Top Chef: ces anciens candidats devenus chefs étoilés

Ils sont 41 chefs et cheffes à décrocher cette année leur première étoile au Guide Michelin. Parmi eux, certains ne sont pas inconnus du grand public. Six anciens candidats de Top Chef, l’émission à succès de M6, ont obtenu cette superbe récompense en mars 2022. Il s’agit de Jean Imbert, Florent Ladeyn, Guillaume Pape, Ludovic Turac, Victor Mercier et Matthias Marc.

Jean Imbert, star des plateaux télévisés et cuisinier vedette

Avant de faire les beaux jours de Top Chef en 2012, Jean Imbert avait fait parler de lui en 2008 dans l’émission Cool Chef , sur NRJ12. En 2012, son talent paie puisqu’il remporte 100.000 euros en gagnant le challenge de Top Chef .

M6 lui propose alors de présenter l‘émission Norbert et Jean: le défi , en compagnie de Norbert Tarayre, son ancien concurrent de l’émission Top Chef . En 2021, il remplace Alain Ducasse , star du Plaza Athénée depuis 21 ans, et y ouvre la table gastronomique “Jean Imbert au Plaza Athénée”. Il reçoit sa première étoile au Guide Michelin dès le mois de mars 2022.

Plaza Athénée

25 av. Montaigne, 75008 Paris

Le prix moyen d’un repas dans ce restaurant luxueux est de 200 euros .

Florent Ladeyn, un écoresponsable pur et dur

Finaliste de Top Chef en 2013, Florent Ladeyn a fait parler de lui en refusant de servir dans son restaurant des ingrédients non locaux comme le café, le chocolat, le poivre ou l’huile d’olive. En 2020, ses supporters n’avaient pas compris la perte de l’étoile de son restaurant “L’Auberge du Vert Mont” à Boeschepe. Les voilà rassurés puisque leur chef préféré a reconquis en mars dernier sa récompense au Michelin 2022.

L’Auberge du Vert Mont

1318 rue du Mont Noir, 59299 Boeschepe

Le restaurant propose un menu unique à 50 euros .

Guillaume Pape, la Bretagne dans la peau

De l’automne 2018 au début 2019, Guillaume Pape a été un des héros de la saison 10 de Top Chef . Il a gagné l’épreuve des fruits de mer, celle des fraises au sucre et celle du plat régional. Solide concurrent, il fait fréquemment référence à la tradition culinaire bretonne. Il se qualifie en finale et est devancé de quelques points par Samuel Albert, son principal adversaire et son ami. Pendant le tournage, il prend la décision de quitter le restaurant rennais où il est chef et de profiter des retombées de l’émission pour créer son propre restaurant à Brest. “L’Embrun” ouvre ses portes et, deux ans plus tard, il décroche une étoile au Michelin 2022.

L’Embrun

48 rue de Lyon, 29200 Brest

Du menu “retour de marché” à 39 euros au “service sept assiettes” à 89 euros , L’Embrun propose une large fourchette de prix.

Ludovic Turac, un enfant de Marseille et de Top Chef

Ludovic Turac grandit dans le 9e arrondissement de Marseille. À 17 ans, il décide de s’orienter vers la cuisine et effectue son apprentissage, de 2007 à 2009, chez le chef étoilé Lionel Lévy au restaurant “Une Table au Sud”, situé sur le Vieux Port.

Inscrit par surprise grâce à son épouse à la saison 2 de Top Chef , il remporte le relais culinaire et termine seulement à la 7e place du concours. Il réapparaît dans la saison 4 et dans la récente saison 11, où il affronte en duel Philippe Etchebest . En 2013, Ludovic Turac reprend, avec son épouse Karine, la direction du restaurant “Une Table au Sud”. En 2015, il est le plus jeune chef à décrocher une étoile au Michelin. Il la perd en janvier 2021, mais la récupère en 2022.

Une Table au Sud

2 quai du Port, 13002 Marseille

Une Table au Sud propose au déjeuner un menu à 49 euros , hors boissons, et le soir des menus dégustation compris entre 85 et 168 euros , hors boissons.

Victor Mercier, un chef écolo à Paris

Né en 1990, passionné de cuisine et d’écologie, Victor Mercier entame en 2015 un tour du monde à la découverte de la souveraineté alimentaire. Il refuse ainsi de participer à la saison 8 de Top Chef . En 2017, alors qu’il est en Amérique du Sud, il recontacte l’émission et participe aux sélections pour la saison 9. Il est qualifié lors du premier épisode et rejoint la brigade de Philippe Etchebest qui le coache pendant tout le concours. Avec neuf autres qualifications, il est le candidat qui remporte le plus de qualifications derrière Camille Delcroix, qui remportera contre lui la finale. Le 24 octobre 2019, il ouvre son restaurant FIEF (Fait Ici En France) dans le 11e arrondissement de Paris. Le 22 mars 2022, son restaurant obtient une étoile au Guide Michelin tandis qu’il est lui-même nommé “Jeune Chef de l’année”.

FIEF

44 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

Le restaurant propose le soir un menu gastronomique de six plats à 85 euros , hors boissons.

Matthias Marc, entre “Substance” et “Liquide”

Le grand public a découvert Matthias Marc lors de Top Chef 2021 , mais le demi-finaliste de la saison 12 est avant tout à la tête de deux restaurants qui rencontrent un vif succès à Paris: “Substance” et “Liquide”. Originaire d’Appenans dans le Doubs, Matthias est fils de forestiers depuis six générations et est le premier candidat franc-comtois de Top Chef .

Matthias Marc vient de décrocher sa première étoile au Guide Michelin pour “Substance”, son restaurant situé dans le 16e arrondissement de Paris. Dans son établissement, l’ancien de Top Chef rend hommage à son terroir jurassien en faisant preuve d’une grande créativité.

Substance

18 rue de Chaillot, 75116 Paris

Substance propose un menu déjeuner, hors boissons, à 52 euros et plusieurs menus du soir entre 85 et 125 euros , avec un supplément “accord des vins” de 75 euros .

