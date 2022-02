Musée d’Orsay, centre Pompidou, musée du Louvre… Yves Saint Laurent à l’honneur dans 6 musées parisiens

À l’occasion du soixantième anniversaire du premier défilé de la Maison Yves Saint Laurent, six grands musées parisiens accueillent les œuvres du couturier. crédit photo : Capture d’écran Instagram @museeorsay

À l’occasion du soixantième anniversaire du premier défilé de la Maison Yves Saint Laurent, six grands musées parisiens accueillent les œuvres du couturier au sein de leurs collections permanentes. Une exposition exceptionnelle, conçue comme un dialogue entre la mode et le monde de l’art, à découvrir jusqu’au 15 mai.

Remonter aux sources de l’inspiration

Le 29 janvier 1962, le jeune Yves Saint Laurent, alors âgé de 26 ans, organise son premier défilé au 30 bis rue Spontini, quelques semaines après avoir créé sa maison de couture. Soixante ans plus tard, ses créations intègrent les collections permanentes du centre Pompidou, des musées d’Orsay, du Louvre, d’Art moderne, Picasso et du musée Yves Saint Laurent.

Les Beaux-Arts constituaient une source d’inspiration inépuisable pour Saint Laurent. Du cubisme à l’impressionnisme ou la pop culture, il s’est nourri de tous les styles et toutes les époques pour donner vie à ses créations. «Je crois que le travail du couturier approche beaucoup celui d’un artiste. J’ai d’ailleurs constamment puisé une qualité d’inspiration dans le travail des peintres contemporains: Picasso, Matisse, Mondrian», déclarait-il.

Ainsi est née l’idée de concevoir des «espaces de pop-up de ces divers univers d’inspiration dans les installations permanentes des musées», explique Madison Cox, président de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent. En faisant dialoguer peintures et créations de mode, l’exposition Yves Saint Laurent aux Musées éclaire l’œuvre du couturier au regard de son amour pour les arts.

Saint Laurent aux Musées: une exposition XXL pour un créateur majeur

Chaque institution pose un regard personnel sur le parcours du couturier et ses créations. Le musée Yves Saint Laurent rend compte des différentes étapes du processus créatif en exposant 300 dessins réalisés entre 1962 et 2002. L’occasion de visiter les anciens ateliers où s’exposent toiles, patrons et croquis.

À quelques centaines de mètres de là, le musée d’Art moderne de Paris sublime l’œuvre du styliste en rapprochant une vingtaine de pièces des toiles monumentales de peintres dont il s’inspira, d’Henri Matisse à Raoul Dufy en passant par Pierre Bonnard, dont on reconnaît la palette dans des robes vaporeuses en organza.

Le musée d’Orsay a choisi de mettre en lumière l’attachement du couturier pour l’œuvre de Marcel Proust, en particulier À la recherche du temps perdu . Au cœur du salon de l’Horloge, on découvre les robes créées à l’occasion du Bal Proust, une fête organisée en 1961 pour célébrer le centenaire de la naissance de l’écrivain, ainsi que celles de la baronne de Rothschild et de Jane Birkin, toutes deux inspirées des personnages du roman. La question du genre, très présente chez Proust, a également marqué le cheminement du couturier, comme en témoigne le smoking, l’une de ses pièces phares.

De Versailles au pop art en passant par le cubisme, de multiples sources d’inspiration

Direction le pavillon Denon et la galerie d’Apollon, lieu emblématique du musée du Louvre dédié à la gloire du Roi-Soleil, où des vestes brodées de paillettes, de pierres, d’or et de cristal de roche rivalisent en faste avec les objets d’art exposés dans les vitrines.

Au musée Picasso , les œuvres d’Yves Saint Laurent dialoguent avec les peintures de celui qu’il qualifiait de «génie à l’état pur». On découvre les créations de la collection Hommage à Pablo Picasso dessinée en mai 1979, telle une robe en satin et velours noir, brodée d’une tête de femme peinte par l’artiste cubiste, ou une veste inspirée du Portrait de Nusch Éluard .

Le centre Pompidou , enfin, rapproche les œuvres du couturier du mouvement pop art. C’est ici qu’est exposée l’une de ses pièces mythiques, la robe de cocktail de la collection automne-hiver 1965 inspirée des toiles de Piet Mondrian. Le peintre ne fera son entrée au musée que 10 ans plus tard, preuve du modernisme et du génie visionnaire de Saint Laurent.

Naomi Osaka, première sportive égérie de Louis Vuitton Le choix d’une ambassadrice est capital pour une marque de luxe. Louis Vuitton a créé la surprise en annonçant son partenariat avec la joueuse de tennis Naomi Osaka. C’est la première fois que la maison choisit un sportif pour la représenter. Dans un communiqué de presse, la marque la décrit comme une athlète «aux multiples facettes, indépendante et moderne» et «incarnant parfaitement la femme Louis Vuitton».

A lire aussi:

Thierry Mugler: retour en chiffres sur son incroyable carrière