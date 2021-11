Tout ce qu'il faut faire pour renforcer son corps avant l'hiver

L'hiver est de loin la saison où le système immunitaire est le plus rudement mis à l'épreuve et pour cause ! Le froid réduit les réponses immunitaires de notre corps, rend plus résistants les virus et les microbes, et assèche les muqueuses nasales ce qui favorise la prolifération des bactéries. Même en prenant ses précautions, il est plus courant de tomber malade et de devoir affronter tout un ensemble de maladies ORL : angines, bronchites, laryngites et rhinopharyngites. Les cabinets médicaux ne désemplissent pas et même un simple rhume peut être incommodant. Afin d'anticiper ces petits maux de l'hiver qui vous rendent vite la vie impossible, voici quelques conseils.

Se supplémenter en vitamine D

Si l'été, nos apports quotidiens en vitamine D proviennent majoritairement de la lumière du soleil, dès que les températures baissent, bon nombre d'entre nous ont tendance à devenir plus casaniers. De plus, en automne, les journées sont plus courtes, et moins ensoleillées, ce qui conduit à une carence en vitamine D. Or, la vitamine D est essentielle au fonctionnement de notre système immunitaire. Elle active les lymphocytes T, vos globules blancs, favorisant ainsi la production d'anticorps. Vous êtes moins vulnérable aux agressions extérieures et en meilleure santé. Bien qu'on trouve de la vitamine D dans la plupart des poissons gras : sardines, anchois, maquereaux, l'alimentation seule peut ne pas suffire à combler vos besoins journaliers. La prise de compléments alimentaires ou une cure de luminothérapie peuvent s'avérer nécessaires.

Maintenir un niveau d'activité physique suffisant

Lorsque les températures chutent et que le temps se fait plus maussade, il est plus difficile de rester motivé quant à la pratique d'un sport. Or, même à l'approche de l'hiver, il est vital de se dépenser pour stimuler son système immunitaire et éliminer les toxines. Si vous n'êtes pas trop adepte d'un entraînement régulier, il vous suffit de marcher environ 45 minutes par jour. Profitez aussi de l'occasion pour vous lancer dans la pratique de sports plus doux comme le yoga ou la natation – la plupart des piscines sont chauffées ! Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès inverse. Courir durant des températures négatives, peu ou mal couvert, peut affaiblir vos défenses naturelles et favoriser l'apparition de troubles ORL.

Compenser les coups de fatigue

Un manque de sommeil n'est jamais un allié de votre santé, mais en hiver, c'est encore pire. Comme l'organisme est plus fragile, une simple perturbation dans votre rythme biologique peut se transformer en cercle vicieux. Il faut donc non seulement veiller à bien dormir et suffisamment, mais aussi lutter contre la fatigue dès que celle-ci pointe le bout de son nez. Le magnésium est un minéral essentiel et ô combien précieux pour ses vertus anti-fatigue ! C'est pourquoi il est conseillé de revoir ses apports journaliers à la hausse. Certains oléagineux en regorgent, c'est le cas notamment des amandes et des noix de cajou. Un carré de chocolat noir peut aussi de temps à autre vous apporter les nutriments nécessaires. Sinon, pensez au magnésium marin vendu en pharmacie. Il a l'avantage de contenir aussi de la vitamine B6, précieux pour le fonctionnement de votre cerveau.

Se ménager et prendre soin de soi

En automne, et plus particulièrement en hiver, on est plus sujet aux sautes d'humeur et aux dépressions saisonnières. Avec un moral au plus bas, il n'est pas simple de maintenir son organisme en pleine forme. La santé de votre système immunitaire dépend aussi de votre état mental. Si vous vous sentez au bord du rouleau, stressé, anxieux ou tout simplement mal dans votre peau, votre corps sera plus à même de céder à la pression extérieure. Tant de raison pour vous consacrer des moments à vous, passer du temps en famille avec les amis et la famille, lever le pied quant au travail, des initiatives précieuses pour votre immunité. Profitez-en pour vous consacrer un peu plus à vos passions et prenez le temps de vous détendre. De la fatigue et du surmenage ne vous aideront pas à passer sereinement l'hiver, rien n'est moins certain !

Mettre l'accent sur les probiotiques

Ne dit-on pas que la santé passe aussi par les intestins ? Si consommer tout au long de l'année des probiotiques peut sensiblement améliorer vos défenses immunitaires et vous épargner bien des soucis, en hiver, c'est encore plus important. En effet, il faut savoir que plus de la moitié de nos défenses naturelles sont situées dans l'intestin. Il suffit d'un petit déséquilibre ou d'un trouble passager pour lancer la réponse immunitaire de l'organisme qui ne peut à la fois gérer les autres agressions extérieures. Les probiotiques sont essentiels à plusieurs niveaux. Ils régulent le transit intestinal, favorisent la synthèse des vitamines, inhibent la prolifération des mauvaises bactéries et sécrètent des substances luttant contre les microbes. S'ils sont présents dans les yaourts, vous pouvez aussi en retrouver dans certains fromages comme la mozzarelle ou le cheddar, dans la choucroute, et également dans certains produits dérivés du soja.