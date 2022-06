Stéphane Rotenberg et M6 s’associent pour ouvrir le Bistrot Top Chef

Découvrez le tout premier Bistrot Top Chef à Suresnes. crédit photo : Capture d’écran Instagram @stephanerotenbergofficiel

Combien de fois avez-vous salivé devant le plat d’un candidat de Top Chef en rêvant de pouvoir le déguster? Ce sera bientôt possible! Alors que la 13e saison vient de s’achever, M6 et Stéphane Rotenberg s’associent avec les Bistrots Pas Parisiens pour lancer le premier bistrot Top Chef. Plongez dans l’univers du plus célèbre concours de cuisine du petit écran!

Quand Top Chef rencontre les Bistrots Pas Parisiens

Un restaurant unique en son genre s’apprête à ouvrir ses portes à Suresnes (92), sur les bords de Seine. Macaille, l’un des neuf Bistrots Pas Parisiens de Norbert Tarayre et Hakim Gaouaoui, a été entièrement transformé pour accueillir le tout premier bistrot Top Chef. L’établissement, qui compte 200 places dont 100 en terrasse, sera officiellement inauguré le 7 juillet, puis ouvert aux clients dès le lendemain.

Une immersion dans l’émission phare de M6

Le restaurant plongera les clients dans l’univers de Top Chef le temps d’un repas. Côté décoration, de nombreux éléments sont empruntés au plateau de tournage: les assiettes, les frigos, les fours, et jusqu’aux célèbres couteaux de la finale. Les plus téméraires pourront vivre l’une des épreuves mythiques de l’émission, en s’installant dans la Boîte noire pour déguster un menu mystère dans l’obscurité. Vous pourrez également vous asseoir à la table des chefs pour profiter d’ateliers et de shows culinaires.

Au menu: des plats issus du concours à un prix accessible

L’établissement misera sur “une cuisine de qualité, de bistrot”, explique l’animateur Stéphane Rotenberg, qui a investi dans le projet. “On ne cherche pas les étoiles, mais à faire plaisir”, l’idée étant de “proposer un best-of de toutes les saisons” en présentant les recettes les plus emblématiques du concours. La carte sera composée de quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, avec un menu à 39,90 euros . Des écrans permettront aux clients de redécouvrir les plats lors de leur passage dans l’émission.

Un casting trois étoiles

Les premiers chefs à se mettre aux fourneaux seront Louise Bourrat et Arnaud Delvenne, finalistes de la saison 13. On retrouvera également les deux finalistes de la saison 9, Camille Delcroix et le chef étoilé Victor Mercier, mais aussi Coline Faulquier (finaliste de la saison 7 et étoilée au Guide Michelin), Thibault Sombardier (saison 5) et, bien entendu, Norbert Tarayre. Chaque plat comportera le nom de son créateur, et ce dernier fournira les fiches techniques au chef exécutif et à sa brigade.

À vos fourchettes!

Réservez dès à présent votre table pour vivre l’expérience Top Chef dès le 8 juillet. Pour cela, rendez-vous sur la plateforme The Fork, en indiquant “Bistrot Top Chef” dans la barre de recherche. Les 1.000 premières réservations participeront au tirage au sort pour gagner deux invitations pour la soirée de lancement le 7 juillet!

Top Chef Le Bistrot

Quai Gallieni - 92150 Suresnes

Ouvert 7 jours sur 7

