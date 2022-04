Pièces, bijoux, pierres précieuses: 5 trésors incroyables découvert en France

Voici 5 histoires incroyables de trésors découverts totalement par hasard. crédit photo : Getty Images

On dit que l’argent ne tombe pas du ciel, pourtant parfois il apparaît comme par magie au fond d’un placard ou coincé entre deux poutres. Pièces, bijoux, pierres précieuses: voici 5 histoires incroyables de trésors découverts totalement par hasard.

1. Mont-Blanc: des pierres précieuses provenant d’un crash d’avion vendues 300.000 euros

En 2013, un jeune alpiniste savoyard a découvert une petite boîte remplie d’émeraudes et de saphirs sur le glacier des Bossons, dans le massif du Mont-Blanc. Celle-ci provenait très probablement du crash du “Kangchenjunga”, un Boeing 707 de la compagnie Air India disparu en 1966. Le jeune homme a remis la boîte à la gendarmerie, mais aucun héritier ne s’est manifesté. Comme le prévoit la loi, les pierres ont été partagées en deux lots égaux entre l’alpiniste “inventeur” du trésor (c’est ainsi que l’on nomme la personne qui le trouve), et la mairie de Chamonix, propriétaire du terrain. Valeur totale: 300.000 euros .

En 1950, un autre avion d’Air India, le “Malabar Princess”, s‘était écrasé sur le même glacier. La rumeur avait alors couru qu’il contenait des lingots d’or, mais on n’en a jamais retrouvé la trace.

2. Jura: des pièces et lingots d’or d’une valeur de 600.000 à 650.000 euros retrouvés au fond d’un placard

Après avoir racheté la “maison Jobez”, qui appartenait à une ancienne famille de commerçants, la municipalité de Morez (Jura) découvre cinq lingots d’or et plus de 1.000 pièces de vingt francs or dans des bocaux cachés au fond d’une penderie. Estimation: 500.000 euros . Nouvelle découverte quelques mois plus tard: 480 pièces de vingt francs or, 50 pièces de dix francs or, et une pièce de cent francs or placées dans un coffre-fort. Valeur totale: 100.000 à 150.000 euros . Une bonne affaire pour la commune, qui avait acheté l’immeuble 130.000 euros .

3. Champagne: 720.000 euros pour un butin datant de la Prohibition

En février 2012, un ouvrier de la maison de champagne Alexandre Bonnet (propriété du groupe Lanson), installée aux Riceys dans l’Aube, a découvert une dizaine de petits sacs en cuir remplis de pièces dissimulés entre les poutres d’un plafond. Le butin était composé de 497 pièces d’or de 20 dollars, frappées entre 1851 et 1928, soit 17 kilos au total.

Le trésor pourrait dater de l’époque de la Prohibition, dans les années 1930. L’importation de champagne et autres boissons alcoolisées étant proscrite aux États-Unis à cette période, on peut penser que les cargaisons étaient payées en espèces.

Les pièces ont été vendues aux enchères par Bonhams en juin 2013 pour 945.000 dollars ( 720.000 euros ). Le groupe Lanson et l’artisan se sont partagé la somme. Pour célébrer cette découverte, la maison Alexandre Bonnet a commercialisé une cuvée spéciale baptisée “Trésor caché”.

4. Bretagne: 239 pièces d’or vendues 1 million d’euros aux enchères

En 2019, trois artisans effectuant des travaux dans un manoir du Finistère trouvent une boîte en métal remplie de pièces à l’intérieur d’un mur. Trois jours plus tard, la chance leur sourit à nouveau lorsqu’ils découvrent une bourse pleine de pièces au-dessus d’une poutre.

Au total, le trésor se compose de 239 pièces d’or, frappées sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV. Parmi les spécimens les plus remarquables, un “Louis d’or à la Croix de Templiers” de 1640 (estimation: 8.000 euros ) et un “double Louis d’or à la mèche longue” de 1646, extrêmement rare, estimé à 15.000 euros .

Évalué entre 250.000 et 300.000 euros , le trésor a été adjugé plus de 1 million d’euros lors d’une vente aux enchères . La somme a été divisée en deux, une moitié pour les propriétaires, et l’autre pour les trois artisans.

5. Corse: le mystère du trésor de Lava, estimé à des dizaines de millions d’euros

Le trésor de Lava se compose de 400 à 600 pièces romaines, de bijoux ainsi que divers objets en or du IIIe siècle. Il a été découvert dans le golfe de Lava, près d’Ajaccio, dans des circonstances mystérieuses. 41 pièces ont d’abord été mises sur le marché des enchères en 1956. En 1971, un pêcheur aurait lui aussi fait des découvertes. En 1985, trois plongeurs affirmant pêcher des oursins ont mis au jour d’autres éléments de ce trésor, estimé à plusieurs dizaines de millions d’euros. Certaines pièces rarissimes vaudraient jusqu’à 250.000 euros l’unité. Une petite fortune.

Les découvertes effectuées sur le domaine public maritime appartiennent à l’État. Le butin aurait donc dû être déclaré aux autorités. Aujourd’hui, le trésor de Lava est dispersé à travers le monde. Certains bijoux en or auraient même été fondus avant d’être revendus.

