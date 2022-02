Un collier à 8 millions de dollars, 10.000 dollars de fleurs… les cadeaux extravagants de David Beckham, Justin Bieber ou encore Kanye West

«Quand on aime, on ne compte pas», un dicton pris au pied de la lettre par certaines célébrités. crédit photo : Capture d’écran Instagram

C’est bien connu, « Quand on aime, on ne compte pas ». Un dicton pris au pied de la lettre par certaines célébrités qui voient les choses en grand pour témoigner leur amour à l’élu(e) de leur cœur. Fleurs par milliers, bijoux somptueux, découvrez les incroyables présents offerts par David Beckham, Justin Bieber ou encore Jay-Z.

Victoria et David Beckham - Un collier à 8 millions de dollars

Il paraît que les diamants sont les meilleurs amis d’une femme… Ce n’est pas Victoria Beckham qui dira le contraire. En 2006, son mari n’a pas hésité à lui offrir un magnifique collier Bulgari en diamants et rubis d’une valeur de 8 millions de dollars (7 millions d’euros).

Justin Bieber et Selena Gomez - 10.000 dollars de fleurs

Leur romance appartient désormais au passé, mais en 2011 les deux tourtereaux étaient si amoureux l’un de l’autre qu’ils s’étaient mutuellement offert une constellation. L’année suivante, le chanteur a misé sur une bague ornée de diamants… en forme de J. Les fleurs sont une valeur sûre, mais pourquoi se contenter d’un simple bouquet? En 2014, la pop star canadienne a acheté tout le stock d’un fleuriste pour le faire livrer chez sa dulcinée. Coût estimé: aux alentours de 10.000 dollars (8.800 euros).

Kim Kardashian et Kanye West - Un bracelet à 73.000 dollars

Kanye West est un grand romantique qui adorait couvrir son ex-femme (ils sont actuellement en instance de divorce) de cadeaux, comme en 2014 lorsqu’il lui a offert un millier de roses rouges pour la Saint-Valentin. Trois ans plus tard, c’est un mur entier recouvert de fleurs blanches qu’elle a découvert en rentrant chez elle. En 2013, la star de téléréalité a eu la chance de recevoir un bracelet panthère Cartier incrusté de diamants, émeraudes et onyx. Un bijou d’une valeur de 73.000 dollars (65.000 euros) qu’elle s’était empressée de montrer sur Instagram. Jamais à court d’idées, Kanye West a fait venir le saxophoniste Kenny G pour jouer dans le salon de sa belle, décoré pour l’occasion de centaines de roses dans des soliflores.

Beyoncé et Jay-Z - 24.000 dollars pour une coque de portable en platine

Le couple Carter a la folie des grandeurs. Madame a offert une Bentley à Monsieur, et elle a reçu une coque de portable en platine qui aurait coûté la bagatelle de 24.000 dollars (21.000 euros). Pour leurs 5 ans de mariage, le rappeur est monté d’un cran en offrant une île aux Bahamas à sa dulcinée.

Katy Perry et Russell Brand - Une Bentley et un aller-retour dans l’espace

Leur union a été de courte durée, mais Katy Perry a elle aussi eu le temps d’offrir une Bentley à son cher et tendre. Comme la chanteuse aime faire dans l’originalité, elle a opté pour un modèle couleur lilas. La voiture, d’un montant de 300.000 euros, aurait appartenu au batteur des Who, Keith Moon. La pop star sait se montrer particulièrement généreuse: pour le 35e anniversaire de son petit ami de l’époque, elle avait réservé deux sièges pour un voyage dans l’espace à bord du vaisseau Virgin Galactic de Richard Branson. Un cadeau à 170.000 euros.

Angelina Jolie et Brad Pitt - Un olivier centenaire

S’ils se déchirent aujourd’hui, il fut une époque où Angelina Jolie et Brad Pitt incarnaient l’un des couples les plus glamours d’Hollywood. En 2010, l’actrice avait offert à son Valentin un olivier vieux de 200 ans qu’elle avait fait planter dans leur propriété de Miraval, dans le Var. Un présent d’une valeur de 15.000 euros. Trois ans plus tard, pour ses 50 ans, elle avait déboursé la coquette somme de 15 millions de dollars (13 millions d’euros) pour acquérir Petra Island, une île de 4,4 hectares en forme de cœur située à 90 kilomètres de New York. Ah, l’amour…

