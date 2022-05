MasterChef remet le couvert sur France 2

Le concours de cuisiniers amateurs crédit photo : Getty Images

Sept ans après l’arrêt du programme, MasterChef revient à l’antenne dans une version remaniée. C’est désormais sur France 2 que l’on verra les cuisiniers amateurs s’affronter. Date de diffusion, nouvelle présentatrice, gain pour le vainqueur… Voici ce que l’on sait!

MasterChef de retour à la rentrée 2022

Stoppée en 2015 après cinq années de diffusion sur TF1 puis NT1 (ancêtre de TFX), MasterChef reviendra sur France 2 à la rentrée. Nicolas Daniel, directeur des magazines de France Télévisions, explique: “On a regardé ce qui se faisait sur le marché et MasterChef s’est imposé. Avec Les Carnets de Julie et Cuisine ouverte , de Mory Sacko , nous étions déjà sur l’univers de la cuisine. Mais on cherchait une émission en prime-time qui porte nos valeurs. C’est du lien social, de la proximité, des produits de qualité.”

L’émission sera toujours produite par Endemol, et le tournage aura lieu fin avril-début mai dans les studios de la Seine-Saint-Denis. La chaîne publique a annoncé que la nouvelle mouture de MasterChef comporterait quelques “surprises” concernant les épreuves et la composition d’un “jury statutaire”, et qu’elle serait divisée en huit prime-time.

Qui pour succéder à Carole Rousseau et Sandrine Quétier?

Si l’on ignore encore qui remplacera Frédéric Anton, Yves Camdeborde ou Sébastien Demorand pour goûter les plats des candidats, on sait en revanche qui succédera à Carole Rousseau et Sandrine Quétier. C’est l’animatrice des Maternelles , Agathe Lecaron, qui a été choisie. Cette dernière n’en est pas à son premier coup d’essai, puisqu’elle s’était illustrée aux côtés de Stéphane Rotenberg lors de la deuxième saison de Top Chef .

“J’ai présenté Top Chef en 2011, et j’ai beaucoup indiqué dans la presse que j’avais aimé cette expérience. En plus, j’adore la cuisine et les émissions qui reposent sur cet univers. Ce que j’aime, par exemple, dans une émission comme celle de M6, c’est que les candidats jouent leur vie. S’ils gagnent le concours, leur quotidien va être transformé. Quand ce sont des amateurs, comme ce sera le cas dans MasterChef , c’est encore plus émouvant”, a expliqué l’animatrice dans les colonnes de TV Magazine .

“La cuisine doit faire partie du service public parce que s’il y a bien quelque chose qui réunit et qui met de la joie, c’est un bon repas, poursuit Agathe Lecaron. Je suis tellement passionnée de cuisine que j’espère en faire un programme qui entoure les gens, et qui est joyeux.”

100.000 euros pour le vainqueur

À l’époque de la diffusion sur TF1, le vainqueur remportait un chèque de 100.000 euros, la publication de ses propres recettes chez Solar, et 6 mois de formation à l’école de cuisine Lenôtre. France 2 a confirmé que le montant des gains resterait identique.

On ignore en revanche combien seront payés les jurés, mais on peut supposer qu’ils ne toucheront pas une somme aussi mirobolante que sur TF1. Invité de l’émission L’Instant de luxe sur Non-Stop People, le chef Yves Camdeborde, membre du jury durant les quatre premières saisons, s’était exprimé sur le montant de son cachet, sans toutefois le révéler. “Je doublais mon année. Pour moi, c’est indécent”, avait-il déclaré, avant d’ajouter qu’il n’était “pas à l’aise avec l’argent” en raison de ses origines modestes.

MasterChef, une recette qui ne prend pas partout

Si Top Chef est l’un des programmes phares de M6 depuis sa première diffusion, cela n’a pas été le cas de MasterChef . Après quatre saisons sur TF1, l’émission est déprogrammée en urgence au vu des audiences catastrophiques, et basculée sur NT1, autre chaîne du groupe (rebaptisée depuis TFX).

Les deux premiers épisodes, diffusés sur TF1, n’avaient attiré que 2,70 millions de Français pour 13,9% de part d’audience (PDA). Les six épisodes suivants avaient réuni en moyenne 686.000 téléspectateurs, soit 3,8% du public. En comparaison, 6,8 millions de téléspectateurs avaient regardé la finale de la saison 2, soit 30% de PDA. Ils étaient même 7,5 millions en fin d’émission pour suivre la désignation du gagnant en direct.

À l’origine, MasterChef est un programme britannique né en 1990 qui a connu un succès fulgurant sur BBC One. L’émission s’est arrêtée au bout de 11 ans, avant de renaître en 2005. Le concept a été exporté dans une quinzaine de pays avec plus ou moins de succès. Aux États-Unis , MasterChef est devenu l’émission culinaire numéro 1 dès 2010, grâce à la présence parmi les jurés du chef britannique (et médiatique) Gordon Ramsay.

MasterChef: que sont devenus les anciens vainqueurs? Anne Alassane , grande gagnante de la première saison, est à la tête du restaurant Le Lanaud à Boisseuil (Haute-Vienne), près de Limoges. Elisabeth Biscarrat , vainqueur de la saison 2, a quitté son métier d’infirmière pour se consacrer à sa passion de la pâtisserie. Elle possède une boutique dédiée aux macarons et aux créations autour de la pâte à choux à Strasbourg. En 2021, Ludovic Dumont (saison 3) et sa femme Kelly ont ouvert un bar-resto baptisé L’Ouvrière, à Availles-en-Châtellerault (Vienne). Le chef revendique “une cuisine simple, authentique, des produits de qualité, une extrême fraîcheur, de la technique, une touche de créativité, des prix accessibles”. C’est à Lyon, enfin, que le vainqueur de la quatrième saison, Marc Boissieux , a installé L’inaTTendu. Il y propose “une cuisine bistronomique moderne aux saveurs et sensations étonnantes”.

