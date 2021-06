Noil, la start-up qui convertit les scooters thermiques à l'électrique

Verdir votre scooter en remplaçant son moteur thermique par un moteur électrique, c'est la promesse de la start-up Noil crédit photo : Shutterstock

Le rétrofit électrique est une méthode consistant à remplacer le moteur thermique de son véhicule par un moteur électrique. C'est autorisé par la loi française depuis avril 2020. Si cette innovation concerne majoritairement les voitures, les deux et trois-roues représentent eux aussi une source de pollution importante. Coup de projecteur sur Noil, première entreprise française à proposer des kits d'électrification pour verdir nos scooters.

Des véhicules polluants

On comptait 1,3 million de scooters essence en France en 2018. Prisé en milieu urbain, ce mode de déplacement est néanmoins pointé du doigt pour la pollution sonore et atmosphérique qu'il engendre. Si 75% des Français se disent prêts à abandonner la motorisation essence, les scooters électriques représentent seulement 2% du parc des deux et trois-roues.

Avec Noil, le rétrofit passe la seconde

Créée en 2019 par trois amis d'enfance, la start-up Noil (No Oil - pas de pétrole) veut accélérer la transition vers une mobilité urbaine durable en convertissant les scooters à essence en véhicules électriques.

L'entreprise propose des kits d'électrification homologués par l'UTAC (organisme français en charge des certifications) et adaptés aux différents types de véhicules: 50 cm3, 125 cm3 et mobylettes. Le changement de mode de propulsion s'effectue en 48h dans l'atelier Noil ou chez l'un des installateurs partenaires. Le moteur, le réservoir et l'échappement sont retirés et remplacés par un bloc-moteur électrique et des batteries lithium-ion amovibles rechargeables sur des prises de courant conventionnelles.

Roulez green grâce au rétrofit

Convertir votre deux-roues à l'électrique, c'est lui donner une seconde vie, économiser jusqu'à 200 kg de CO2 par an et diviser les coûts d'utilisation par trois. Grâce au plan de relance, vous pouvez bénéficier d'une aide de 1.100 euros pour la conversion à l'électrique, ce qui vous permettra de rouler green pour bien moins cher qu'en achetant un véhicule neuf.

Noil s'inscrit dans une démarche vertueuse: toutes les anciennes pièces sont réinjectées sur le marché de l'occasion ou recyclées. Piaggio, Vespa, Peugeot 103, Yamaha X-Max: les principaux modèles de scooters seront bientôt tous éligibles à l'électrification.

