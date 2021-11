Un week-end dépaysant à Strasbourg

Prenez le temps de visiter Strasbourg le temps d’un week-end crédit photo : Getty images

Capitale européenne, Strasbourg est une ville jeune et dynamique. Dotée d’un patrimoine architectural impressionnant, de quartiers où il fait bon flâner à pied comme à vélo et de places aérées idéales pour se poser, ce joyau de l’Alsace ne peut que vous charmer.

La cathédrale, le chef d’œuvre de Strasbourg

Repérable de loin avec sa flèche culminant à 142 mètres, la cathédrale de Strasbourg est une des fiertés des alsaciens. Achevée en 1439, il aura fallu plus de trois siècles pour édifier cette merveille gothique, mélange de gigantesque et de délicatesse. Si vous souhaitez contempler un panorama exceptionnel sur la ville, mais aussi sur les Vosges et la Forêt Noire, n’hésitez à emprunter les 330 marches qui vous mèneront sur la plateforme de la cathédrale.

À 66 mètres d’altitude, vous pourrez admirer la vue et contempler les toitures en cuivre. Mieux encore, grâce à l’application de réalité virtuelle «Strasbourg Cathédrale», vous pourrez plonger dans le panorama tel qu’il était en 1490 et en 1730. Une fois redescendu, prenez du temps pour contempler la magnifique et étonnante statuaire, à l’extérieur comme à l’intérieur. Observez également les vitraux remarquables, dont la sublime rosace de 14 mètres de diamètre.

La Petite France, un quartier classé au Patrimoine mondial de l’Unesco

Vous ne pouvez pas manquer le plus pittoresque quartier du vieux Strasbourg baptisé «La Petite France». Autrefois, les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs vivaient et travaillaient dans ce quartier bâti à fleur d’eau. En effet, l’Ill, la célèbre rivière strasbourgeoise, irrigue le quartier de tout son charme. Laissez-vous aller à une balade sur ses quais et admirez les reflets des façades colorées des vieilles maisons à colombage. Dans ce quartier unique, l’Ill forme un étonnant delta composé de cinq bras.

Prenez le temps de vous poser le temps d’un verre ou d’un repas sur la charmante place Benjamin Zix pour admirer la magnifique perspective sur la rivière. La Maison des Tanneurs, fleurie de géraniums du printemps à l’automne, est le joyau de cette place. Vous pouvez aussi découvrir le quartier en louant des bateaux électriques et sans permis.

Les places et les parcs de la ville

Strasbourg est une ville aérée agréable à sillonner à pied ou à vélo. Elle est dotée de nombreuses places où il est recommandé de s’arrêter pour savourer l’ambiance de la ville. La place Kleber est la plus grande d’entre toutes. C’est là que se retrouvent les Strasbourgeois pour célébrer de grands évènements.

La place Gutenberg est située non loin de la cathédrale, elle doit son nom à l’inventeur de l’imprimerie qui y a vécu une partie de sa vie. La place Broglie est une longue allée passée à la postérité pour être le lieu où la Marseillaise a été chantée pour la première fois, en 1792! Au bout de la place se dresse l’Opéra national du Rhin.

Côté nature, ne manquez pas le parc de l’Orangerie proche du quartier des institutions européennes. C’est le plus grand parc de la ville avec ses 26 hectares de nature. Si l’envie vous prend de voir des cigognes, faites un tour dans le mini-zoo. Le Parc du Contades est idéal pour se reposer. Bordé de nombreux hôtels et restaurants c’est un haut lieu touristique. Vous pouvez aussi y admirer la synagogue de la ville.

Le marché de Noël, une institution qui ouvrira à partir du 26 novembre Après une année 2020 marquée par une absence de marché de Noël, la fête reprend en 2021! Depuis plus de 400 ans, cet événement strasbourgeois replonge habitants et visiteurs du monde entier dans l‘ambiance conviviale des fêtes de fin d’année. C’est l’époque rêvée pour visiter Strasbourg, surnommée la capitale de Noël. À partir du 26 novembre, venez découvrir les 313 chalets installés sur différentes places de la capitale alsacienne. La magie de Noël sera partout dans la ville grâce aux illuminations. Elles vous guideront d’un marché à l’autre depuis la Porte des Lumières en passant par la place Gutenberg, jusqu’à la place Kleber où trônera le grand sapin de Noël.

