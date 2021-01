Marre du couvre-feu ? Evadez-vous avec cinq podcasts à écouter d'urgence...

Place à l'écoute !

Les podcasts, c'est depuis longtemps un moyen efficace de se retrouver le temps d'un épisode, en autarcie avec soi-même et son locuteur, casque ou écouteurs aux oreilles pour un moment intimiste. Il en existe des milliers et dans tous les styles : drôles, émouvants, instructifs... En cette période où les sorties culturelles sont impossibles et le couvre-feu en vigueur sur toute la France, c'est le moment idéal pour s'évader... sans bouger. Sélection curieuse de 5 podcasts pour tous les goûts et tous les âges...

1. Mes 14 ans - Paraiso

« On étaient en 2003. Et cette année-là, ma seule obsession au-delà de me faire des amis, d'avoir des bonnes notes au collège et de passer le moins de temps possible avec mes parents : c'était de perdre ma virginité... Mais personne ne comprend donc que c'est un sentiment sain ? »

À travers 12 épisodes d'environ 20 minutes, Lucie Mikaelian, journaliste parisienne de 30 ans, nous compte son journal intime datant de l'année de sa troisième. Une période révélatrice où l'autrice nous fait part de ses doutes, de ses expériences et de ses amours d'adolescentes. Une rencontre entre son « moi » d'avant faisant face à ses désirs et ses besoins d'antan. Elle nous révèle les conditions dans laquelle une jeune femme tente de se construire, ses premiers émois et son rapport à la sexualité grâce à un ton libéré et léger. 16 ans plus tard, Lucie Mikaelian se rapproche de ses amis d'enfance, de sa mère et de son premier amour, afin de revenir avec nostalgie sur ce qu'était la vie d'avant.

Un podcast conté par l'actrice Marie Narbonne qui, le temps de quelques heures, nous fait le récit du journal intime de la Lucie de 14 ans. Le podcast est signé Paradiso et est disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou encore Pocket Casts.

2. Regards - Birchbox

« Pour moi être joli(e) c'est la liberté. Être beau ou se sentir beau, c'est être libre et ne pas se demander : que va penser cette personne que je viens de rencontrer ? »

Un podcast de 2 saisons, dans lequel l'auditeur est plongé dans le récit de différentes femmes, nous racontant leurs expériences de vie, et décortiquant leurs rapports à la beauté. En passant par le récit de la Youtubeuse et chanteuse Juliette Katz, mais encore de l'animatrice télé et mannequin Sophie Ducasse, chaque épisode nous permet d'en apprendre plus sur la manière dont ces femmes perçoivent notre société à travers leurs yeux, leurs métiers et leurs vécus.

Chaque épisode dure en moyenne 20 minutes. Il est conté par la journaliste Caroline Langlois et est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.



3. Les couilles sur la table - Binge audio

« On va regarder ce que c'est que cet attribut de la virilité. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme au 21ème siècle ? Qu'est-ce que c'est la virilité ? Cette émission c'est pour les hommes et les femmes qui se posent des questions, pour tout le monde »

Comme l'indique le titre plutôt révélateur, cette série de podcasts nous parle des hommes, et plus particulièrement de leur rapport à la masculinité. Pour ce faire, la journaliste Victoire Tuaillon invite une personnalité(e) à en débattre avec elle. « Contraception masculine », « les hommes et les bagnoles », « les preuves de la virilité », « congés paternité : le miracle ? » ou encore « parler comme un homme » : les sujets sont multiples et d'actualités. Anthropologues, auteurs et psychologues viennent livrer leur éclairage sur les récits et témoignages qui brossent chacun à leur façon le portrait de l'homme moderne en société.

Place à l'information et à la mise en lumière. Un podcast produit par Binge Audio, et disponible sur toutes les plateformes de streaming.

4. Emotions - Louie Media

« Vous êtes dans votre lit, vous avez 30 ans et vous avez encore tellement honte de la recale que Mehdi vous a fait subir lors de la boom du collège, 15 ans plus tôt. Alors vous avez envie de disparaître dans votre matelas. Pourquoi la honte peut-elle revenir après tant d'années au creux de vos draps ? »

Au cours de notre vie nous passons par des milliers voire des millions d'émotions. Et chacun les ressent et les vit de façon différente. Emotions, c'est un podcast où l'on se pose des questions, où on en apprend plus sur nos ressentis au quotidien. Savoir gérer ses émotions et devenir émotionnellement agile, ça se travaille. «La colère est-elle vraiment mauvaise conseillère ?», «Emotions confinées : Nina ou comment vivre un deuil en cette période de confinement», «Le syndrome de l'imposteur, pourquoi nous hante-il ?». Pour y répondre, des expert(e)s nous permettent de nous aventurer dans notre « jungle intérieure » et d'en ressortir plus aguerri.

Un podcast axé sur le bien-être, le développement personnel et l'amour propre. A écouter également sur toutes les plateformes !

5. Culture générale - Choses à savoir

« Pourquoi respirer de l'hélium change votre voix ? », « Pourquoi l'Amérique s'appelle l'Amérique ?», « Pourquoi le nombre 13 porterait-il malheur ? Pourquoi les orties piquent-elles ? Quelles sont les pays qui appliquent la peine de mort ? »

Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, cette série de podcast saura vous plaire. Le temps d'un trajet en métro ou d'un café, profitez-en pour vous instruire grâce à des épisodes courts (2-3 minutes) qui vous permettront d'étancher votre soif d'apprendre.

Facile d'en savoir un peu plus chaque jour, non ? Le podcast est conté par Louis Guillaume Kan-Lacas et est disponible sur Apple Podcast.