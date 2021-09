Méditation : à la rentrée, je dors mieux !

Avec la fin des vacances, il est parfois difficile de se remettre dans le bain et d'affronter chaque jour des situations de stress. Entre la reprise du travail, les transports bondés, les embouteillages, les tâches quotidiennes à gérer, il n'est pas évident de garder en toute circonstance sa joie et sa bonne humeur. Les petits tracas peuvent vite se transformer en grandes préoccupations et altérer la qualité de votre sommeil. Pourtant, pas besoin de puiser dans un nombre incommensurable d'études scientifiques pour savoir que dormir suffisamment et bien est la base d'un équilibre mental préservé ! Mais plutôt que d'opter pour des traitements médicamenteux qui ont droit à leur lot d'effets secondaires, pourquoi ne pas tenter une approche naturelle et sans danger, à savoir la méditation ?

Ce que la méditation a de bon à vous apporter

Un manque de sommeil peut vite devenir un facteur limitant. Vous êtes moins attentif, vous rencontrez des difficultés à vous concentrer, vous avez moins de motivation pour accomplir vos projets et surtout vous apparaissez irrité à la moindre contrariété. Peut-être même constatez-vous une prise de poids ? Eh bien c'est tout à fait normal. À la longue, un mauvais sommeil peut même favoriser l'apparition d'affections comme le diabète, l'hypertension ou des troubles cardiaques. Mieux vaut donc vous prendre en main et le plus rapidement possible ! Si la méditation favorise l'endormissement et améliore la qualité du sommeil, elle permet plus généralement d'atteindre une sensation de bien-être et d'accomplissement. Les réveils matinaux sont moins douloureux, vous avez moins tendance à procrastiner en restant au lit, vous ne rechignez plus à vous lever et qui plus est, vous gagnez en motivation et en confiance. La méditation n'a pas seulement des vertus apaisantes, elle agit sur votre système hédonique qui régule les émotions positives. En méditant, votre cerveau sécrète de la sérotonine, de la dopamine et des endorphines, un cocktail idéal pour mieux appréhender votre quotidien et améliorer votre confort de vie.

Comment vous lancer ?

Si vous ne savez pas comment vous lancer, sachez que la méditation est accessible à tous et qu'elle n'est pas si difficile à prendre en main contrairement aux apparences. Vous pouvez commencer par des exercices simples basés sur la respiration abdominale. Pas besoin non plus d'y consacrer des heures, il vous suffit de dégager quelques minutes par jour et d'augmenter progressivement au fur et à mesure le temps consacré à vos sessions de méditation. Ne vous focalisez pas non plus sur la posture à adopter, le plus important est que vous soyez à l'aise et détendu. Certains préfèrent méditer au sol, les jambes en tailleur, d'autres allongés sur le dos, les bras le long du corps... Lorsque vous êtes bien installé, concentrez-vous sur votre respiration et essayez de sentir le cheminement de l'air dans votre corps. Prenez des inspirations longues et profondes et laissez-vous envahir par une sensation de calme et d'apaisement. Libérez-vous de toutes pensées négatives et recentrez votre esprit si celui-ci se met à divaguer. Dans un premier temps, vous verrez, il ne sera pas si évident de rester concentrer sans ressasser vos préoccupations du moment, mais en persévérant vous pouvez rapidement espérer des résultats. Dites-vous que l'objectif n'est pas tant de réussir du premier coup, mais plutôt de vous familiariser avec le lâcher-prise. Peut-être vous faudra-t-il plusieurs séances avant de sentir un réel effet sur la qualité de votre sommeil...

Et pour aller plus loin ?

Une fois que vous êtes à l'aise avec la respiration abdominale et que vous avez plus de facilité à vous déconnecter, vous pouvez intégrer la méditation dans votre routine quotidienne et faire une séance dès que vous en ressentez le besoin. Même marcher est une excellente occasion pour vous essayer à la méditation. Focalisez-vous sur votre démarche, centrez votre esprit sur vos foulées, sur vos bras qui se balancent le long de votre corps... Observez ce que vous ressentez sans vous préoccuper de ce qui vous entoure... Vous pouvez également vous essayer aux exercices de sophrologie comme le tra-tac. Pour ce faire, placez-vous debout en gardant la tête et les épaules bien alignées, et les pieds dans l'alignement du bassin, les bras le long du corps. Fermez votre poing et sortez le pouce tout en tendant le bras devant vous. Imaginez que votre ongle est une sorte d'écran, sur laquelle vous allez visualiser une image positive. Il peut s'agir d'un souvenir agréable ou d'une couleur chatoyante. Ne cherchez pas à faire compliqué. Tout en respirant, rapprochez votre pouce vers vous jusqu'à ce qu'il atteigne la zone inter sourcilière de votre visage. Abaissez ensuite votre main et répétez l'exercice autant de fois que nécessaire pour vous détendre.

Quelques accessoires pour les séances de méditation

Plus généralement, pour que votre séance de méditation soit agréable et qu'il vous soit plus facile de focaliser votre attention sur les choses positives, vous pouvez ambiancer vos sessions. Une musique douce et relaxante peut vous aider à lâcher prise ainsi que quelques huiles essentielles en diffusion comme la lavande fine ou l'ylang-ylang aux propriétés calmantes. Pensez également à instaurer une atmosphère tamisée et calme, loin de toute agitation. Pour garder la motivation et vous épauler dans vos débuts, vous pouvez également télécharger une application mobile comme Evolum, Petit Bambou ou Mind qui proposent des séances guidées. Les livres et carnets de méditations sont aussi de bons accessoires pour vous aider à garder le rythme. Si vous préférez méditer assis, investissez dans un coussin ou un banc de méditation pour plus de confort. Enfin, notez que si la méditation est une activité qui se prête à la pratique individuelle, rien ne vous empêche d'organiser des sessions en famille voire d'initier vos enfants afin que les nuits de tout un chacun soient plus douces et plus revigorantes.