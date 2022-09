Louis Vuitton est la marque française la plus valorisée. crédit photo : Capture d’écran Instagram @mg_mcgrath

Brand Finance, cabinet de conseil en stratégie et valorisation de marques, a dévoilé son classement des 150 marques françaises les plus valorisées en 2022. Avec 20,2 milliards d’euros, la marque amirale du groupe LVMH s’octroie la première place.

Louis Vuitton, leader des marques françaises

Louis Vuitton poursuit son ascension et prend pour la première fois la tête du classement Brand Finance France 150. Ce dernier distingue les marques nationales les plus puissantes en termes de valeur. La marque au monogramme progresse de trois places par rapport à 2021, soit une croissance de 59,7%, pour atteindre une valorisation totale de 20,2 milliards d’euros .

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le secteur du luxe et de l’habillement reprend des couleurs. Le groupe LVMH fait la course en tête: acquisition de Tiffany, progression des ventes de 40% à plus de 64 milliards d’euros , et doublement du résultat opérationnel, qui atteint 17 milliards d’euros .

“La marque Louis Vuitton sort renforcée de la pandémie. C’est le fruit du mariage de l’excellence, de la créativité et de l’exécution sur tous les marchés. Dans le contexte et l’incertitude passée et présente, l’actif marque sera un facteur fort de compétitivité et limitera les risques pour l’activité”, analyse Bertrand Chovet, directeur général de Brand Finance France.

La valeur totale des 150 marques françaises les plus valorisées bondit de 13% par rapport à 2021, soit une progression de 48,2 milliards d’euros . Orange se classe second, à 16,2 milliards d’euros , suivi d’Axa ( 14,8 milliards d’euros ). Le luxe conforte ses positions. Outre Louis Vuitton, trois marques se classent dans le top 10: Chanel, 4e avec 13,2 milliards d’euros , Hermès, 6e avec 11,6 milliards d’euros , et Cartier, qui prend la 8e place avec une valorisation estimée à 10,7 milliards d’euros .

Dior sacré marque la plus forte

En parallèle de la valorisation, le cabinet Brand Finance a analysé les sociétés les plus fortes d’après une méthodologie de calcul basée sur l’investissement, les résultats financiers et l’image de marque.

La maison Dior (15e en termes de valeur) arrive en tête avec un score de 88,4/100, en progression de 9,4 points. Louis Vuitton monte sur la deuxième marche du podium avec 87,7/100 (+3,7 points). Le secteur du luxe est à nouveau bien représenté: Lancôme est 6e (85,2/100), et Saint Laurent 9e (83,9/100).

“Les 150 marques du classement Brand Finance France 150 - 2022 ont en moyenne un score de force de marque de 71,3 […]. La progression est de 2% par rapport au classement précédent, ce qui reflète clairement un gain de compétitivité des marques françaises par rapport à 2021”, précise Bertrand Chovet.

À lire aussi:

Louis Vuitton, Chanel, Dior… quand le luxe s’invite à table

Mory Sacko aux commandes du premier restaurant Louis Vuitton à Saint-Tropez

Louis Vuitton: les parfums de la rentrée

Plongée dans l’univers des cosmétiques de luxe