Proust, Gaudi, Romy Schneider: 4 expositions parisiennes à ne pas rater en 2022

4 expositions à ne pas rater en 2022 crédit photo : Capture d’écran Instagram @museeduluxembourg

Le Paris de Marcel Proust à l’honneur du musée Carnavalet, l’œuvre de l’architecte Gaudí au musée d’Orsay, les artistes pionnières dans le Paris des années folles au Musée du Luxembourg et Romy Schneider à la Cinémathèque sont autant de rendez-vous à ne pas manquer cette année.

Proust fête ses 150 ans au musée Carnavalet

Le musée Carnavalet - Histoire de Paris - est le plus ancien musée de la capitale. Il a ouvert au public le 25 février 1880 dans l’hôtel Carnavalet situé au cœur du Marais. Depuis, de nombreuses rénovations en ont fait un lieu culturel majeur. La dernière en date a duré 5 ans, de 2016 à 2021.

C’est donc un lieu superbement remis à neuf qui accueille l’exposition «Marcel Proust, un roman parisien». Né à Paris en 1871 et mort dans la capitale en 1922, l’auteur d’ «À la recherche du temps perdu» est ainsi mis à l’honneur par son œuvre et sa vie qui se sont déroulées dans des quartiers parisiens restreints allant du Parc Monceau à la place de la Concorde, et du bois de Boulogne à l’Étoile. À travers 300 œuvres (peintures, sculptures, photographies, maquettes d’architecture, accessoires et vêtements), l’exposition vous invite jusqu’au 10 avril à une véritable immersion dans le Paris de Marcel Proust.

Antoni Gaudí, un génie espagnol au musée d’Orsay

Né en 1852 et mort en 1926, Antoni Gaudí, architecte et créateur de génie, a marqué l’Espagne et continue de fasciner le monde entier. Pour la première fois en France depuis cinquante ans, une exposition de grande envergure est consacrée à ce maître de l’Art nouveau. Du 12 avril au 17 juillet, le musée d’Orsay met en scène les créations spectaculaires de l’architecte de la célèbre Sagrada Familia de Barcelone. À travers les dessins laissés par l’artiste, des maquettes et de nombreuses œuvres de mobilier, l’exposition reconstituera ce qui caractérise Gaudí: l’espace et la couleur. Elle vous promènera à travers ses créations de palais, d’hôtels urbains, de parcs et d’églises. Des films, des photographies et des documents d’époque viendront témoigner de la vitalité du parcours de Gaudí, mais aussi du bouleversement artistique qu’il a opéré à Barcelone et en Catalogne.

Des artistes pionnières au Musée du Luxembourg

Après son exposition «Peintres femmes entre 1780-1830» présentée l’an dernier, le Musée du Luxembourg ouvre un deuxième volet consacré aux femmes artistes: «Pionnières. Artistes dans le Paris des années folles». Il est cette fois question des pionnières nées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle qui furent les premières à accéder aux écoles d’art alors réservées aux hommes.

L’exposition montrera le rôle de ces femmes dans le développement des mouvements artistiques du Paris des années folles. Des pionnières comme Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Tarsila do Amaral ou encore Chana Orloff, qui ont pu être reconnues comme des artistes, avoir leur propre atelier, être exposées en galerie et comble de l’audace, peindre des corps nus qu’ils soient féminins ou masculins. À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et littéraires, cette exposition propose du 2 mars au 10 juillet de mettre en avant le rôle primordial de ces femmes modernes.

Romy Schneider à l’affiche de la Cinémathèque

Quarante ans après sa disparition le 29 mai 1982, Romy Schneider est toujours autant aimée et populaire. Débutant sa carrière à l‘âge de 15 ans en Allemagne, avant de s’installer en France, elle deviendra une star grâce à des films qui ont marqué à jamais l’histoire du cinéma. De ses premiers pas à l’écran dans Sissi, à ses rôles dans les films de Claude Sautet ou dans des chefs d’œuvre comme La banquière ou La Piscine, l’actrice est devenue une figure majeure du septième art.

Du 16 mars au 31 juillet, la grande rétrospective organisée par la Cinémathèque propose de la faire revivre à travers sa filmographie mais aussi ses textes, son journal, des interviews ou des images de tournage qui la montrent aussi vibrante que gaie. Suivant le fil de sa vie aussi romanesque que tragique, l’exposition met les projecteurs sur la petite fiancée autrichienne devenue une icône et une incarnation de la femme moderne.

La Japon Expo de retour cet été Après deux ans d’annulation pour cause de crise sanitaire, La Japon Expo, le festival européen dédié à la culture japonaise, fait son retour du 14 au 17 juillet à Paris Nord Villepinte. Les fans de culture japonaise devraient s’y précipiter. En 2019, l’évènement consacré à la culture nipponne avait réuni plus de 250.000 personnes. Cette année, le festival se place sous le signe du phénix, symbole de la renaissance, et a déjà ouvert sa billetterie.

A lire aussi:

Google Arts & Culture, Cultureo… 5 applis d’art pour se cultiver

Découvrez la maison de Zola dans les Yvelines: immersion garantie dans l’intimité de l’écrivain

Musée d’Orsay, centre Pompidou, musée du Louvre… Yves Saint Laurent à l’honneur dans 6 musées parisiens