Nintendo, SEGA, Atari : 5 idées cadeaux pour les fans de retrogaming

Le rétrogaming a le vent en poupe crédit photo : Getty images

Le rétrogaming, qui consiste à jouer (ou rejouer) à des jeux vidéo anciens, a le vent en poupe. Si cette tendance s'explique principalement par la nostalgie et le plaisir de retrouver les jeux de notre enfance, ce phénomène concerne également des joueurs séduits par le charme des vieux jeux, ou désireux de découvrir les premiers opus de leur série favorite. Voici quelques idées pour les gâter à Noël !

Game & Watch: The Legend of Zelda

Les fabricants de consoles surfent sur la tendance du rétrogaming en rééditant leurs anciens modèles. C'est notamment le cas de Nintendo avec les Game & Watch, les ancêtres des consoles portables lancés dans les années 80. Après Super Mario Bros l'année dernière, le fabricant nippon a décidé de célébrer les 35 ans de The Legend of Zelda en lui offrant sa propre console rétro. Celle-ci intègre trois jeux mythiques: The Legend of Zelda I et II, sortis sur NES, et Link's Awakening sur Game Boy. L'appareil, vendu 49,99 euros, comprend également un petit jeu spécial avec Link et des horloges intégrées aux couleurs de la saga.

Les jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive sur Switch

C'est une nouvelle qui a ravi les fans de rétrogaming: la Switch s'enrichit de deux consoles mythiques. Depuis fin octobre 2021, un nouvel abonnement au service Nintendo Switch Online donne accès à des catalogues de jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive. Côté Nintendo, on retrouve notamment Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time et Mario Kart 64. Côté SEGA, Sonic the Hedgehog 2 et Streets of Rage 2 entre autres. Les manettes des deux consoles, version sans fil, sont proposées à la vente au prix de 50 euros dans le cadre de l'abonnement en ligne. Ce nouvel abonnement permet également de jouer en ligne jusqu'à quatre joueurs à des titres comme Mario Kart 64.

Centipède «Recharged»

Pour les 40 ans du mythique jeu d'arcade Centipède, Atari a créé une toute nouvelle version compatible avec les consoles Sony, Microsoft, Nintendo Switch et Atari VCS (des fonctionnalités exclusives sont disponibles sur cette dernière). Baptisé «Recharged», le jeu propose de nouveaux défis et bonus, des armements inédits pour exterminer les célèbres mille-pattes, et un mode deux jours en simultané et en local. Il est commercialisé depuis le mois de septembre au prix de 8,99 euros.

Une console ou un jeu d'époque

C'est le cadeau qui est sûr de faire mouche si vous avez dans la famille un trentenaire ou quarantenaire qui a grandi avec SEGA et Nintendo. Plusieurs options s'offrent à vous: les brocantes et vide-greniers, les sites spécialisés, et bien entendu Internet. Première Game Boy, Super Nintendo, SEGA Megadrive: effet madeleine de Proust garanti! Malheureusement, la popularité du rétrogaming a entraîné une flambée des prix, et les produits se font de plus en plus rares. Les jeux les plus demandés comme les grands classiques Zelda ou Pokémon, s'échangent facilement pour 150 euros s'ils sont en boîte avec la notice, ce que préfèrent les vrais collectionneurs. Les ventes records s'enchaînent: une cartouche scellée du mythique Super Mario pour Nintendo 64 de 1996 a été vendue 1,56 million de dollars!

Une borne d'arcade

Si vous avez la place (et le budget), une borne d'arcade comme celles sur lesquelles les fans pouvaient passer des heures quand ils étaient ados est le nec plus ultra. La marque française Neo Legend propose plusieurs modèles customisables avec des centaines de jeux des années 1980 et 1990: Street Fighter, Donkey Kong, Pacman… Les prix s'échelonnent de 1.000 euros pour une borne «pocket» à 5.000 euros. Dernière nouveauté en date, Neo Legend propose le NGS (Neo Game System), qui permet d'accéder à plus de 40 simulateurs de vieilles consoles. Autre marque française, Locus-Mate commercialise des bornes d'arcade haut de gamme au design conçu pour s'intégrer discrètement dans un intérieur. Deux modèles sont disponibles, à 2.800 et 3.500 euros.

A lire aussi:

Le rétrogaming, une nouvelle tendance

PS5 ou Xbox Series X: quelle console choisir?

Le jeu vidéo européen se fait une place sur la scène mondiale