Venise, Tokyo, Marrakech... Les 5 plus beaux spas du monde

Les 5 plus beaux spas du monde

Lumières feutrées, huiles essentielles et massages multiples et variés... Les spas sont des invitations à la relaxation totale, surtout quand ils sont situés dans les plus beaux endroits de la planète. De Venise au Costa Rica, dans la jungle, dans le désert ou au sommet d'une montagne, découvrez les 5 plus beaux spas du monde. Voici une liste non exhaustive pour se remonter le moral en cette période de crise et se donner des envies d'ailleurs.

Le JW Marriott Venice Resort & Spa au cœur de la lagune vénitienne

Le JW Marriott Venice Resort & Spa au cœur de la lagune vénitienne (Capture Instagram @jwmvenice)

Direction Venise et l'ile privée de l'Isola delle Rose. Au cœur de la lagune vénitienne, cette île abrite un hôtel de luxe, avec piscine en rooftop et vue imprenable sur la ville et ses jardins luxuriants. Quiétude totale, luxe absolu.

Le spa du JW Marriott est le plus grand de la Sérénissime, et aussi l'un des plus fameux: 8 salles de soins, piscine aqua tonic, hammam traditionnel... On y apprécie l'atmosphère intimiste et on s'y précipite pour son soin Bliss Méditerranéen (50 ou 80 minutes, 130 ou 170 euros), un massage exfoliant réalisé avec des huiles d'olives cultivées sur l'île.

Le Spa Clarins Akakura Kanko Hotel à l'ouest de Tokyo

Le Spa Clarins Akakura Kanko Hotel à l'ouest de Tokyo (Capture Instagram @clarinsbeautyspa)

A l'autre bout du monde, le Spa Clarins se loge au sommet du Mont Myoko, dans d'hôtel Akakura Kanko, à l'ouest de Tokyo . Il est prisé notamment par les skieurs car sur les pistes, l'hôtel offre une vue panoramique sur les sommets enneigés en hiver, une piscine à débordement surplombant parfois les nuages, et des bains de sources chaudes intérieurs et extérieurs.

Le spa, en partenariat avec la marque de cosmétique française Clarins , promet de vous connecter avec Mère nature et d'équilibrer corps et esprit. L'utilisation des sources naturelles de la rivière Akakura Onsen et des pierres chaudes est centrale dans l'offre de soin du spa. Le soin signature, à base de fleurs sauvages, invite à une relaxation totale (90 minutes, 230 euros).

Le Royal Mansour Spa à Marrakech

Le Royal Mansour Spa à Marrakech (Capture Instagram @royalmansour)

L'Afrique du Nord est connue pour ses soins corporels millénaires. La luxueuse médina du Royal Mansour Hôtel, ses 53 riads et son spa de marbre blanc rendent justice à cette histoire. Il faut découvrir l'architecture majestueuse des bâtiments, le marbre ciselé, l'incroyable piscine et traverser le Jardin des agrumes pour arriver au spa.

Ici on profite de plus de 2.500 mètres carrés de blancheur, de fontaines et de notes aromatiques pour des soins massages hydratants et reposants. Comble du luxe, les soins du Spa Royal Mansour Marrakech sont personnalisés en fonction du grain de peau de chacun. Le soin signature «Lumière sur le corps» combine une heure de hammam et une heure de massage traditionnel sur une table en marbre chauffé (2 heures, 300 euros).

Le Spa Hotel Amangiri Resort dans l'Utah, aux États-Unis

Le Spa Hotel Amangiri Resort dans l'Utah, aux États-Unis (Capture Instagram @amangiri)

Le désert de l'Utah, aux Etats Unis, n'est que roches et soleil brûlant. Ici, l'hôtel Amangiri fait office d'oasis miraculeuse. D'ailleurs, le voyageur pourrait le prendre pour un mirage tant le bâtiment se fait invisible au milieu du désert. Véritable prouesse architecturale, le bâtiment abrite un cocon ultra luxueux, havre de déconnection complète avec le monde. Une piscine est incrustée dans la roche.

Le spa s'inspire de rituels ancestraux du monde entier, et notamment des Indiens d'Amériques. Faisant appel à la philosophie chaman, les soins engloberaient l'esprit, l'âme et le corps. Chacun d'entre eux commence par un massage plantaire, symbole d'humilité et de confiance. Le Grounding Journey (3 heures, 630 euros) est un voyage au bout de la détente avec un soin exfoliant à la poudre d'améthyste, un massage tibétain et un soin du visage au quartz rose.

The Sanctuary Spa dans le Parc national du volcan Arenal au Costa Rica

The Sanctuary Spa dans le Parc national du volcan Arenal au Costa Rica (Capture Instagram @sanctuaryspa)

Dans la jungle costaricaine nichée à flanc de volcan, les sources d'eau chaude naturelles sont nombreuses. The Sanctuary Spa a réussi à dompter ces sources, pour offrir à sa clientèle d'incroyables piscines naturelles, cachées au cœur de la forêt. Le complexe hôtelier de luxe a réussi à se fondre dans la nature, offrant une incroyable vue sur le volcan Arenal et des rencontres insolites avec la faune locale.

Le Sanctuary Spa offre des soins de beauté et des massages connectés à l'environnement, comme le Volcanic Health Package (1 heure 50, 230 euros), un massage à la boue volcanique et un masque facial à l'argile volcanique. Un peu à l'écart de l'hôtel, Las Hojas Spa est un petit bungalow de bambou, caché dans la jungle, au milieu des sources d'eau. Un menu de massages spéciaux y est proposé, dont un soin au cacao, avec massage et enveloppement (90 minutes, 190 euros).

