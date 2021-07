Nintendo surfe sur le succès de la Switch en annonçant une version OLED

La Nintendo Switch s'offre une nouvelle jeunesse à 350 euros. Cette version est équipée d'un écran OLED de 7 pouces et d'un stockage de 64Go. Des rumeurs couraient sur une potentielle Nintendo Switch Pro, à l'écran 4K et aux performances améliorées. La firme japonaise calme les ardeurs des fans en précisant que, « pour le moment », une version Pro n'était pas prévue.

Sur les forums on parlait d'un écran 4K, d'une console plus puissante... La hype autour d'une nouvelle Nintendo Switch se faisait de plus en plus présente et on sentait bien que quelque chose se préparait. Et c'est chose faite. La compagnie a annoncé la sortie d'une Nintendo Switch OLED, prévue pour le 8 octobre 2021 au prix de 350 euros. La console est déjà disponible en pré-commande sur les sites vendeurs habituels (Fnac, Micromania, Cdiscount, Amazon...) ou en magasin. Mais cette dernière est un peu en décalage avec les attentes des joueurs.

Un écran OLED et 32Go en plus

Si l'on se penche sur les améliorations, on trouve un écran OLED de 7 pouces, contre un LCD de 6,2 pouces auparavant. La richesse des couleurs d'un écran OLED est meilleure celle d'un écran LCD. Le stockage interne de la console hybride passe de 32Go à 64Go, avec toujours la possibilité d'ajouter une carte microSD. La qualité du système audio est améliorée. On note aussi l'ajout d'un port Ethernet, utile pour pallier les problèmes de Wi-Fi lors d'un combat en ligne Smash Bros par exemple, ainsi que d'un support ajustable pour pouvoir jouer avec l'écran posé sur une table devant soi.

Cette version reliftée dispose donc de quelques améliorations - dont la console avait bien besoin après quatre années d'existence - sans toutefois marquer l'entrée de Nintendo dans l'ère des next-gen (les consoles de nouvelle génération). L'entreprise japonaise balaye les rumeurs sur un écran 4K ou une amélioration des performances : la console garde ses 720p de résolution et sa puce de 2019. Ce qui reste tout de même amplement suffisant si l'on passe ses journées sur Animal Crossing ou Mario Kart. L'autonomie, elle, est inchangée et reste comprise entre 4,5 et 9 heures en fonction du jeu.

Nintendo accusé de vouloir augmenter sa marge

Une dizaine de jours après l'annonce, on a vu Nintendo pris à partie par le journal Bloomberg, qui soutient que les divers ajouts sur la Switch OLED ne coûteraient qu'une dizaine d'euros. La firme nipponne la facture pourtant cinquante euros de plus que son modèle de 2017 ; d'où l'émergence d'une polémique l'accusant d'essayer d'augmenter sa marge.

Nintendo, qui dérobe à ses habitudes, a répondu directement sur son compte twitter : « Nous voulons rassurer nos clients et investisseurs, la marge faite sur la Nintendo Switch n'augmente pas avec le modèle OLED ». La firme ajoute qu'elle n'a « pas l'intention de lancer un autre modèle pour le moment », en référence aux rumeurs sur la sortie d'une éventuelle Nintendo Switch Pro, aux performances nettement améliorées.

La Switch, best-seller de 2020

Aussi, il faut dire que la Nintendo Switch affiche une santé insolente. Depuis son lancement en mars 2017, la console s'est vendue à plus de 80 millions d'exemplaires, si l'on se réfère à son rapport financier de 2020, dépassant les ventes de la 3DS. Au premier trimestre de 2020, près de 4 millions de consoles se sont vendues. Entre mars et août, ce sont 9,6 millions. « La Nintendo Switch est sans conteste la console la plus vendue de 2020 », affirme Mat Piscatella, analyste du secteur du jeu vidéo pour NPD Group, sur son compte twitter.

Nintendo semble vouloir continuer à surfer sur la vague dont profite la Switch. La compagnie craint sûrement qu'en annonçant une console next-gen trop rapidement les clients abandonnent leur achat d'une Nintendo Switch. Mais les fans n'en démordent pas : sur les forums, on trouve déjà de nouvelles spéculations sur la sortie d'une Nintendo Switch Pro en 2022 !

Auguste Grignon Dumoulin (media@boursorama.fr)