Venez découvrir la nouvelle brasserie de Thierry Marx au premier étage de la tour Eiffel

La brasserie du premier étage de la tour Eiffel a rouvert ses portes début juin. Rebaptisé Madame Brasserie, le restaurant a été entièrement rénové et repensé. Derrière les fourneaux, le chef doublement étoilé Thierry Marx réinvente le concept de la brasserie parisienne, à travers une cuisine créative et durable. Une adresse à tester de toute urgence pour les gourmets en quête des plus beaux panoramas de la capitale.

Madame Brasserie: une nouvelle expérience culinaire 100% parisienne

Thierry Marx pose ses valises au premier étage de la tour Eiffel. Après le restaurant étoilé Jules Verne, sa toute nouvelle brasserie vient compléter l’offre gastronomique de la Dame de fer. Son ambition? Séduire aussi bien les touristes que les Parisiens, pour un repas en famille comme une soirée romantique en amoureux.

Le designer Ramy Fischler et l’architecte Nicola Delon ont imaginé un intérieur au design chic et moderne, privilégiant les matériaux bruts et responsables comme le bois ou le liège. Perchés à 57 mètres au-dessus de la terre ferme, les clients profitent de l’un des plus beaux panoramas de la Ville lumière grâce aux immenses baies vitrées.

Cuisine durable et engagée

Thierry Marx joue avec les codes de la brasserie parisienne pour livrer une cuisine moderne et créative. Engagé dans une démarche de durabilité, l’ancien juré de Top Chef s’approvisionne autant que possible en circuit court: 70% des produits se situent dans un rayon de moins de 200 km. Le chef est à l’initiative de la Guilde des Artisans de la tour Eiffel, un réseau d’artisans de bouche parisiens et franciliens sélectionnés pour l’excellence de leur savoir-faire autant que pour leur engagement dans une démarche écoresponsable et durable.

La carte fait la part belle au terroir francilien. Au menu pâté en croûte au foie gras de la renommée Maison Vérot à Paris; volaille jaune fermière, cannelloni d’épinards et fromage frais, jus marengo; échine de cochon des monts du Cantal, carotte nouvelle et quinoa d’Île-de-France. Pour vous mettre en appétit: tomates de collection, basilic, fraises et poisson fumé ou poulpe, salade de pois chiches et courgette grillée.

Une expérience culinaire qui ravira les yeux et les papilles

Cette volonté de s’inscrire dans une démarche durable se traduit également par une cuisine davantage axée sur le végétal. “C’est évident qu’aujourd’hui, on est sur plus de légumes, dans une théorie plus flexitarienne. On n’est plus sur le bœuf-carotte, on est plus sur carotte-bœuf”, explique Thierry Marx, lui-même végétarien. L’occasion pour ce chef audacieux de continuer à innover. En dessert, on se laissera tenter par une pavlova végétale accompagnée de fruits rouges, pralines roses et fleur de sureau. La meringue, à la texture fine et croquante, est réalisée à partir d’algues et de pomme de terre.

L’établissement assure jusqu’à 800 couverts par jour. Tout est préparé sur place, même les glaces, souligne le chef, qui dénonce la “cuisine d’assemblage” pratiquée par de nombreuses brasseries parisiennes qui ont “perdu leur âme”. Une adresse authentique à découvrir au plus vite!

Madame Brasserie

Au premier étage de la tour Eiffel

Champ de Mars - 75007 Paris

Menu déjeuner (entrée, plat et dessert) à partir de 48 euros

Menu dîner (entrée, plat et dessert) à partir de 90 euros

Les prix varient en fonction de l’emplacement choisi. Au déjeuner, ils s’échelonnent de 48 euros au cœur du restaurant à 85 euros pour la vue donnant sur l’intérieur de la tour Eiffel, et jusqu’à 120 euros pour la vue sur la Seine et le Trocadéro.

Votre réservation Madame Brasserie inclut l’ascension jusqu’au 1er étage de la tour Eiffel, mais n’inclut pas le billet d’ascension pour visiter la tour Eiffel jusqu’au 2e étage ou jusqu’au sommet. Des laissez-passer permettent un accès rapide au restaurant via l’ascenseur.

