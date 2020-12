Nouvel an: optez pour le bon champagne

Comment distinguer un bon cru d'un champagne moyen? crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Plutôt brut ou plutôt sec ? Chardonnay ou Pinot noir ? Grand cru ou millésimé ? Les informations à prendre en compte pour sélectionner le meilleur champagne sont multiples et si les bouteilles en provenance de récoltants sont toujours recommandées, cette mention ne fait pas tout. Voici nos conseils pour choisir une bouteille avant le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Champagne, un nectar multiple

Choisir un bon champagne n'est pas une mince affaire. Entre les appellations, les cépages et autres indications présents en bouteille, le consommateur à vite fait de s'y perdre. Les dénominations brut nature, extra brut, semi brut, extra sec, sec et demi sec désignent la quantité de sucre naturel présent dans le champagne après fermentation et laissés intactes par les levures. Plus un champagne sera sec, plus il sera sucré et inversement.

On recommande généralement d'accorder les extra-secs, secs, et demi-secs avec des desserts. La région champenoise n'autorise que trois cépages pour le champagne: le Chardonnay, le Pinot noir et le Pinot meunier. Pour un goût fruité mais un peu acide, privilégiez les Pinot meunier. Les Pinots noirs ont davantage de caractère en bouche quand les Chardonnay se marient aisément avec des mets délicats.

Vous pouvez également lire sur certaines étiquettes de bouteilles la mention suivante: «Blanc de Noirs» ou «Blanc de Blancs». Cette indication fait référence à la couleur des raisins utilisés pour fabriquer le champagne. Un «Blanc de Blancs» est fait à partir de raisin plan est ne peut être qu'un Chardonnay quand un «Blanc de Noirs» peut designer un Pinot noir ou un Pinot meunier.

Savoir trouver les récoltants

Viennent les indications clés sur l'embouteilleur. Ce dernier peut être un négociant, un récoltant ou une cave coopérative. Si vous lisez NM sur une bouteille, cela signifie Négociant Manipulant. Il s'agit des marques qui ne peuvent pas produire une quantité suffisante de raisins et en achètent à d'autres récoltants pour les assembler. RM veut dire Récoltant Manipulant. Le champagne provient alors de la production d'un vigneron réalisée à partir de ses propres vignes dans ses locaux. Ce peut être un gage de qualité supplémentaire.

La mention RC signifie Récoltant Coopérateur. Ce dernier apporte ses raisins en coopérative, puis reprend de la cave des moûts en cours d'élaboration ou prêt à être vendus. CM désigne les champagnes issus de Coopératives de Manipulation. Les champagnes sont réalisés à partir de raisins provenant des adhérents de la cave coopérative.

SR fait référence aux Sociétés de Récoltants. Ce sont des coopératives où les adhérents sont souvent les membres d'une même famille. ND pour Négociant Distributeur désigne les champagnes de négociants qui achètent une bouteille finie et ne font que coller dans leur locaux leur propre étiquette, tout comme les bouteilles portant le sigle MA pour Marque acheteur.

Les meilleures bouteilles en magasin

Pour dénicher à coup sûr les meilleurs crus, portez votre intérêt sur les bouteilles portant la mention «Grand cru». Il s'agit des champagnes produits sur des communes classées, celles possédants les meilleurs terroirs. Les champagnes millésimés dépendent essentiellement de l'année où ils ont été composés. Leur goût varie selon les époques, même si, pour être classé millésimé, le champagne doit avoir vieilli au moins trois ans en cave.

Méfiez-vous des mentions du type «Cuvée spéciale, Brut réservé, Brut premier, Grande réserve». Ces dernières n'ont aucune valeur règlementaire et sont à vocation commerciales.

Quand la Covid-19 s'en prend au champagne

Pour le secteur, 2020 s'annonce comme la pire année jamais réalisée. Les vendanges de 2020 se sont, sans surprise, moins bien déroulées que prévue selon la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne. Sur 12 mois glissants (septembre 2019 à août 2020), les expéditions de champagne s'établissent à 258 millions de bouteilles, soit une baisse de 13,4% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires de 2020 pourrait s'établir à 4,4 milliards d'euros contre 5,1 milliards l'année passée. La faute... à la consommation française qui s'est écroulée au profit de la vente à l'internationale. 90% des bouteilles se vendent dans 5 ou 6 pays, principalement anglo-saxon (Etats-Unis et Australie en tête). Les bulles ne feraient-elles plus rêver les Français? Réponse l'an prochain si la crise sanitaire parvient à être endiguée