Offrez-vous la lune de miel de J-Lo et Ben Affleck à Paris pour 2.000 euros

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont dit oui. Presque 20 ans après leur séparation et après avoir vécu quelques idylles chacun de leur côté, les deux acteurs se sont retrouvés plus amoureux que jamais. Ils se sont mariés à Las Vegas le 16 juillet 2022, puis se sont aussitôt envolés pour Paris, à bord de leur avion privé, pour profiter d’une lune de miel au charme français. Voici quelques étapes indispensables pour marcher dans les traces des deux amoureux et vivre un séjour romantique dans la ville lumière.

La gastronomie à la française selon Jennifer Lopez et Ben Affleck, à moins de 30 euros

En amateurs de gastronomie française, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont fait halte dans quelques-unes des plus belles adresses de la capitale. Pour vivre au rythme des deux stars, vous devrez tout d’abord vous arrêter pour un dîner au Matignon. Ce lieu de prestige, à deux pas des Champs-Élysées, propose une belle sélection de plats à moins de 30 euros . Vous aurez alors le choix entre une pizza aux truffes, un carpaccio de thon et sésame ou un tartare de bœuf… Pour finir la soirée en beauté, comme J-Lo et Ben Affleck, lancez-vous sur le dancefloor chic et feutré du Matignon et dansez jusqu’au bout de la nuit.

Comme le jeune couple, vous pourrez également dîner au restaurant Girafe. L’actrice-chanteuse y a fêté ses 53 ans en compagnie de son compagnon, ému aux larmes. Depuis la terrasse du restaurant, vous êtes aux premières loges pour admirer la tour Eiffel, tout en dégustant un plateau de fruits de mer. Comptez 80 euros pour un plateau dégustation, ou sortez le grand jeu avec le plateau royal, à 270 euros pour deux personnes.

Les stars hollywoodiennes en vacances ont également pu déguster les plats du restaurant Le Cheval Blanc, où trois mets salés et un sucré sont proposés à 330 euros par personne . Envie de vin et de fromage en supplément? Comptez 550 euros de plus par personne. Enfin, vous pouvez opter pour les couleurs pastel du restaurant Les Jardins du Presbourg et déguster une omelette aux truffes pour 39 euros ou encore un hamburger vegan pour 26 euros .

Un séjour de luxe au palace Le Crillon à moins de 2.000 euros

Le Crillon, c’est le palace situé place de la Concorde où les deux jeunes mariés ont posé leurs valises de noce. Depuis sa rénovation, en 2017, le lieu accueille 78 chambres, 36 suites et 10 suites signature. Vous pourrez vous détendre au spa, profiter d’un cours de sport ou d’un passage chez le coiffeur sans quitter les lieux, le tout dans un décor de luxe et de raffinement. La moins chère des chambres pour deux personnes est à 1.915 euros la nuit . Mais vous lui préférerez sûrement la suite Duc du Crillon avec ses boiseries historiques, affichée à 8.200 euros la nuitée. N’oubliez pas de réserver plusieurs chambres si, comme Jennifer Lopez et Ben Affleck, vous profitez de la Ville Lumière accompagnés de vos enfants.

La culture à la française pour le couple Bennifer, à partir de 14 euros

Durant son séjour parisien, le couple de stars a profité de la capitale pour s’en mettre plein les yeux. Le programme commence par le musée d’Orsay: 14 euros la place pour adultes, et gratuit pour les moins de 18 ans. Ben Affleck et Jennifer Lopez ont visité également le musée du Louvre: 30 euros pour deux adultes, gratuit pour les moins de 18 ans. Ils se sont baladés dans le quartier du Marais pour profiter d’un décor emblématique de Paris, puis ont embarqué à bord du Petrus III. Le yacht avait été privatisé pour l’occasion (comptez environ 2.500 euros pour vivre ce moment). Le couple a pu profiter de la vue sur les quais tout au long de l’après-midi, avec ses 4 enfants. Preuve du confort de la croisière? Ben Affleck a succombé à une sieste bouche ouverte sur le pont.

Un couple fan de jeux vidéo? Le couple a été vu dans le magasin de jeux vidéo Micromania du 17e arrondissement: un détour détonnant compte tenu du reste du programme. Les amateurs de consoles y trouveront des Playstation d’occasion à partir de 319 euros . Les achats des Bennifer n’ont toutefois pas été dévoilés.

