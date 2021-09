Que vaut Salto, le Netflix français?

Salto, la plateforme de SVOD française, rassemble les contenus de TF1, M6 et France Télévisions crédit photo : Shutterstock

Issu de la collaboration inédite entre trois géants de l'audiovisuel, Salto a vu le jour en octobre 2020. Un an après son lancement, quel bilan tirer de la plateforme de SVOD made in France ? Quels sont ses atouts, ses faiblesses ? A-t-elle réussi à se faire une place face à la concurrence ?

Salto: une offre qui se veut complémentaire

Salto, c'est une plateforme de streaming par abonnement (SVOD), fruit de l'alliance inédite entre TF1, M6 et France Télévisions. Leur ambition? Devenir l'offre française «incontournable» en proposant télévision «enrichie», replay et SVOD sur une seule plateforme. Conscients d'arriver sur un segment déjà bien encombré entre Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et consorts, les créateurs de Salto ont voulu proposer une offre non pas concurrente mais complémentaire, pour séduire un public recherchant davantage de contenus français et européens.

Un an après son lancement, le pari est-il réussi? Impossible de connaître le nombre d'abonnés car la plateforme refuse de communiquer sur ses chiffres. Thomas Folin, son directeur général, a simplement dévoilé qu'un abonnement sur cinq à une offre de SVOD est aujourd'hui capté par Salto. Selon lui 80% des abonnés de Salto ont moins de 50 ans, et que la moitié ont moins de 35 ans.

Comment regarder Salto?

Salto est disponible sur ordinateur, mobile, tablette (Android, iOS) et télévision connectée. Depuis mai 2021, le service est également accessible via les box Bouygues Telecom. Salto a par ailleurs reçu l'autorisation d'émettre sur la TNT (guide des programmes disponible sur le canal 50 et interface Salto sur le canal 51). Il s'agit d'une expérimentation de 6 mois débutée en avril que ses dirigeants espèrent pouvoir pérenniser. Enfin, Salto a noué un partenariat avec Amazon fin août. La plateforme est désormais accessible avec les Amazon Fire TV.

Que contient le catalogue?

L'une des particularités (et le principal atout) de Salto est son statut hybride. Elle propose en effet vingt chaînes télévisées en direct, une offre de replay (avec tous les films, séries et programmes phares diffusés en linéaire disponibles pour une durée illimitée) et des séries et programmes populaires en avant-première (une semaine d'avance pour L'Amour est dans le pré, 48 heures pour des feuilletons quotidiens comme Demain nous appartient, Plus belle la vie, Scènes de ménage ou Un si grand soleil). Des programmes sont également disponibles avant le début de leur diffusion comme HPI ou Ils étaient dix.

La plateforme propose également des séries, films et documentaires à la demande. Aussi bien des séries cultes (Un village français, Downtown Abbey, Seinfeld, The Office, The Big Bang Theory, Une nounou d'enfer, Desperate housewives, Urgences, Un gars, une fille, Kaamelott, Malcolm, Buffy contre les vampires...) que des pépites inédites en France (Double Vie, Small Axe, On The Spectrum, C'est comme ça que je t'aime ou encore Yellowstone.)

Enfin, Salto souhaite développer des programmes originaux, même si ce n'est pas sa priorité. La plateforme a financé une série documentaire sur la secte de l'Ordre du Temple solaire, et investi dans Germinal.

Trois formules sont disponibles:

- Le forfait «Solo» à 6.99€ par mois, permettant une seule connexion.

- Le forfait «Duo» à 9.99€ par mois pour deux connexions simultanées au service.

- Le forfait «Tribu» à 12.99€ par mois pour quatre connexions.

