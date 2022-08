Passez une nuit étoilée dans l’un des hôtels du millionnaire français Didier Ferré

Découvrez les hôtels de luxe du millionnaire français Didier Ferré pour une nuit étoilée. crédit photo : Getty Images

Ferré Hôtels est le premier groupe hôtelier indépendant de France. Son fondateur, Didier Ferré, est à la tête d’une centaine d’établissements opérés principalement sous franchise Accor et Louvre Hôtels. Il est notamment propriétaire du Mercure Paris Gare Montparnasse TGV (ex-Concorde Montparnasse) et de l’hôtel Pullman situé à Bordeaux Lac.

Ferré Hôtels: une centaine d’établissements partout en France

Vous ne connaissez probablement pas son nom, mais vous avez peut-être déjà séjourné dans l’un de ses établissements. Le groupe rennais Ferré Hôtels est le principal hôtelier indépendant de l’Hexagone. Le portefeuille d’actifs constitué par son fondateur et dirigeant, Didier Ferré, se compose d’une centaine d’établissements hôteliers classés de 2 à 5 étoiles, opérés principalement sous franchise Accor (Ibis, Novotel, Mercure) et Louvre Hôtels (Première Classe, Campanile, Kyriad). Le groupe Ferré est à la fois propriétaire des murs et des fonds de commerce.

Les 12 établissements d’Alliance Hospitality désormais sous la bannière Ferré Hôtels

En 2019, le groupe a fait l’acquisition des 12 hôtels d’Alliance Hospitality, filiale du groupe LFPI. Les différents établissements, classés 3 et 4 étoiles, évoluent principalement sous les enseignes Mercure, Best Western, Kyriad et Crowne Plaza. 11 d’entre eux sont implantés à Paris, en Ile-de-France ou dans de grandes villes comme Strasbourg et Tours.

Le douzième est un centre de thalassothérapie associé à un hôtel de 70 chambres situé à Pornic. L’ensemble cédé se composait de 1.900 chambres, représentant un chiffre d’affaires annuel de 80 millions d’euros . La gestion des établissements reste assurée par LFPI, le groupe Ferré se présentant comme “actionnaire patrimonial”.

Un groupe hôtelier en pleine expansion

Ferré Hôtels continue d’étendre son rayonnement dans l’Hexagone. Le groupe a investi 8,5 millions d’euros pour implanter un Novotel dans l’ex-siège social de la Chambre d’agriculture d’Ille-et-Vilaine à Rennes, et 10 millions d’euros pour un second dans une ancienne caserne de Saint-Brieuc. Outre sa Bretagne natale, Didier Ferré multiplie les opérations en Ile-de-France et en région Centre. Il a co-investi dans le Mama Shelter de Puteaux, et ouvert trois nouveaux hôtels totalisant 326 chambres à Paris, Fontenay-sous-Bois et Orléans.

100 millions d’euros pour le Concorde Montparnasse

En 2011, Ferré Hôtels a déboursé près de 100 millions d’euros pour racheter le Concorde Montparnasse, propriété du groupe Louvre Hôtels. Comme pour toutes ses opérations, Didier Ferré a repris les murs et le fonds de commerce. Idéalement situé dans le quartier Montparnasse, cet hôtel de prestige possède un agréable patio, et certaines de ses 352 chambres ont vu sur la tour Eiffel. L’établissement a récemment fait peau neuve, et opère désormais sous le nom de Mercure Paris Gare Montparnasse TGV.

Tarif indicatif: de 194 euros pour une chambre double classique à 264 euros pour une chambre privilège avec vue tour Eiffel (petit-déjeuner non compris. Tarif variable en fonction de la période).

Le premier groupe hôtelier indépendant français compte également le Pullman Bordeaux Lac parmi ses établissements haut de gamme. Les 166 chambres de cet hôtel 4 étoiles, situé aux portes des vignobles, se déclinent en deux harmonies: “Pomerol” rouge pour la catégorie supérieure et “Sauternes” beige et or pour la gamme deluxe.

Tarif indicatif: 117 euros pour une chambre supérieure, 142 euros pour une chambre deluxe vue sur le lac (petit-déjeuner non compris. Tarif variable en fonction de la période).

Didier Ferré, 128e fortune française

Didier Ferré est né en 1954 à Rennes. Il a démarré sa carrière dans l’agroalimentaire en créant une société spécialisée dans la découpe et la transformation de viande, baptisée Maître Jacques. Il a revendu son entreprise dans les années 1980 pour se lancer dans l’hôtellerie. Ferré Hôtels réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros . À la tête d’un patrimoine estimé à 900 millions d’euros , Didier Ferré et sa famille occupent la 128e place du dernier classement Challenges des 500 plus grandes fortunes de France .

