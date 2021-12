Ski, vin, horlogerie: cet hiver, évadez-vous dans le Jura

Le Jura est la destination idéale pour se ressourcer et goûter aux plaisirs de l’hiver crédit photo : Getty images

Le Jura est la destination idéale pour se ressourcer et goûter aux multiples plaisirs de l’hiver, des plus traditionnels aux plus insolites. Accordez-vous une escapade en pleine nature, adonnez-vous aux joies de la glisse, savourez les spécialités locales et découvrez les savoir-faire jurassiens. Bienvenue au pays des épicéas, du comté, du vin jaune et des horloges.

Une destination de choix pour des vacances à la neige

Le Jura offre une belle diversité d’activités outdoor. Ses cinq domaines skiables vous permettront de pratiquer aussi bien le ski alpin que le ski de fond. La station des Rousses par exemple est idéale pour de premières vacances à la neige en famille. Vous pourrez vous initier au biathlon et au ski joering, faire une balade en chiens de traîneau, à moins que vous ne préfériez explorer la forêt dans une calèche tirée par des chevaux comtois, race emblématique de la région. Les plus téméraires oseront la randonnée raquettes nocturne ou la soirée spéléo-fondue.

Massif du Jura: une nature préservée

Au cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, vous découvrirez une nature sauvage et préservée. En randonnant entre les épicéas, de crêtes en combes, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir des chamois, des grand-tétras ou les traces du mythique lynx. Laissez-vous charmer par les cascades du Hérisson, du Moulin, des Tufs ou des Combes. Que diriez-vous de chausser vos patins pour vous élancer sur le lac des Rousses, de Lamoura ou le lac Saint Point? Au col de la Faucille, vous embrasserez l’un des plus beaux panoramas d’Europe: la chaîne des Alpes, le lac Léman et le Mont-Blanc.

Gastronomie et terroir

Après l’effort, le réconfort! Savourez un délicieux Mont d’or ou une fondue franc-comtoise (comté, morbier et bleu de Gex). Ne manquez pas le Fort des Rousses, un ancien fort militaire érigé sous Napoléon, qui sert aujourd’hui de cave d’affinage pour le comté Juraflore. Que boire pour accompagner le fromage ? Un vin jurassien bien sûr! Le vin jaune, également appelé «or du Jura», bénéficie d’une reconnaissance internationale et compte parmi les plus grands vins secs au monde. On le confond parfois avec le vin de paille, un vin liquoreux fruit de la cueillette sélective des grains, de leur séchage (à l’origine sur un lit de paille) et d’une longue maturation.

Le Jura, terre de savoir-faire

Le Jura, royaume des épicéas, a longtemps dominé la production de jouets en bois. Découvrez ce savoir-faire en visitant le musée du Jouet de Moirans-en-Montagne en famille. Aujourd’hui encore, les monts du Jura abritent les principaux ateliers européens du Père Noël.

Au fil de vos balades, peut-être remarquerez-vous les clochers dit «à l’impériale»: en métal, en forme de demi-bulbe à base carrée, ornés d’une horloge. Nous sommes au pays de l’horloge comtoise, en bois massif. Le haut Jura en a produit jusqu’à 100.000 par an, pour les fermes, mais aussi les édifices publics comme les mairies et les églises. Apparu au XVIIe siècle, ce savoir-faire a progressivement laissé place à la lunetterie, en particulier à Morez où un musée retrace cette épopée.

L’horlogerie d’art inscrite au patrimoine immatériel de l’Unesco Les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art de l’arc jurassien ont été officiellement inscrits sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l’humanité le 16 décembre 2020. La France et la Suisse ont présenté une candidature commune afin de faire reconnaître cette activité, encourager son développement, sa transmission et sa mise en valeur.

