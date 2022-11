Notre sélection de scooters électriques crédit photo : Getty Images

L’usage d’un véhicule électrique, tel que le scooter électrique, est l’une des solutions pour limiter la pollution atmosphérique. Outre le volet écologique, passer à l’électrique permet de faire des économies. À Paris et bientôt dans la plupart des grandes villes, le stationnement des deux-roues thermiques est en train de devenir coûteux. Il est temps aussi de profiter du bonus écologique accordé par l’État pour tout achat de véhicules électriques. Pour vous aider, voici notre sélection de scooters électriques.

Les critères à prendre en compte pour votre futur scooter électrique

Selon vos besoins, plusieurs critères sont à considérer avant votre achat. La capacité de la batterie est essentielle. Si vous avez besoin de beaucoup d’autonomie, orientez-vous vers les modèles à grosses batteries et choisissez les moins énergivores. Une bonne puissance du moteur est importante si vous devez faire beaucoup de route. Si vous n’effectuez que des déplacements urbains, un équivalent 50 cm3 suffit et vous pouvez vous tourner vers un modèle sans permis. La partie mécanique est aussi à considérer. La qualité de freinage et les suspensions sont des éléments essentiels. Ils doivent orienter votre choix.

Scooter BMW CE 04, tout d’un grand

Sorti en début d’année, le BMW CE 04 a succédé au BMW C-Evolution qui a été le premier scooter électrique de la marque allemande, et l’un des plus vendus en Europe ( 15.700 euros ). Le BMW CE 04 est un peu moins cher, puisqu’il est commercialisé à partir de 12.150 euros dans sa version de base. La version suréquipée baptisée CE 04 PRO intègre les poignées chauffantes, l’alarme, le témoin de pression automatique, la béquille centrale et l’éclairage adaptatif, et est facturée 13.220 euros . Côté autonomie, la promesse est entre 100 et 130 kilomètres avec une seule charge. Mais cela peut varier selon le mode de conduite. Sur le plan de la vitesse, vous pouvez compter sur une allure de 120 km/h. Il vous faut un permis 125 ou un permis moto selon la version choisie.

Super Soco CU-X, l’allié des citadins

Disponible à partir de 3.190 euros , le scooter Super Soco CU-X est idéal pour se déplacer en ville, en toute sérénité et en silence. Sa batterie amovible et son démarrage sans clé en font un modèle pratique. Côté batterie, son autonomie est d’environ 60 km. Son temps de recharge est de 7 heures. La vitesse de ce scooter conçu pour les citadins est bridée à 45 km/h.

Silence, du scooter électrique de livraison à celui pour la ville

Silence est une société espagnole fondée pour révolutionner le monde des scooters électriques à deux et trois roues. La marque lance en 2014 son premier deux-roues électrique, le S02, un scooter adapté à toutes activités de livraison. Le succès rencontré par ce premier modèle offre à la marque la place de leader sur le marché des deux-roues électriques de livraison en Espagne et favorise le lancement du S03 en 2018, un scooter de livraison à trois roues.

Le S01, un puissant scooter à destination des particuliers, sort en 2019. Aujourd’hui, Silence propose une large gamme de modèles adaptés à tous. L’autonomie des scooters électriques Silence varie de 127 à 215 kilomètres selon le modèle choisi. En termes de prix, l’offre s’étend de 3.600 euros pour le modèle d’entrée de gamme à 11.790 euros pour le modèle le mieux équipé.

Scooter électrique Rider 5000W, la performance

Rider 5000W apparaît comme l’un des scooters électriques les plus performants disponibles sur le marché, et de nombreuses sociétés de location proposent ce modèle à leurs clients. Doté d’une batterie performante, cet équivalent de 125 cm3 offre une autonomie exceptionnelle de 100 kilomètres en une seule charge. Et il peut rouler à 95 km/h. Ce dernier ne nécessite que peu d’entretien. Silencieux, il assure une accélération en douceur. Conçu pour les déplacements en ville, il convient à tous les profils de conducteurs, peu importe leur morphologie. Son prix est de 4.999 euros .

À lire aussi:

Zoom sur les vélos made in France

Quelles aides pour acheter son vélo?

R5 Diamant: le modèle mythique de Renault revisité pour ses 50 ans

Bugatti Chiron Super Sport: 490 km/h et 3,9 millions d’euros!