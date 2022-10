Sobriété énergétique : le marché de Noël de Strasbourg veut baisser de 10% sa consommation d'électricité cette année

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le marché de Noël de Strasbourg, qui sera inauguré le 25 novembre, vise une baisse de 10% de sa consommation d'électricité cette année via une réduction des illuminations, selon la mairie écologiste.

La sobriété énergétique n'épargnera pas le marché de Noël de Strasbourg. L'évènement vise une baisse de 10% de sa consommation d'électricité cette année via une réduction des illuminations, selon la mairie écologiste. Le marché sera inauguré le 25 novembre et accueillera comme chaque année plus de 300 chalets répartis dans la capitale alsacienne, où s'élèvera un sapin de 30 mètres de haut.

Mais ce symbole de la "capitale de Noël" sera cette année entièrement éteint entre 1h et 5h du matin, a annoncé devant la presse la maire écologiste Jeanne Barseghian. L'arbre "brillera de mille feux entre 16h et 23", a-t-elle précisé. "Le reste du temps, il sera en mode plus sobre, mais ce sera très élégant, très joli".

La nouvelle loi qui interdit le chauffage dans les commerces en extérieur sera bien évidemment imposée aux chalets, qui devront en outre éteindre leur éclairage extérieur à 20h, a ajouté la maire.

"Il va y avoir beaucoup de monde"

Au total, la ville prévoit une baisse de 10% de la consommation d'énergie du marché par rapport aux années précédentes, ainsi qu'une réduction de 20% du nombre "de points lumineux". "Bien sûr la crise énergétique vient nous frapper de plein fouet", a déclaré Jeanne Barseghian. "Mais je reste convaincue que dans ces périodes de crise (...) nous avons besoin de moments de magie (et) de cohésion, et c'est la raison pour laquelle la lumière brillera à Strasbourg pour Noël, mais de manière plus sobre".

Strasbourg n'entend pas se passer d'un sapin naturel comme l'a fait la mairie écologiste de Bordeaux, qui a mis en place un sapin de verre et d'acier. Les structures artificielles ne dépassent pas 20 mètres de haut, a relevé l'adjoint au maire Guillaume Libsig, alors que la ville "veut un sapin majestueux" haut de 30 mètres. L'homme "n'a pas réussi à faire mieux que la nature", a-t-il noté.

La mairie avait déclenché une polémique courant octobre en présentant une liste d'articles autorisés à la vente pendant le marché de Noël, rejetant par exemple au nom de "l'authenticité" des croix du Christ fabriquées en Asie. Jeanne Barseghian a souligné que cette réglementation avait pour but d'être appliquée à l'horizon de Noël 2023 et s'est félicitée d'un bond des réservations dans la foulée de la récente polémique. "Il va y avoir beaucoup de monde et les réservations sont au plus haut, c'est ce que nous disent les hôteliers", a-t-elle rapporté.