu’il va créer le sac de ses rêves. Jane Birkin aurait dessiné les lignes de la besace, et Jean-Louis Dumas lui aurait demandé l’autorisation de la baptiser de son nom.

Au total, Jane Birkin a reçu 5 sacs en cadeau de la part du célèbre maroquinier. Ces dernières années, elle les a revendus aux enchères au profit d’organisations caritatives.

En 2011, son tout premier modèle s’est envolé pour 110.000 euros. Une recette entièrement reversée à la Croix Rouge pour venir en aide au Japon, sinistré suite à un séisme et un tsunami.

En juillet 2021, un sac dont la star britannique s’était séparée en 2014 au profit de l’association Anno’s Africa a été revendu 137.500 euros.

En septembre 2020, elle a mis aux enchères une de ses pièces lors d’une vente organisée par Christie’s au profit de l’association Smart Works, qui soutient les femmes sans emploi. Le sac a été adjugé 35.000 livres, soit près de 42.000 euros.

Il semblerait que l’histoire d’amour entre Jane Birkin et Hermès ait tourné court: à la suite des révélations de l’association de défense des animaux PETA sur les conditions d’abattage des alligators, la star britannique a dénoncé des pratiques «cruelles» en juillet 2015, et demandé que le sac soit débaptisé.

Un Graal convoité par les célébrités

À la fois spacieux et pratique tout en restant élégant et tendance, le Birkin d’Hermès est l’un des sacs les plus convoités de la planète mode. La production étant très limitée, il faut parfois attendre plusieurs années pour obtenir ce Graal tant désiré. Les célébrités sont les premières à mettre en avant leur Birkin, symbole d’exclusivité et de style. Sur Instagram , les hashtags #birkin et #birkinhermes totalisent respectivement 5,6 millions et 22,7 millions de mentions.

Si certains collectionnent les timbres ou les boules à neige, pour Victoria Beckham, ce sont les sacs de luxe. L’ex-Spice girl, qui a acheté son premier Birkin en 2004, en aurait aujourd’hui plus d’une centaine. Une collection d’une valeur supérieure à 2 millions de dollars. Parmi les pièces les plus remarquables, un modèle en autruche fuchsia, un en crocodile bordeaux estimé à 50.000 dollars, et le fameux modèle Himalaya Nicotilus Crocodile Diamond, offert par David Beckham en 2008.

Cette déclinaison en crocodile, teintée à la main dans un dégradé de blanc et de gris censé rappeler les montagnes de l’Himalaya, est dotée de finitions en or blanc 18 carats et sertie de plus de 200 diamants. Le cadenas est orné à lui seul d’une pierre de 3 carats. Une pièce extrêmement rare, seuls deux sacs étant produits chaque année. Estimation: 100.000 dollars.

Le Himalaya Niloticus est l’un des modèles favoris des stars: Kim Kardashian , Lady Gaga , Catherine Zeta-Jones ou Julia Roberts auraient également craqué. En 2020, Thomas Vergara l’a offert à Nabilla pour ses 28 ans. Valeur estimée pour le modèle «de base» (en métal argenté, sans diamants): entre 60.000 et 80.000 euros. La fashionista est décidément très gâtée, puisque l’année dernière, elle a reçu le Birkin cargo pour la Saint-Valentin. Un modèle XXL réputé introuvable, vendu aux alentours de 65.000 euros.

Ce n’est toutefois pas Victoria Beckham qui détient la plus grande collection de Birkin, mais une entrepreneure singapourienne, Jamie Chua, qui en possède plus de 200. Elle dévoile régulièrement les déclinaisons phares de ce sac culte à ses 1,1 million d’abonnés sur Instagram.

Customiser son Birkin, la dernière lubie des stars

S’il est bien entendu possible de faire personnaliser son sac par la maison Hermès (couleur des coutures, des sangles, de la doublure…), on voit en parallèle fleurir des personnalisations à la peinture, au feutre ou au stylo, pour le meilleur ou pour le pire.

C’est ainsi que, pour célébrer le succès de son titre WAP, la rappeuse Cardi B a offert à Megan Thee Stallion un Birkin orange avec un portrait de la chanteuse aux côtés d’un tigre blanc.

En 2013, Kim Kardashian a découvert sous le sapin un sac Hermès représentant un nu de l’artiste contemporain George Condo. Pour la fête d’anniversaire de sa sœur Khloe, la même Kim Kardashian a fait assortir son Birkin rouge à son pantalon bandana. Un sac unique siglé Jay Ahr, la marque du designer belge Jonathan Riss. Cardi B et Kylie Jenner ont à leur tour fait appel à ses services.

Khloe Kardashian est elle aussi une grande fan des Birkin, qu’elle arbore dans des teintes vives. Elle a dévoilé un sac vert fluo customisé par l’artiste de rue Alec Monopoly. Le modèle met en scène le petit bonhomme du jeu courant sous une pluie de billets, complété par le graffiti rouge «KHLOMONEY».

Convoité, collectionné, customisé… Une chose est certaine: le Birkin a encore de beaux jours devant lui!

