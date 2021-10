Squid Game, une série unique qui surpasse tous les succès de Netflix

La série Squid game est un véritable phénomène planétaire crédit photo : Netflix

Vous en avez forcément entendu parler. Cette série coréenne sortie de le 17 septembre 2021 est actuellement numéro 1 sur Netflix dans le monde entier... Quelles sont les raisons de ce succès ? Explications. Attention spoiler…

Squid Game: une histoire étonnante

La série a un succès incroyable. Même Jeff Bezos, s’est dit impatient de la regarder alors que Netflix est l’un des principaux concurrents de sa plateforme Amazon Prime. Pourtant, rien ne prédestinait Squid Game à devenir un succès planétaire. L’histoire? Elle raconte les déboires de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) un Coréen de 47 ans surendetté qui se voit offrir la possibilité de gagner 45,6 milliards de wons (32 millions d’euros). Pour gagner cette somme, il doit participer à 6 jeux, enfantins au premier abord mais qui s’avèrent mortels. Au total, 456 concurrents s’affrontent dans cette série d’épreuves sanglantes où tous les coups sont permis.

Squid game: un scénario refusé pendant 10 ans

Incroyable mais vrai: le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk a déclaré avoir eu l’idée de la série en 2009 alors qu’il vivait encore avec sa mère et sa grand-mère, par manque d’argent. Pour subvenir à ses besoins, il a même dû vendre son ordinateur, ce qui l’a contraint à arrêter la rédaction du script.

Après quelques années compliquées, il parvient à le finir. Mais le scénario est refusé par de nombreux producteurs, car il est jugé trop violent et improbable.

Il faut attendre 2019 pour que Netflix mise sur ce projet et sur le marché coréen de la création audiovisuelle. Le géant américain y a investi 700 millions de dollars (654 millions d’euros) entre 2015 et 2020, soit 1% de son budget total des 5 dernières années (58,44 milliards de dollars, soit 50,16 milliards d’euros). Pour sa part, Squid Game n’a coûté que 21 millions de dollars (18 millions d’euros).

Squid Game : un investissement payant

Et pourtant, la série phénomène vient de dépasser tous les records, avec 111 millions de visionnages en seulement un mois. Ces chiffres dépassent largement ceux des séries phares de Netflix: sur la période d’étude de l’audience (28 jours), Bridgerton a comptabilisé 82 millions de vues, Lupin 70 millions de vues, et Le Jeu de la dame 62 millions de vues. Ce qui fait de Squid Game la série la plus regardée de la plateforme.

Squid Game: un phénomène mondial qui déchaîne les passions

La série est même arrivée jusqu’en Chine alors que Netflix y est pourtant interdit. Elle affole le monde entier, jusque dans les cours de récréation. Elle a beau être interdite aux moins de 16 ans, des collégiens en Belgique et en France reproduisent certains jeux, quitte à se mettre en danger. Le ministère de l’Education Nationale s’en est alarmé. Les adultes ne sont pas en reste: en effet, un événement autour de la série, organisé par Netflix début octobre à Paris, a dégénéré en émeute.

Toutefois, la folie «Squid Game» fait aussi des heureux, comme le couple de confiseurs spécialiste du «dalgona», ce gâteau traditionnel qu’ils ont livré par centaines pour le tournage du deuxième «jeu» de la série: désormais, les clients patientent jusqu’à 6 heures devant leur modeste échoppe de Séoul pour goûter l’authentique biscuit vu à l’écran. Les acteurs de la série profitent également de ce coup de projecteur. Ils ont tous gagné des millions de followers sur Instagram et l’actrice principale Jung Ho-yeon (qui joue le personnage de Kang Sae-byeok) s’est vu offrir un contrat pour devenir la nouvelle égérie Louis Vuitton.

Pas de saison 2 pour Squid Game?

Sur les réseaux sociaux les théories foisonnent sur la fin de la saison 1 et les fans cherchent activement des indices indiquant une suite. Malheureusement le créateur de la série a indiqué dans une interview qu’il n’a pas envisagé de suite. Il a également indiqué au Hollywood Reporter: «À cause de toute cette pression, je n’ai pas encore décidé si je devrais ou non faire une autre saison.». Il laisse cependant planer le doute en poursuivant: «[les fans] ont tous un avis différent sur comment la série devrait évoluer, ce qui est une source d’inspiration immense». Si une nouvelle saison est confirmée, Netflix a fait savoir qu’elle serait diffusée en septembre 2022.

La fameuse combinaison rouge prisée pour Halloween 2021. Les ventes de combinaisons rouges explosent actuellement. La raison? Les séries à succès de cette rentrée 2021: la Casa de papel et Squid Game. Les survêtements numérotés des joueurs et la robe orange de la poupée géante sont également très recherchés. Avis aux amateurs…

