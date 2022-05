Rolex, partenaire premium de Roland-Garros

Rolex entretient un lien étroit avec le tennis. crédit photo : Capture d’écran Instagram

Rolex entretient un lien étroit avec le tennis depuis plus de 40 ans. Après Wimbledon, l’Open d’Australie et l’US Open, l’horloger suisse est devenu partenaire premium et montre officielle du tournoi de Roland-Garros en 2019. En parallèle, la marque genevoise est associée à de grands joueurs, dont plusieurs se sont imposés porte d’Auteuil.

Rolex réalise le Grand Chelem

Et de quatre! Depuis 2019, Rolex peut se targuer d’être associé aux quatre tournois du Grand Chelem: partenaire de Wimbledon à Londres depuis 1978, puis de l’Open d’Australie à Melbourne et de l’US Open à New York, la marque à la couronne a ajouté une corde à sa raquette en devenant partenaire premium et montre officielle du tournoi de Roland-Garros. À ce titre, Rolex dispose d’une large visibilité dans l’enceinte du stade Roland-Garros et possède son propre espace d’hospitalité dans le “Village Roland-Garros”.

Rolex soutient l’exposition solidaire Stade Roland-Garros: Mouvement perpétuel

Pour cette édition 2022, Rolex est partenaire d’une exposition photographique consacrée à l’évolution du stade de la porte d’Auteuil, qui n’a cessé de se réinventer depuis sa construction en 1928. Le parcours s’organise autour de trois axes:

Toutes les photos présentées dans le cadre de l’exposition seront disponibles à la vente. Les bénéfices seront reversés à Terre d’Impact, le fonds de dotation de la FFT. L’exposition sera présentée en simultané dans trois espaces:

La galerie Polka (17 mai - 3 juin), Paris 3e

Le stade Roland-Garros (18 mai - 5 juin), Paris 16e

Les grilles du square de la tour Saint-Jacques (21 mai - 20 juin), Paris 4e

Elle sera également accessible en visite virtuelle sur le site de la Polka Factory à partir du 18 mai (polkafactory.com).

Des ambassadeurs Rolex victorieux sur terre battue

Outre son lien avec les quatre plus grands tournois du circuit international, Rolex est également partenaire de joueurs comptant parmi les plus talentueux de l’histoire du tennis. Certains de ces ambassadeurs, nommés “témoignages”, ont triomphé à Roland-Garros.

Citons Björn Borg, vainqueur à six reprises (1974, 1975, 1978, 1979, 1980, 1981), Jim Courier (1991, 1992), la Belge Justine Henin (2003, 2005, 2006, 2007), sans oublier le Suisse Roger Federer (2009), qui possède l’un des plus beaux palmarès de sa discipline. Plus récemment, l’Espagnole Garbiñe Muguruza a remporté le titre en simple en 2016, et la Lettone Jelena Ostapenko a décroché son premier titre du Grand Chelem porte d’Auteuil en 2017, à tout juste 20 ans.

Roland-Garros: la dotation globale bondit, à 43,6 millions d’euros Après deux éditions perturbées par la pandémie, le tournoi de Roland-Garros va distribuer une dotation financière historique de 43,6 millions d’euros , contre 34,4 millions en 2021. Cela représente une augmentation de 6,8% par rapport à l’édition 2019, la dernière disputée avant la crise sanitaire. Dans le détail, le prize money s’établira à 62.000 euros au premier tour, 86.000 euros au deuxième tour et 125.800 euros au troisième tour. Il atteindra 220.000 euros en huitièmes de finale, 380.000 euros en quarts de finale et 600.000 euros en demi-finale. Le finaliste pourra se consoler avec un chèque de 1,1 million d’euros , tandis que le vainqueur empochera la somme rondelette de 2,2 millions d’euros . Il ne s’agit pas d’un record, puisque Rafael Nadal avait remporté 2,3 millions d’euros en 2019, mais c’est nettement plus que Novak Djokovic, qui n’avait touché “que” 1,4 million d’euros en 2021. Rappelons que les primes du tableau féminin sont identiques à celles de leurs homologues masculins.

