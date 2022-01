Squid Game : les saisons 2 et 3 créeront-elles la surprise?

Retour sur l’incroyable succès de crédit photo : Getty Images

Squid Game est LE succès surprise de Netflix de l’année 2021. Mise en ligne le 17 septembre, la série sud-coréenne a battu tous les records. Visionnée par 142 millions de foyers à travers 90 pays, cumulant 1,65 milliard d’heures de streaming, elle est devenue la série la plus regardée de tous les temps sur la plateforme. Face à cet engouement, Netflix a déjà passé commande pour une deuxième saison et envisage dès à présent la troisième.

Squid Game : la suite sera-t-elle à la hauteur de la saison 1?

Diffusée sur Netflix, Squid Game met en scène 456 hommes et femmes surendettés. Pour s’en sortir et remporter la cagnotte mirobolante de 45,6 milliards de wons (33 millions d’euros), ils acceptent de participer à une série de jeux. Si le show devait au départ se limiter à une seule saison, les producteurs ont vite changé d’avis devant le succès planétaire de ce croisement entre Hunger Games et Battle Royale . Avec la diffusion de la saison 1 de Squid Game , Netflix a engrangé près d’un milliard de dollars de recettes, pour un budget estimé à 21,4 millions de dollars. Impossible de ne pas imaginer une suite pour capitaliser sur cet immense succès.

S’il avait dans un premier temps émis des réserves sur la manière dont il voyait l’avenir de la série, Hwang Dong-hyuk a confirmé sa volonté de poursuivre le game . “Il y a eu tellement de pression, de demandes et de passion pour cette saison 2, c’est comme si je n’avais pas vraiment eu le choix.” Toutefois, il envisage de faire appel à d’autres scénaristes et réalisateurs pour l’assister dans sa lourde tâche.

Jeudi 20 janvier, Ted Sarandos, co-directeur général et directeur des contenus Netflix, a confirmé la deuxième saison à venir. “L’univers Squid Game ne fait que commencer”, a-t-il ajouté. Les discussions porteraient également sur une troisième saison. Hwang Dong-hyuk a déclaré au diffuseur sud-coréen KBS qu’il était en pourparlers avec Netflix et que l’intrigue serait “centrée sur Gi-hun, les gens qu’il rencontre et poursuit”. Selon le site singapourien Today Online , l’acteur Lee Jung Jae qui interprète Seong Gi-hun, alias joueur 456, aurait touché 300 millions de wons (220.000 euros) par épisode, soit 2 millions d’euros au total.

Quelle intrigue pour la saison 2 de Squid Game ?

Si le dernier épisode de la saison 1 a permis d’en apprendre davantage sur les origines des jeux et leurs instigateurs, de nombreux mystères subsistent. Le second volet devrait apporter de nouveaux éclaircissements. “Il y a d’autres intrigues dans la série qui n’ont pas été évoquées, comme celle du commandant de police et celle de son frère, a déclaré le réalisateur. Je pourrais aussi me pencher sur l’histoire de ce recruteur en costume ou, évidemment, la suite de l’histoire de Gi-hun.”

Hwang Dong-hyuk a laissé entendre que ce dernier pourrait se lancer dans une traque des organisateurs pour démanteler les jeux. Peut-être participera-t-il pour cela à une nouvelle édition? “Dans la première saison, Gi-hun apparaît comme quelqu’un d’assez passif. Je pense que dans la deuxième saison, il appliquera ce qu’il aura appris d’une manière beaucoup plus proactive”, a expliqué le réalisateur coréen à Entertainment Weekly .

Les saisons à venir pourraient-elles être encore plus sombres? Le créateur a évoqué le destin d’un autre personnage clé, l’homme masqué, un ancien vainqueur devenu homme de main comparé à Dark Vador. “Certains personnages deviennent des Jedi et d’autres des Dark Vador. Gi-hun va sûrement être mis à l’épreuve à son tour.”

