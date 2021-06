Plongée dans l'univers des cosmétiques de luxe

Les géants des cosmétiques ont mis au point des formules cinq étoiles aux effets miraculeux sur la peau crédit photo : Shutterstock

Les géants des cosmétiques ont mis au point des formules cinq étoiles aux effets miraculeux sur la peau. Des élixirs haute couture vendus à prix d'or. Leurs noms sont à eux seuls des promesses de luxe et d'éternité : Orchidée Impériale chez Guerlain, Skin Caviar pour La Prairie, Sublimage chez Chanel, Sisleÿa de Sisley, Re-Nutriv d'Estée Lauder et la Crème de la Mer pour La Mer.

Promesse d'éternité

La Crème de la Mer est, par exemple, une crème régénération intense. Un cocktail d'actifs extrait des algues marines, riches en éléments nutritifs et ingrédients purs. Ce concentré marin booste la capacité de régénération des cellules de la peau et la plonge dans une bulle d'hydratation intense. Avec la promesse que dès la première application les traits soient plus lisses, l'épiderme est apaisé et rajeuni. Comptez 1.950 euros le pot de 500 ml.

Autre exemple, sous l'impulsion du Dr Paul Niehans et de ses travaux dans le domaine de la régénération et grâce à la thérapie cellulaire, est né un jus particulier signé La Prairie. À 1.095 euros les 20 ml, l'élixir cellulaire de nuit de La Prairie est aujourd'hui la crème la plus chère du monde.

Des formules exclusives

Autre soin réservé aux plus riches, le soin intensif anti-âge de Guerlain Cure Orchidée Impériale Black se prodigue en 4 semaines, à raison de 1.250 euros la cure. Dans un premier temps, ce fluide régénérant resserre le grain de peau, les ridules s'estompent, la peau est lissée comme après un soin cabine. La deuxième semaine, le teint est unifié et plus lumineux pendant que la cure diffuse un léger effluve d'Orchidée Impériale. Ensuite, le visage se redessine: les contours sont plus fermes et nets. La cure se termine par l'apparition d'un galbe parfait grâce à une peau plus souple et nourrie.

Pour justifier ces prix stratosphériques, les champions de cet univers n'hésitent pas à sortir le grand jeu. Ils mettent en avant les technologies anti-âge les plus avancées (issues, par exemple, des biotechnologies, de la recherche sur les cellules souches ou de la génétique), les ingrédients les plus riches, comme l'or, le platine, le caviar, mais aussi les textures les plus délicates et les parfums les plus sophistiqués. Le tout est conditionné dans des flacons luxueux, emballés dans des écrins dignes de pièces de joaillerie. Rien n'est trop beau pour séduire une clientèle à la recherche d'une expérience émotionnelle plus que d'un produit.

