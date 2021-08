Réaliser ses objets déco grâce à l'upcycling

L'upcycling, ou comment réaliser une déco originale et écologique en donnant une seconde vie aux objets et matériaux du quotidien crédit photo : Shutterstock

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! » Cette formule peut résumer à elle seule la philosophie de l'upcycling. Cette forme de recyclage consiste à donner une nouvelle vie aux objets et matériaux du quotidien en détournant leur fonction initiale. Ou comment réaliser une déco DIY (Do It Yourself) à la fois originale et écologique avec un peu d'huile de coude et beaucoup de créativité !

L'upcycling, une démarche vertueuse

L'upcycling consiste à réutiliser un matériau ou un objet que l'on s'apprêtait à mettre au rebut en lui donnant une nouvelle fonction. Le concept s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire: au lieu de jeter pour racheter, pourquoi ne pas utiliser ce qui est à notre disposition, et ainsi éviter de gaspiller de l'énergie et des matières premières pour produire un nouvel objet? Outre l'aspect écologique, l'upcycling est également économique: il vous en coûtera bien moins cher de récupérer de vieux objets pour les customiser plutôt que d'en acheter des neufs!

Une tendance phare de la slow déco

En faisant appel à notre créativité et notre dextérité, l'upcycling nous permet de créer une déco unique: recycler ses objets et ses meubles pour leur inventer un nouvel usage, c'est donner à son intérieur une touche home made, l'adapter à nos besoins, nos envies et nos goûts, très loin de la déco standardisée des grandes enseignes d'ameublement.

Une bouteille en verre fait office de vase, un pot de yaourt customisé avec de la ficelle ou du ruban devient un joli photophore, tandis qu'une vieille malle agrémentée de pieds métalliques se transforme en table basse. Un pneu usé recouvert de corde? Voilà un pouf qui donnera une touche bohème à votre salon. Mettez une touche d'originalité dans la cuisine en détournant des ustensiles: les passoires deviennent des suspensions (à moins que vous ne préfériez utiliser des théières ou de belles carafes), et les vieux couverts vintage chinés dans une brocante sont upcyclés en poignées de tiroirs ou en portemanteaux. Une caisse de vin trouvera sa place sur nos murs comme étagère, tandis qu'un tonneau de vin se transformera en mange-debout. La seule limite? Votre imagination!

Upcycling: les meilleures idées pour le jardin

Pas besoin d'un budget mirobolant pour aménager son balcon ou son jardin. Matériel de récup et créativité suffisent pour pimper votre espace extérieur. De simples boîtes de conserve se transforment en pots de fleurs colorés à l'aide de peinture en spray. Suspendues, elles font office de mangeoires ou nichoirs pour les oiseaux, voire d'abris à insectes une fois remplis de tiges de bambou ou de pommes de pin. À moins que vous ne préfériez en faire des photophores pour éclairer les longues soirées d'été en les perçant de petits trous? L'incontournable palette en bois offre des possibilités infinies: salon de jardin, bac à compost, balancelle ou garage à vélo. Passoires, tiroirs, valises, vieilles chaussures trouvent quant à eux une seconde vie comme jardinières, tandis qu'une échelle accueille désormais vos pots de fleurs.

