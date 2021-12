Strasbourg, Lyon, Reims: les plus beaux marchés de Noël en France

Embarquez pour un Tour de France des plus beaux marchés de Noël crédit photo : Getty images

Vin chaud, pain d’épices, chants traditionnels, lumières féériques et chalets en bois : la magie des villages de Noël opère sur les petits comme les grands. Alsace mais aussi Picardie, Champagne ou même Rhône-Alpes, embarquez pour un Tour de France des plus beaux marchés de Noël !

Le marché de Noël d’Amiens: le plus grand des Hauts-de-France

C’est à Amiens que l’on trouve le plus grand marché de Noël des Hauts-de-France. Depuis plus de 20 ans, la cité picarde et ses 130 chalets s’étendant sur 2 kilomètres accueillent près d’un million de visiteurs. Sapin géant, manèges, maison du Père Noël, théâtre de marionnettes mais aussi tyrolienne ou pont de singe… toutes les conditions sont réunies pour un moment inoubliable. À la nuit tombée, laissez-vous enchanter par le spectacle Chroma qui illumine la célèbre cathédrale gothique. Jusqu’au 31 décembre 2021.

Le marché de Noël de Reims pour les petits et les grands

Direction la Champagne pour découvrir le marché de Noël qui se tient sur le parvis d’une autre cathédrale tout aussi magnifique jusqu’au 29 décembre 2021. Admirez le sapin installé place d’Erlon avant de prendre un peu de hauteur en vous offrant un tour de grande roue. Marché gourmand, village des artisans, royaume des enfants… De quoi ravir petits et grands!

Le marché de Noël de Strasbourg: le plus grand, le plus ancien et le plus fréquenté

S’il ne devait y en avoir qu’un, ce serait celui-ci. Strasbourg, c’est le marché de Noël des superlatifs: le plus ancien (1570), le plus grand (300 chalets), le plus fréquenté avec 2 millions de visiteurs. Baptisée «Allumons les étoiles», l’édition 2021 fera pétiller les yeux des curieux, entre illuminations, spectacles et veillées musicales.

Pas moins de 11 sites vous attendent jusqu’au 26 décembre: le traditionnel «Christkindelsmärik» sur la place Broglie, le marché des délices d’Alsace, le comptoir des Rois Mages ou encore le royaume des vignerons de la Couronne. Du majestueux sapin installé place Kléber qui tutoie le ciel du haut de ses 30 mètres au village de l’Avent, en passant par la promenade aux étoiles, venez vivre un enchantement dont vous vous souviendrez longtemps.

Le marché de Noël de Colmar: le plus authentique

Second par la taille, le marché de Noël de Colmar est pour certains le plus authentique de tous. Chaque année, le centre-ville met ses habits de lumière pour le plus grand bonheur des visiteurs. Le quartier de la Petite Venise se métamorphose en paradis pour enfants: carrousel, crèche à automates et boîte aux lettres géante pour écrire au Père Noël. Pour les plus grands, direction le majestueux bâtiment médiéval du Koïfhus qui accueille des artisans locaux (ne manquez pas l’extraordinaire installation du Musée du jouet au premier étage), puis la place de l’Ancienne douane avec sa belle fontaine et la place des Dominicains, sans oublier la place Jeanne d’Arc, temple de la gastronomie alsacienne. Rendez-vous au marché de Noël de Colmar jusqu’au 29 décembre.

Le marché de Noël de Montbéliard: l’un des plus beaux d’Europe

L’Alsace n’a pas le monopole des marchés de Noël. Moins célèbre, celui de Montbéliard dans le Doubs est pourtant classé parmi les plus beaux d’Europe. La cité franc-comtoise puise dans ses racines germaniques pour célébrer l’Avent. Très typique, le marché de Noël rassemble 160 exposants triés sur le volet pour la qualité et l’authenticité de leurs produits. Vous aurez jusqu’au 28 décembre pour admirer les «Lumières de Noël», ces illuminations qui transforment le centre-ville en un spectacle féérique. Le 18, venez participer à la traditionnelle «Randonnée des Lumières» qui rassemble plusieurs milliers de personnes cheminant bougie à la main sur un parcours de 5 ou 10 kilomètres.

Le marché de Noël de Lyon pour revivre la Fête des Lumières

Vous avez raté la traditionnelle Fête des Lumières? Pas de panique, la magie continue au marché de Noël qui vous accueille jusqu’au 24 décembre. Ses 80 chalets installés place Carnot vous permettront de remplir votre hotte à temps. Vous aurez le choix entre de savoureux produits du terroir, des cadeaux originaux et des jouets par milliers, fruits du talent et du savoir-faire Made in France : 80% des exposants sont des artisans et producteurs venus des quatre coins de l’Hexagone.

Découvrez Colmar, la Venise alsacienne, pendant les fêtes <p data-infobox-text=""> Profitez de votre virée au marché de Noël pour découvrir cette cité pleine de charme traversée de multiples canaux, qui valent à l’un de ses quartiers d’être surnommé «Petite Venise». Au fil des ruelles illuminées, vous pourrez admirer les vieilles maisons à colombages, dont certaines datent du Moyen-Âge. Faites un détour par le somptueux musée Unterlinden, installé dans un ancien couvent. Ville natale du sculpteur Bartholdi (à qui l’on doit la statue de la Liberté) et du pâtissier <a data-cms-id="6d3eee0d27878e47e03bc10af336c1eb" data-cms-type="news"> Pierre Hermé </a> , Colmar est aussi riche sur le plan culturel que gastronomique: flammekueche, choucroute, baeckeoffe (plat de viande mijotée pendant 24 heures). Vous êtes plutôt bec sucré? Kouglof, bredele (sablés de Noël), christollen (gâteau de Noël aux amandes), pain d’épices… Nichée au cœur des vignobles, Colmar est la capitale de la Route des Vins d’Alsace. De nombreuses caves de la région ouvrent exceptionnellement leurs portes pour des dégustations festives. </p> Profitez de votre virée au marché de Noël pour découvrir cette cité pleine de charme traversée de multiples canaux, qui valent à l’un de ses quartiers d’être surnommé «Petite Venise». Au fil des ruelles illuminées, vous pourrez admirer les vieilles maisons à colombages, dont certaines datent du Moyen-Âge. Faites un détour par le somptueux musée Unterlinden, installé dans un ancien couvent. Ville natale du sculpteur Bartholdi (à qui l’on doit la statue de la Liberté) et du pâtissier Pierre Hermé , Colmar est aussi riche sur le plan culturel que gastronomique: flammekueche, choucroute, baeckeoffe (plat de viande mijotée pendant 24 heures). Vous êtes plutôt bec sucré? Kouglof, bredele (sablés de Noël), christollen (gâteau de Noël aux amandes), pain d’épices… Nichée au cœur des vignobles, Colmar est la capitale de la Route des Vins d’Alsace. De nombreuses caves de la région ouvrent exceptionnellement leurs portes pour des dégustations festives.

