Too Good To Go, Zéro-Gâchis, Frigo Magic… ces applis pour ne plus gaspiller

Et si la lutte contre le gaspillage alimentaire passait par les applications ? C’est le raisonnement de certaines start-up, lancées depuis plusieurs années dans ce combat. En effet, en France chaque personne jette en moyenne 30 kilos de nourritures consommables par an et 7 kilos de produits encore emballés.

Too Good To Go: la référence

C’est l’application reine en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire généré par les magasins. Créé en 2015 au Danemark et importé en France depuis 2016, Too Good To Go compte près de 25 millions d’utilisateurs dans près de 14 pays européens. L’application permet de récupérer les invendus du jour des commerçants partenaires de la start-up. Restaurants, supermarchés, boulangeries… il y en a pour tous les goûts. Les prix sont fortement décotés (plus de 50%) et l’interface facile à utiliser. Seul bémol: la composition des paniers. Les invendus sont proposés sous la forme de paniers surprises. Impossible de savoir en avance ce qui sera délivré. De plus, si l’application est très intéressante dans les grandes métropoles, il est plus difficile de trouver des commerçants partenaires dans les villes moyennes et les petites villes.

Zéro-Gâchis: la plus collaborative

À l‘instar de Too Good To Go, l’application cherche également à lutter contre le gaspillage alimentaire des grandes et moyennes surfaces. Cette fois-ci, en lançant Zéro-Gâchis, l’usager a accès à l’ensemble des produits en promo dont la date de consommation arrive à expiration, près de chez lui. Il se rend ensuite au supermarché, en direction du corner Zéro-Gâchis pour récupérer ces derniers. Une astuce à la fois économique et éthique. La dimension collaborative de Zéro-Gâchis est également un plus. L’usager qui repère un magasin réalisant régulièrement des promos de ce genre peut l’ajouter à la liste des enseignes partenaires de la start-up.

A consommer: la plus responsabilisante

Avec A Consommer, fini le gaspillage alimentaire à la maison. Grâce à l’application, l’utilisateur à un regard sur l’ensemble des dates de péremption des denrées dans ses placards et frigos. Il reçoit en temps réel une notification l’informant des aliments périssables ou entamés qui risquent de devoir être mis à la poubelle s’il n’en fait rien. Pour ce faire, le consommateur scanne en amont les codes-barres de chacun des produits qu’il achète. Pour les fruits et légumes, il peut lui-même fixer une date de consommation. Une application utile, même si elle demande un peu de temps avant de vraiment en profiter. L’application n’est disponible que sur Android.

Frigo Magic: la plus pratique

Frigo Magic est un bon complément d’A Consommer. Grâce à l’application, l’usager peut en quelques secondes générer des recettes en fonction du contenu de son réfrigérateur ou de ses placards. Il lui suffit de renseigner les aliments en sa possession. Près de 2.000 recettes simples et rapides à cuisiner sont enregistrées dans l’application. De quoi limiter le risque de gaspillage alimentaire à domicile. Frigo Magic propose également des recettes dédiées pour les personnes végétariennes, végétaliennes ou ayant un régime alimentaire spécifique (sans gluten, sans lactose…)

HopHopFood: la plus solidaire

Lutter contre le gaspillage alimentaire et la précarité. Avec HopHopFood, le consommateur engagé peut faire d’une pierre deux coups. L’application permet de faire profiter des denrées en excès que l’on pourrait avoir acheté à d’autres. Idéal avant un départ en vacances ou un week-end prolongé. Pour ce faire, il suffit de s’inscrire sur l’application et d’enregistrer les produits que l’on souhaite donner.

Attention, ces derniers ne doivent ni être périmés ni être entamés. L’application met alors le consommateur en relation avec une personne dans le besoin. Depuis son lancement en 2018 HopHopFood a permis de récupérer 130 tonnes de nourriture, soit plus de 370.000 repas. Des «garde-mangers solidaires» ont également été mis en place dans des associations partenaires où les particuliers peuvent déposer de produits alimentaires ou d’hygiène à destination de celles et ceux qui en ont besoin.

Les chiffres du gaspillage alimentaire Malgré la loi Garot de 2016 qui favorise la lutte contre le gaspillage alimentaire, cette tendance des sociétés occidentales à la vie dure. Selon les chiffres de l’ADEME publiés en décembre 2020, chaque année en France près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées. À l’échelle mondiale, c’est 1,3 milliard de tonnes d’aliments qui sont jetés tous les ans, soit le tiers des aliments produits sur la planète. Une gabegie néfaste pour l’environnement. La production de ces denrées qui finissent dans nos poubelles mobilise beaucoup de ressources comme l’engrais, les pesticides ou encore l’eau. Toujours d’après l’ADEME, l’empreinte carbone annuelle du gaspillage alimentaire serait de près de 15,5 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an en France.

