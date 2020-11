Lifestyle devient BoursoraMag

BoursoraMag nouvelle rubrique de Boursorama

Pour faire une pause légère entre deux consultations de cours de Bourse, Boursorama avait lancé la rubrique Lifestyle : des contenus décalés, plus légers, sur les tendances du moment, que ce soit en sport, culture, auto-moto. Aujourd'hui Lifestyle fait sa mue et devient BoursoraMag. Si la légèreté reste de rigueur, cette nouvelle rubrique se veut aussi plus pratique, plus utile dans votre vie de tous les jours, que ce soit pour choisir un vélo électrique ou découvrir un nouveau chef étoilé. Découvrez-la, vous pourriez bien prendre l'habitude d'y revenir...

C'est bien connu, rien ne se perd, tout se transforme ! La rubrique Lifestyle, tire sa révérence pour accueillir BoursoraMag. Si l'ambition reste la même, vous détendre en vous informant, Boursorama a revu sa ligne éditoriale pour vous séduire et répondre à vos attentes. De nouvelles rubriques et sous-rubriques ont été créées et, il y en a pour tous les goûts !

Automobile, art de vivre, tendances, mode... chacun ou chacune sera en mesure de lire quotidiennement du contenu qui lui ressemble. Vous êtes passionné d'horlogerie ? Fan de rap ? Grand sportif ? Incollable sur les meilleurs vins de France ? Apprenti cuisinier ? Ou tout simplement curieux ?

BoursoraMag ouvre ses portes aux aventuriers, à ceux qui souhaitent associer la finance à la vie de tous les jours, à ceux qui veulent des nouvelles des stars ayant bercé leur enfance, à ceux qui ont besoin d'un peu d'aide pour faire du sport, d'aide pour choisir leurs cadeaux de Noël... En clair, il y en a pour tous les goûts.

L'allié antimorosité

Et puisque le confinement peut sembler long, on vous vient en secours avec, tous les jours, de nouveaux articles et d'autres bonnes raisons pour rester en forme. On vous accompagne aussi avec nos meilleurs conseils beauté, nos plus beaux musées, nos coups de cœurs, nos envies du moment. Le tout en accès libre, dans l'ère du temps, pour vous distraire et vous être utile pendant ce confinement... et après !

Des rubriques adaptées aux goûts de chacun, des articles variés, fun et tendances ... Bref, un média qui vous ressemble. Et ça commence aujourd'hui, bonne lecture !