Rolex, Hermès, Chopard… 8 montres femme qui sont de vrais bijoux

Pour beaucoup de femmes, une montre est un accessoire indispensable permettant de mettre en valeur sa personnalité. Les marques de luxe l’ont bien compris et depuis des décennies Vuitton, Rolex, Piaget ou Hermès proposent de véritables bijoux. Voici 8 modèles qui feront le bonheur de leurs propriétaires.

La Rolex Lady-Datejust, la précision en miniature

En 1957, Rolex dévoile un chronomètre spécialement dédié aux femmes, une montre avec affichage de la date et dont la précision est certifiée. Avec son boîtier de 28 mm, la Lady-Datejust est une montre minuscule au mouvement précis. Elle défie le principe qui veut que plus la montre est petite, plus il est difficile de garantir sa précision. Ce modèle intemporel a traversé les époques et ne cesse de charmer les femmes à la recherche de l’élégance signée Rolex.

Une lunette cannelée ou bombée, un cadran exclusif en nacre ou pavé de diamants étincelants, des index simples ou des chiffres romains… les nombreux visages de la Lady-Datejust font de ce modèle l’un des plus variés de la collection Oyster Perpetual et permettent à toutes les personnalités de trouver leur bonheur entre 4.000 et 35.000 euros .

La Piaget Limelight Gala, l’élégance d’une montre sertie de diamants

Glamours et sensuelles, les montres en diamants de la collection Limelight Gala de chez Piaget se placent sous le signe de la séduction absolue. Mêlant l’art, le design et la joaillerie, elles sont les alliées d’une féminité vibrante et audacieuse.

Née dans les années 1970, la Piaget Limelight Gala n’est pas une simple montre femme de luxe, mais bien un bijou serti de diamants. Une montre que les femmes portent pour les grandes occasions. Signatures de ce modèle iconique, les cornes allongées et asymétriques enlacent le boîtier rond. Ces courbes voluptueuses, serties de diamants aux tailles progressives, transcendent les cadrans à chiffres romains. Les bracelets se déclinent dans des matières nobles et galbent tous les poignets. Le prix de cette merveille s’élève à 32.000 euros .

L’Omega Constellation, une montre de stars toujours réactualisée

Depuis 1952, la Constellation est le symbole de la précision et de la beauté des montres Omega. Une montre féminine ornée d’une étoile, emblème des montres Constellation. La Maison ne cesse de revisiter ses modèles en leur apportant un design contemporain et en les équipant des dernières technologies.

Ainsi, la cinquième génération de la Constellation s’inspire de l’esthétique inimitable du modèle original. Mais chaque élément de son design a été réinterprété dans un style actuel. Chez Omega, rien n’est laissé au hasard et les finitions sont parfaites. Sur le boîtier et le bracelet, des angles biseautés dessinent une silhouette légère et féminine. Chaque modèle abrite un mouvement automatique, le fameux calibre «Co-Axial Master Chronometer» qui offre le plus haut niveau de précision, de performance et de résistance magnétique de l’industrie horlogère. Les modèles les moins onéreux sont proposés dès 2.300 euros .

La montre Hermès Arceau, l’élégance d’un pur-sang

Dans l’univers d’Hermès, le cheval est un animal maintes fois mis à l’honneur. C’est ainsi qu’en 1978, Henri d’Origny imagine pour la célèbre maison une montre élégante inspirée du galop des chevaux.

Son design marie le classique et la fantaisie. Il insère dans le cadran de son modèle une typographie de chiffres inspirée du mouvement d’un cheval lancé au galop. En 2020, Hermès, fidèle à son amour du luxe, propose une nouvelle version extraordinaire limitée à 24 exemplaires.

La montre Arceau Harnais Français Remix porte le nom d’un foulard créé en 1957 représentant un attelage de chevaux richement caparaçonnés et coiffés de plumes multicolores. Montée sur un bracelet en alligator framboise, ornée d’un cadran de porcelaine peint à la main, lovée dans un écrin d’or blanc serti de 82 diamants, la montre est dotée du mouvement mécanique à remontage automatique H1912 de la maison Hermès. Ce bijou d’art et de technologie rassemble tous les savoir-faire de chez Hermès. Le modèle courant de l’Hermès Arceau coûte environ 2.000 euros , mais le prix de la montre Arceau Harnais Français Remix demeure confidentiel.

La Defy Midnigth de chez Zenith, un modèle sport-chic

Moins célèbre que ses célèbres concurrentes, la marque suisse Zenith se veut, depuis 1865, l’inspiratrice des grands hommes. Du vol historique de Louis Blériot jusqu’au saut en chute libre stratosphérique de Felix Baumgartner, en passant par les marches pacifiques de Gandhi, la montre Zenith fut l’inséparable complice de ces héros.

Plébiscitée pour son mouvement El Primero, le chronographe le plus précis du monde, la firme a profité du premier salon horloger LVMH à Dubaï en 2020 pour présenter son modèle sport-chic pour femme. Logé dans un boîtier en acier de 36 mm, orné de diamants taille brillant, le cadran de la Defy Midnight se présente comme une transcription visuelle de la philosophie de Zenith: « Time to Reach your Star ». La montre Defy Midnight pour femme est livrée avec quatre bracelets qui se changent facilement sans aucun outil. Elle est animée par le mouvement automatique de Manufacture Elit qui offre une autonomie de 50 heures. Étanche jusqu’à 100 mètres, ce petit bijou se porte en toutes occasions. Comptez entre 5.000 et 9.000 euros pour vous offrir la Defy Midnight de chez Zenith.

La Tambour Moon Dual Time de Louis Vuitton et ses 24 fuseaux horaires

Mariant sophistication et fonctionnalités, la montre Tambour Moon perpétue l’esprit du voyage cher à la Maison Louis Vuitton . Avec son boîtier au galbe évoquant la courbure d’un croissant de lune et son magnifique effet de reflets sur le cadran, le modèle Tambour Moon Dual Time multiplie les innovations. L’indication des 24 fuseaux horaires donne naissance à une montre GMT véritablement conçue dans une optique féminine invitant à l’évasion. Grâce au dessin de son cadran et aux innombrables possibilités de personnalisation, cette montre unique marie les valeurs de haute qualité artisanale et de créativité de la Maison Louis Vuitton. Pour 4.800 euros , vous pourrez porter la Tambour Moon Dual Time à votre poignet.

La Chopard Happy Sport, l’harmonie parfaite

En 1993, s’emparant de l’esprit du temps, Caroline Scheufele imagine pour Chopard une montre sportive, basée sur une association inédite et détonante d’acier et de diamants. De cette audace est née la Happy Sport. Sur son cadran, des Happy Diamonds dansent comme des ballerines entre deux glaces saphir. La Happy Sport devient rapidement une figure de proue de la manufacture et de l’horlogerie féminine. Première montre collectionnée par les femmes, Happy Sport transcende les décennies et les évolutions de style. Elle se décline en de multiples interprétations qui séduisent toujours toutes les générations et à tous les prix entre 5.000 et 54.000 euros .

La montre Cluse a la cote chez les influenceuses Cela fait plusieurs saisons que les montres de marque Cluse sont recommandées par les influenceuses . Les modèles ultra-instagrammables de la marque hollandaise s’affichent aux poignets de celles qui font la mode d’aujourd’hui. En effet, la marque a tout pour plaire puisqu’elle propose des modèles personnalisables à prix raisonnables, aux alentours de 100 euros. Mayadorable a choisi un modèle tout simple qui va bien avec son style naturel. Iris Mittenaere, l’ancienne Miss Univers, porte les montres Cluse au quotidien. Quant à Caroline Receveur, elle a imaginé et signé un modèle de la marque qui monte.

